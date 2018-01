VIDEO Jaroslav Foldyna na kameru PL: Halík a zájmy ČR? To nejde dohromady. Ten pán pohrdá občany

ČSSD se podle Foldyny chová jako chytrá horákyně, když si to nechce s nikým rozházet a nepodpořila Miloše Zemana ve volbách. „V sociální demokracii půlka lidí fandí panu Drahošovi, půlka Miloši Zemanovi,“ uvedl poslanec.

Reagoval též na kritiku Zemanových voličů, která v posledních týdnech ve veřejném prostoru zazněla. „Od pana Halíka slovo zájmy České republiky, to je kuriózní záležitost. To nejde nijak dohromady. Pan Halík pohrdá občany České republiky, dává to jednoznačně najevo, je součástí nějaké elitářské skupiny,“ uvedl Jaroslav Foldyna.

Měl na mysli Halíkovo prohlášení, že lidé, kteří volí Miloše Zemana prezidentem, se protiví zájmům České republiky.

Kompletní videorozhovor s Jaroslavem Foldynou uvidíte na serveru ParlamentníListy.cz již zítra v podvečerních hodinách, jak je u pořadu Horké téma zvykem. Řeč byla pochopitelně jak o prezidentu Zemanovi, tak o Jiřím Drahošovi nebo o variantách, jak bude vypadat příští česká vláda.

Psali jsme: Drahošovi se nechtělo ani na Primu. Vyžádal si dopředu otázky. Zjistili jsme k tomu více Lidi mluví sprostě, jsou agresivní na silnicích. A může za to Zeman, ukazuje herec Jan Hrušínský Je čas rozhodnutí, vše musí stranou! KSČM vydala jasné doporučení k prezidentským volbám Nazývám to sračkou. Velkou sračkou, rozjel se Faltýnek ve sněmovně o Čapím hnízdě. Pak předčítal Kalouskovi, co kdysi řekl o vydávání Parkanové

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka