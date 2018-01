VIDEO Byl jsem průserář. Táta mi dával výprask. Trefil jsem popeláře kuličkou, přiznal u piva Topolánek. Seděla u toho celebrita

Topolánek však v rozhovoru také uvedl, co může vést lidi k tomu, aby kandidovali na prezidenta. „Jednou z motivací lidí je to, že to cítí. Někoho také mohl někdo druhý přesvědčit. Další lidé mohou chtít zkrátka jít nahoru, kandidují v každých volbách. Může tam být i částečně mesiášský komplex,“ poznamenal Topolánek.

„Já jsem také byl oslovován lidmi. Cítím tak podporu ze všech stran. Nepochybně tam je,“ dodal ke své podpoře bývalý šéf ODS. A poznamenal také to, co se v kampani naučil nového – například postsynchrony a znakovou řeč.

Anketa ,,Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země," říká Tomáš Halík. Má pravdu? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 5246 lidí

Závěrem pak Topolánek vzpomínal na své dětství. „Můj táta byl strašně tvrdej. Já jsem ve výchově spíš po mámě. Nikdy jsem děti nebil. Já jsem třeba od táty dostával výprask, ale vždycky bylo za co. Byl jsem mladý a neklidný a velice živý. Ne, že bych chtěl říct problémový, ale byl jsem průserář, takový ten uličník, takže jsem si vždycky zasloužil,“ vzpomínal Topolánek, kdy například trefil popeláře kuličkou.

„Táta mi tehdy vysvětloval, že ta doba je divná, bylo to v roce 1971, kdy díky němu mám maturitu. U nás byl vždy důraz na vzdělání. Maminka studovala farmacii, tatínek byl inženýr. My jsme se doma nikdy nebavili o tom, jestli děti mají nebo nemají studovat,“ řekl Topolánek a pohovořil také o přirozeném vlastenectví, k němuž byl vychováván.

Nyní by chtěl, aby ve školách děti byly vzdělávány v kritickém myšlení. „Aby nebyly kývači,“ řekl Topolánek, jenž se podle svých slov snažil vždy s dětmi diskutovat. On sám nechce, aby jeho děti škola vychovávala, ale aby rozvíjela jejich individualitu a kritické myšlení.

Psali jsme: Svobodová (OMMO): Ano, volím Marťana Hradec Králové: Ve středu se vydají poslední voličské průkazy pro první kolo prezidentských voleb Veřejný ochránce práv: Na osvobození od placení místního poplatku mají někteří jen 15 dnů Praha: Kam s nevhodnými dárky, nebo s věcmi, které nahradily nové?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef