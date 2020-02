V pátek brzy ráno si premiér pozval na kobereček ministra obrany. Ratatatatatatatata. Křičel prý tak, že málem spadl lustr. Konec srandy. Budou padat hlavy. Víme víc

Kauza nákupu pasivních radarů je u konce. Do věci se totiž i na základě článků naší redakce vložil předseda vlády Andrej Babiš. A jak to u něj bývá zvykem, věci nabraly rychlý spád a to, co ještě donedávna nešlo, se stalo skutečností. Podle zjištění ParlamentníchListů.cz by tak měly padat resortní hlavy a Lubomír Metnar by měl z celé záležitosti vyvodit jednoznačné závěry.

„Samozřejmě jsem řval celý týden, když jsem četl, co píšou v médiích, a ptal jsem se, co to tam má ministr Metnar za pitomce, když jsou schopni dát pro info vládě neaktuální cenu a o té správné se neobtěžují vládu informovat a dozvídám se ji z médií?“ uvedl premiér na svém facebookovém profilu. Podle Babiše by měl ministr Metnar za špatné informace, které poskytl vládě, vyvodit personální odpovědnost.

V čem je problém?

Podle premiéra v tom, že náměstek ministra obrany poskytl vládě špatné informace ohledně aktuální ceny radarů a rušiček. „V únoru 2019 v souladu s vládními pravidly předložil ministr Lubomír Metnar nesprávnou informaci o této zakázce na vládu, v dubnu se začalo jednat s výrobcem a ukázalo se, že to, co armáda požaduje a fakt potřebuje, stojí o hodně víc. O 1,5 miliardy. To stejné s mobilními rušičkami, které byly odhadované před pěti lety na 960 milionů, a realita je 1,45 miliardy. Vlastně je to ještě horší případ, protože rušičky vyrábí naše státní firma a tam měli vědět skutečnou cenu. Stačilo si to u ní jen ověřit!“ píše Babiš.

Filip Říha je náměstek, který měl radary na starosti. Ten si však svůj odchod z obrany údajně nepřipouští. V minulosti jej však provází řada nezdarů.

Například nezvládnutý nákup, respektive soutěž na pořízení nových automobilů, konkrétně osobních terénních (AOT) jako náhrady za UAZ a Land Rover. Zakázka byla údajně připravena velmi nekvalitně, uplatnila se řada dotazů, docházelo k chaotickým změnám v zadávací dokumentaci, takže byla nakonec zrušena. Problémy provázely i nákup vládního tryskáče, přestože se tato zakázka opakovala dvakrát, byla opět kvůli námitkám zrušena. V neposlední řadě se jedná o nákup bojových vozidel pěchoty. Ani v tomto případě zakázka nebyla dovedena do zdárného konce.

Ve středu minulý týden navíc proběhlo velmi bouřlivé jednání výboru pro obranu. Na něm náměstek Říha čelil kritice i z řad koaličních partnerů. Na středečním jednání se do něj opřel i koaliční poslanec z ANO Pavel Růžička: „Potíž je v tom, že nevím, kdy lžete a kdy nelžete… víte, co je nejhorší? To, že opoziční poslanci mají pravdu – kdybyste byli seriózní, tak byste nám o té zakázce řekli.“ Předsedkyně výboru Jana Černochová z ODS kritizovala vysoké zálohy na radary, které ji podle jejich slov zarazily, její výtka směřovala také na znalecký posudek společnosti CETAG, s.r.o., podle něhož je prý vše v pořádku: „Znalecký ústav je asi plný supermanů, protože dokázali udělat posudek za pouhých šestnáct dní.“

Dalším, kdo se na jednání výboru hlasitě ozval, byl Karel Krejza z ODS, tomu vadilo, že výbor o zakázce nebyl informovaný vůbec, a to i přesto, že se den před tím, než byla zakázka na Ministerstvu obrany schválena, konalo výjezdní zasedání výboru: „My jsme řešili ředitele Eduarda Stehlíka, místo abychom debatovali o této zakázce. Ale my jsme o ní nemohli debatovat, protože jsme o ní nevěděli. Nedostali jsme o ní informace. A to často máme v přehledech zakázky i na daleko menší částky,“ uvedl. Když mu náměstek Říha navrhl, že si jako výbor mohou vybrat klíčové zakázky, o kterých by informace měli, Krejza se neudržel: „Pane náměstku, vy mi svým vyjádřením připomínáte satirický seriál Jistě, pane ministře. Kdy sir Humphrey řekl, ať mu politici řeknou, co chtějí slyšet, a on jim to řekne,“ dodal Krejza.

Babiš na svém profilu v neděli uvedl také to, že personální opatření v důsledku kauzy již ministerstvo přijalo. Údajně na základě těchto skutečností odvolalo ředitele sekce vyzbrojování Tomáše Dvořáčka. Zřejmě však obdržel špatnou informaci.

O jeho propuštění totiž bylo rozhodnuto již 18. listopadu loňského roku Usnesením č. 811, kdy vláda ČR rozhodla na svém jednání schválením uvedeného usnesení o systemizaci služebních míst k 1. lednu 2020. Tímto rozhodnutím došlo dnem 31. 12. 2019 ke zrušení služebního místa Tomáše Dvořáčka na Sekci vyzbrojování a akvizic resortu obrany. K tomuto datu tak přišel o svou dosavadní funkci ředitele odboru vyzbrojování pozemních sil.

V žádném případě se to nestalo v souvislosti se zakázkou na pořízení systému VERA NG, jak informuje Ministerstvo obrany (usnesení č. 811 je důsledkem usnesení vlády ze dne 16. září 2019 č. 652 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, pozn. red.), kde byla dohodnuta a následně vládou schválena opatření k redukci počtu systemizovaných míst a objemu prostředků na platy. Návrhy systemizace služebních a pracovních míst jednotlivých služebních úřadů byly předloženy v souladu s vládním návrhem státního rozpočtu.

Náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany Filip Říha

„Já, náměstek Říha i zástupci armády jsme velmi podrobně poslancům celý nákup vysvětlovali, a protože byl tento bod přerušen, budeme v tom pokračovat. Zároveň musíme nastavit ten správný systém v komunikaci mezi ministerstvem a výborem, aby poslanci měli včas relevantní informace. Věřím, že společným úsilím obou stran to dokážeme.

Rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou cenou je způsoben starým průzkumem trhu, který je již z roku 2015 a nezohledňoval navíc všechny požadované funkcionality. To je jediné pochybení v této zakázce. Přijal jsem okamžitě interní opatření, aby se v budoucnu podobná věc už neopakovala. Člověk, který pochybil, už na obraně nepracuje. Jinak je celá zakázka procesně i z pohledu ceny v pořádku. Vše jsem si nechal detailně doložit, a ještě jsem si to ověřil nezávislým interním šetřením,“ uvedl naší redakci ministr obrany Lubomír Metnar.

Jak ovšem naší redakci řekly hned dva zdroje z resortu obrany, „pakliže se ministr Říhy nezbaví, je jen otázka času, kdy sám přijde o funkci, jelikož nikdy nebude mít pod kontrolou vše, co se tam děje.“

Asi jste si všimli, že Armáda České republiky od začátku roku neustále vysvětluje nákupy nějakých mobilních radarů a rušiček. Jasně. Mluvím o tom neustále. Naší armádě se za posledních 30 let nepodařilo přezbrojit a zbavit se zastaralé ruské techniky. Už když naši vojáci viděli, co se dělo na Ukrajině v konfliktu se vzbouřenci podporovanými Ruskem, tak pochopili, že by ani oni nebyli schopni se bránit moderním válečným hrozbám, jako jsou drony, rakety, elektronické útoky. Říká se tomu cyber, čte se to „sajbr.“ A mluvil o tom i pan prezident.

...

A teď k té chybě v ceně toho pasivního radaru a rušičky. Samozřejmě jsem řval celý týden, když jsem četl, co píšou v médiích a ptal jsem se, co to tam má ministr Metnar za pitomce, když jsou schopni dát pro info vládě neaktuální cenu a o té správné se neobtěžují vládu informovat a dozvídám se ji z médií?

Celá chyba je prostě v tom, že obrana u pasivních radarů špatně informovala o ceně. Ministerstvo obrany vycházelo totiž z 5 let starého průzkumu trhu, kdy odhad vyšel na 780 milionů. Poptávala tehdy systém, který nebyl ani vybavený opancéřovanými auty použitelnými v bojových situacích, ani novými technologiemi.

V únoru 2019 v souladu s vládními pravidly předložil ministr Lubomír Metnar nesprávnou informaci o této zakázce na vládu, v dubnu se začalo jednat s výrobcem a ukázalo se, že to, co armáda požaduje a fakt potřebuje, stojí o hodně víc. O 1,5 miliardy. To stejné s mobilními rušičkami, které byly odhadované před 5 lety na 960 milionů a realita je 1,45 miliardy. Vlastně je to ještě horší případ, protože rušičky vyrábí naše státní firma a tam měli vědět skutečnou cenu. Stačilo si to u ní jen ověřit!

Okamžitě, jak to ministr zjistil, ještě předtím, než si toho všimla média, vyhodil z Ministerstva obrany ředitele odboru sekce vyzbrojování, který za to byl zodpovědný a změnil celý systém přípravy nákupů, tak aby se podobné chyby neopakovaly.

No, jenže pak uzavřel smlouvu a cena zakázky byla vyšší než ta, která šla v únoru na vládu a začala mela. Všichni začali armádu kritizovat. Pan ministr to bohužel mediálně vůbec nezvládl. Chybou tohoto nákupu totiž není prodražení, ale hloupý úředník, který nepřemýšlel a pan ministr si to nepohlídal. Fakt nevím, na co tam má náměstka pro vyzbrojování.

