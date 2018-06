VIDEO Konec migrace, ať sbalí kufry. Matteo Salvini vyděsil neziskovky cestou do migračního přístavu. Chystají se velké věci

referuje britský Guardian. Právě v přístavu Pozzallo se vylodilo v pátek, čili v den jmenování nové italské vlády premiéra Giuseppe Conteho, dalších 158 migrantů. Ačkoliv italské úřady díky spolupráci s Libyí dokázaly migraci omezit, i tak letos zaregistrovaly celkem 13 500 migrantů, uvádí server The Local. Nový ministr vnitra Itálie a lídr strany Liga Matteo Salvini neotálel a po svém pátečním jmenování do vlády vyslal během cesty na Sicílii jasný vzkaz nelegálním migrantům. „Už bylo dost doby, kdy byla Sicílie uprchlickým táborem Evropy. Nebudu jen tak sledovat, jak sem připlouvají další a další,“ sdělil v neděli davu podporovatelů v Catanii. „Potřebujeme deportační centra,“ uvedl. Ještě předtím v přístavu Pozzallo řekl, že migranti „by se měli připravovat na balení kufrů“,. Právě v přístavu Pozzallo se vylodilo v pátek, čili v den jmenování nové italské vlády premiéra Giuseppe Conteho, dalších 158 migrantů. Ačkoliv italské úřady díky spolupráci s Libyí dokázaly migraci omezit, i tak letos zaregistrovaly celkem 13 500 migrantů, uvádí server The Local.



Salvini podle médií uskutečnil návštěvu i proto, že Itálii čekají tento měsíc obecní volby a on se svou stranu, která se ještě donedávna jmenovala „Liga severu“, snaží etablovat i na chudém jihu.

Jak již Salvini dříve uvedl, jede na Sicílii proto, aby se podíval přímo do přístavů, kam migranti přijíždějí. „Dobré časy pro ilegální imigraci jsou už pryč,“ zdůraznil. Ministr vnitra také označil neziskové organizace, které migranty ve Středozemním moři zachraňují, za „zástupce pašeráků“.

Právě neziskové organizace již daly najevo zděšení nad posledními prohlášeními politika, kterého považují za radikála.

Riccardo Gatti, šéf záchranářské organizace Otevřená náruč, naříká, že „Salvini neznepříjemní pouze život těm, kteří zachraňují na moři, ale i životní podmínky migrantů samých“. „Od doby, kdy jsme začali se záchrannými operacemi na moři, se naše práce stává těžší a těžší,“ postěžoval si a s odkazem na Salviniho vládního koaličního partnera dodal: „Neděsí mě jen Salvini. Nezapomeňme na Luigiho di Maia a jeho Hnutí pěti hvězd, které označilo neziskovky za ‚taxíky na moři‘. Vím, že se nás budou snažit zastavit.“

Salvini chce razantně zvýšit počet provedených deportací nelegálních migrantů, k čemuž bude muset přesvědčit africké země jejich původu. Těm se do toho příliš nechce.

Také již oznámil, že chce zvýšit počet detenčních center, kde jsou nově příchozí drženi. Předchozí italská vláda narozpočtovala v roce 2017 na migraci 4,2 miliardy eur, přičemž 18 procent vyčlenila na nově zachráněné na moři, 13 procent na zdravotní péči a 65 procent právě na přijímací centra, které nyní hostí 170 tisíc lidí.



A právě tato centra Mattea Salviniho velmi štvou, protože jsou provozována převážně neziskovými organizacemi či jinými spolupracujícími subjekty, které mají dostat 25–35 eur za to, že jednomu migrantovi poskytnou ubytování, oblečení, právní pomoc, psychologickou pomoc atd.

Salvini se v úterý zúčastní jednání v Lucemburku, kde se bude hovořit i o kontroverzní Dublinské dohodě. Ta ve své současné podobě přikazuje migrantům zůstat v první zemi EU, kam dorazí. Existující návrhy na povinné kvóty narážejí na tvrdý odpor vlád některých členských zemí EU, k nimž patří i vláda České republiky. Itálii současná podoba tohoto systému vadí.



V neděli do věci promluvil i filantrop a finančník George Soros, který sice ostře kritizuje „populistické“ snahy o protiimigrační rétoriku, dnes však uvedl, že EU by měla Itálii finančně kompenzovat za to, že se o migranty stará. Jde o další překvapivé prohlášení Sorose poté, co minulý týden zaskočil mnohé slovy, že EU „se musí radikálně změnit“. Kritizoval politiku neustálých škrtů a uvedl, že EU se musí změnit v organizaci, „do které by chtěly vstoupit i země jako Británie“. Varoval rovněž před blížící se finanční krizí eurozóny.

