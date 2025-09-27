V koalici se radovali z průzkumu. Jenže pak přišel jiný

27.09.2025 17:30 | Monitoring

Týden před volbami agentury Kantar a STEM zveřejnily své volební modely. Oba potvrzují vedoucí postavení hnutí ANO, ale ukazují rozdílný obraz jeho síly i postavení menších stran. Zatímco podle Kantaru má ANO stabilních 33 procent, STEM ho poprvé poslal pod hranici 30 procent. Zajímavý posun se odehrál i mezi Motoristy a hnutím Stačilo!.

V koalici se radovali z průzkumu. Jenže pak přišel jiný
Foto: STEM
Popisek: STEM, logo.

Podle zářijového modelu Kantaru by volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33 procent, což je stejně jako v srpnu. Druhé místo obsadila koalice Spolu s 19,5 procenta. S odstupem pak následuje STAN, který si naopak o bod polepšil na současných 13 procent.

Piráti a SPD mají shodně 9,5 procenta – u Pirátů jde o stabilní výsledek, zatímco SPD o bod oslabila. Do Sněmovny by se dostalo také uskupení Stačilo! a Motoristé, oba se šesti procenty. Motoristé si proti srpnu polepšili o půl bodu.

„Za zmínku stojí například přesun voličů od SPOLU ke Starostům nebo fakt, jak se rozmístili voliči SOCDEM – pouze malá část z nich podpoří uskupení Stačilo!, výrazně více si vybralo hnutí ANO a podstatná část z nich k volbám nepřijde. Je také patrná silná mobilizace bývalých nevoličů směrem k ANO, solidně si v tomto směru vede také STAN,“ přiblížil výsledky svého průzkumu Kantar.

STEM: ANO pod 30 %, Motoristé před Stačilo!

Zářijový průzkum STEM pro CNN Prima News ukazuje odlišný trend. ANO v něm spadlo na 28 procent, což je nejhorší výsledek od ledna a poprvé pod třicetiprocentní hranicí.

Naopak Spolu posílilo na 21 procent. „Zisk této koalice se v posledních týdnech intenzivně vyvíjí,“ konstatoval STEM.

SPD si výrazně polepšila na 13,8 procenta a předstihla tak STAN s 12,2 procenta. „Sdílí mnoho vlažnějších voličů se Spolu a s Piráty. Zároveň ožila kauza Dozimetr, která je se Starosty často spojovaná,“ uvedli analytici společnosti STEM. Piráti se drží kolem 9,8 procenta.

Motoristé s 5,6 procenta v tomto modelu předběhli Stačilo!, které oslabuje na 5,5 procenta. „Vedle ANO právě u Stačilo! evidujeme nejpřesvědčivější pokles podpory. Tento výsledek by znamenal nejistou účast tohoto hnutí ve Sněmovně,“ doplnil STEM.

Zajímavé rozdíly mezi průzkumy

Mezi zářijovým modelem Kantaru a STEMu se objevují zajímavé rozdíly. Největší z nich se týká síly hnutí ANO – podle Kantaru má 33 procent a drží stabilní podporu, zatímco STEM mu naměřil jen 28 procent, tedy propad a vůbec poprvé pod hranici třiceti procent.

Výrazně odlišný je i výsledek SPD: v Kantaru by získala 9,5 procenta a spíše oslabuje, kdežto STEM jí přisoudil 13,8 procenta a ukazuje tak na znatelný růst.

Symbolicky významná je také změna v pořadí Motoristů a uskupení Stačilo! – Kantar je staví na stejnou úroveň se šesti procenty, zatímco podle STEMu Motoristé s 5,6 procenta poprvé Stačilo! předběhli. Menší rozdíly jsou pak u koalice Spolu a Starostů, kde oba modely potvrzují jejich stabilní pozici, jen s mírnými posuny.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) zareagoval na nejnovější zářijový průzkum STEM, který poprvé poslal hnutí ANO pod hranici 30 procent. Podle něj výsledky ukazují, že každé procento může být rozhodující a že demokratické strany mají šanci sestavit většinu.

„Proč je tento průzkum důležitý? Protože jasně ukazuje, že pokud se nám podaří stlačit komunisty a Motoristy pod 5 %, máme reálnou šanci na demokratickou vládu. Každý hlas pro demokratické strany se počítá!“ uvedl na síti X,

Dodal, že při setkávání s lidmi v terénu vnímá obavy z vlivu extremistů: „Chodím každý den po ulicích, obcházím domy a mluvím s vámi. Cítím, že lidé se obávají, co by přišlo v případě vlády s komunisty nebo extremisty, a právě proto si uvědomují, jak důležité je přijít k volbám.“

Na závěr vyzval voliče, aby dali hlasy demokratickým stranám: „Teď je to na nás. Šance je skutečně velká. Prosím, přijďte k volbám a volte demokratické strany. Každý váš hlas posiluje naději na stabilní, bezpečné a prozápadní Česko.“

autor: Natálie Brožovská

