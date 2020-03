V roce 2028 to zkusím! „Dominátor“ Hašek chce být vaším prezidentem

„Dominátor“ Dominik Hašek poskytl rozhovor serveru Forum24.cz. Svěřil se, že hodlá nejspíše kandidovat na prezidenta v roce 2028. Je třeba se Rusů bát? Hašek prozradil svoji zkušenost s Ruskem, když tam byl v sedmiměsíčním angažmá. Navíc je třeba si stále připomínat zločiny komunismu a nejen ty. „To samé je připomínání kauz pana Babiše. Je samozřejmé, že těm lidem, kterých se to týká, to nevoní. Je třeba, aby si celá společnost, včetně nejstarší generace, minulost pravidelně připomínala a nezapomínala,“ sdělil.

Na Forum24 vyšel rozhovor s legendárním hokejovým brankářem Dominikem Haškem. Ten v poslední době začal komentovat politické dění, kdy například dává nahlas znát svůj nesouhlas s vládou Andreje Babiše. „Vítěz olympijského turnaje století v Naganu, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a ikona českého hokeje se nyní chystá na novou kapitolu svého života,“ uvedl redaktor Fora24 Vilém Besser.

První otázkou byl dotaz na to, jak tehdy vnímal, že před 22 lety se neslo Staroměstským náměstím heslo Hašek na Hrad. Prý měl z toho tehdy legraci. Chápal, že v podobných chvílích se tato slova pronášejí. Popsal i svůj tehdejší zážitek s hlavou státu Václavem Havlem, který mu měl říkat: „Dominiku, já už si to tady nějak uklízím, protože všichni chtějí, abyste za mě šel na Hrad.“ Na to mu prý odpověděl, že to je v pořádku, že ještě chce hrát hokej. „Bral jsem to jako výraz poděkování za výkony, které jsem předváděl v Naganu,“ dodal.

V současné době však nad prezidentskou kandidaturou začal uvažovat, avšak jen tak hned to nebude. „Již jsem ovšem řekl, že v tuhle chvíli to neplánuji, protože mám před sebou jiné cíle. Do budoucna mě to ale v každém případě zajímá. V příštích volbách kandidovat nebudu, ale je dost možné, že v roce 2028 to zkusím,“ odpověděl. V dalších volbách doufá, že vyhraje někdo, kdo mu bude bližší názory než Miloš Zeman, se kterým poměrně dost často nesouhlasí.

„Část kariéry jste strávil v Rusku. Jak ho vnímáte, je třeba se Rusů bát?“ zněla další otázka na „Dominátora“. „Měl jsem možnost tam strávit během jedné sezóny asi sedm měsíců a jsem rád, že jsem to zažil. Rusko je jiné než Česká republika. A co je psáno, tak nemusí zrovna platit. Ale byla to zkušenost hrát s tolika Rusy v jednom mužstvu. Ti kluci na ledě makají, ale jsou jiní než my. A ta země je samozřejmě také jiná než třeba Amerika. Zažil jsem tam spoustu velmi zajímavých momentů. Třeba odvolávání trenéra bylo velmi podivné. V Rusku se mu to neřekne normálně, jak bych očekával u nás. Ve Spartaku Moskva, kde jsem působil, vedení poslalo trenéra povinně k lékaři. Ten prohlásil, že má bronchitidu, a nařídil mu zůstat doma. Nám hráčům bylo večer zase řečeno, že pokud budeme hrát dobře, tak už nás trénovat nebude. Vyhráli jsme tři zápasy a kouč se skutečně k týmu už nikdy nevrátil.

To je příklad toho, že to tam funguje jaksi jinak. Mám rád ruské lidi, ale po zkušenostech s tím, co přichází z vedoucích míst, musí být člověk ostražitý. Není vůbec špatně s Ruskem udržovat kontakty a obchodovat s ním, ale musíme dát jednoznačně najevo, že například to, co se děje na Ukrajině, je neakceptovatelné. Zkrátka žádné velké kamarádství,“ popsal.

Besser dodal, že to jsou nyní právě komunisté, kdo by rádi navazovali vztahy s Ruskem. Hašek řekl, že pro něj jsou to stále pokračovatelé zločinecké organizace, která tu za 40 let povraždila tisíce lidí a miliony dalších měla šikanovat. Nikdy jim nebude věřit, neboť se prý jasně nedistancovali od zločinů komunismu. Kdyby se prý dostali znovu k moci, tak by to opět dopadlo špatně. O zločinech komunismu je podle Haška třeba mluvit každý den.

„To samé je připomínání kauz pana Babiše. Je samozřejmé, že těm lidem, kterých se to týká, to nevoní. Je ovšem nutné učit mladé lidi historii. A netýká se to pouze mladých. Je třeba, aby si celá společnost, včetně nejstarší generace, minulost pravidelně připomínala a nezapomínala. Za sebe jsem rád, že můžu na některé věci upozorňovat. A že mi lidé, i díky tomu, že jsem známá tvář, chtějí naslouchat,“ dodal.

To, že na něj část lidí reaguje negativně, bere jako normální věc. Prý kdykoliv někdo řekne jakýkoliv názor, tak bude vždy někdo na něj reagovat. To prý patří k demokracii a je to tak údajně dobře.

O chod své firmy kvůli kritice Andreje Babiše strach nemá. Prý jsou tak malou firmou, že pro Andreje Babiše konkurencí nejsou. Finanční kontrolu tam prý měli za poslední tři roky dvakrát. „Ale vážně, jestli se bojím? Ano, přišlo mi to na mysl. Jeden klient to zmínil, že by byl nerad, kdyby za ním kvůli obchodování se mnou přišli. I když trošičku z legrace, trošku vážně, člověk to bere v potaz. Pro mě je ale podstatné, abych prezentoval, co si myslím. Z mého pohledu jde o nesmírně důležité věci a chci, aby je lidé slyšeli,“ pronesl.

Sám následně uznal, že kdyby nechal kritiky, tak by si to velmi zjednodušil. Prý by bylo pravděpodobné, že kdyby mu vyšel vstříc, nevšímal si ho nebo ho dokonce podporoval, tak by mu to údajně mohlo vynést desítky milionů. „Ale jde o hodnoty a ty jsou pro mě důležitější než peníze, které bych mohl získat, kdybych mlčel,“ uzavřel Hašek rozhovor.

