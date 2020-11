V levé dírce covid, v pravé ne? Známá zpěvačka přeč*rala systém – udělala si dva testy. A divák žasne

reklama

Americká zpěvačka Erykah Badu je poněkud zmatená z výsledků covidových testů. V pátek 13. listopadu Badu, která je oceněna i prestižní cenou Grammy, sdílela na sociální síti, jak jí po několika testováních vyšlo, že je na covid negativní. Podivnější už byli předchozí výsledky, které ukázaly obojí. Tedy, že je negativní a pozitivní zároveň.

Jak je to možné? Zpěvačka napsala na twitteru: „Neměla jsem žádné příznaky. Byla jsem testována na covid. Stejným přístrojem. Levá nosní dírka ukázala, že jsem pozitivní. Pravá nosní dírka zase, že negativní,“ a dodala: „Zvláštní je, že doktor oznámil POUZE onen pozitivní výsledek. O co tady kurva jde?“

No symptoms. Was tested for COVID. Same machine. Left nostril positive . Right nostril negative. Maybe they need to call Swiss Beats so they can do a versus between them. Funny thing is , Dr. ONLY reported the positive result. What the fack is goin on here. Rapid Test. $$$$ smh. — ErykahBadoula (@fatbellybella) November 13, 2020

Zpěvačka pak sdílela screenshot protichůdných výsledků testování a poznamenala, že ona a její kapela podstupují testy vždy před vystoupeními na živých streamech. „Je nepříjemné, být testovaná pozitivně a pak třikrát negativně během 24 hodin podle stejného testu. Chápeme, že nejsou stoprocentně přesné, ale tohle je divné“ napsala Badu dále na twitter.

What an inconvenience to be tested positive then negative 3x after within 24 hours. Same test. We understand that they aren’t 100% accurate but this is strange. — ErykahBadoula (@fatbellybella) November 13, 2020

Stejnou zkušeností prošla nejen ona. O nepřesnostech testů informoval i miliardář Elon Musk : „Děje se tady něco extrémně falešného,“ napsal zakladatel společností Tesla a SpaceX. A dodal: „Byl jsem dnes testován na covid celkem čtyřikrát, a dva testy byly negativní a dva pozitivní. Stejný přístroj. Stejný test, stejná zdravotní sestra. Rychlý test antigenu od BD.“

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

