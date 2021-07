VIDEO Kotleba drtil vládu. „A co pak, odvezete je do lágru?“ Slovensko ve varu

Na Slovensku přijali zákon, který zvýhodňuje očkované před neočkovanými. Marek Kotleba, bratr asi nejznámějšího slovenského extrémisty Mariana Kotleby, kvůli tomuto zákonu spustil ve slovenském parlamentu kanonádu. „A když se nebude chtít dát testovat ani očkovat rodič, tak co uděláte? Co s takovými lidmi? Odvezete je někam do lágru, nebo co s nimi uděláte? Jak to vysvětlíte?“ tepal vládu.

Slovenský parlament schválil novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, který zvýhodňuje osoby očkované proti covidu-19 před osobami neočkovanými. Očkovaní mají mít volný přístup do obchodů, restaurací i na sportoviště a kulturní akce a to i v případě, že začne výrazně růst počet nově nakažených a dojde ke zpřísnění protiepidemických opatření.

Ale zákon rozhodně neprošel slovenským parlamentem hladce. Poslanci o něm debatovali mnoho a mnoho hodin a nakonec prošel v pozměněné podobě. Očkovaní budou mít menší výhody než původně plánoval slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský.

Opozice ani tak není spokojena. Především politici vystupující pod společnou značkou strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, dávají najevo, že by byli spokojeni jen tehdy, pokud by novela zákona vůbec neprošla. Jejich výhrady na půdě Parlamentu shrnul Marek Kotleba, bratr pravděpodobně nejslavnějšího slovenského extrémisty Mariana Kotleby.

Na prvním místě Markovi Kotlebovi vadí, že podle novely zákona by očkovaní měli být zvýhodněni dočasně. Rád by prý věděl, co je to dočasně, jak dlouho může tato dočasnosti trvat. „Co je to dočasně? Týden, dva týdny? Rok, dva roky, pět let? Co je to dočasně? Podle tohoto zákona to nevíme," rozčiloval se Kotleba.

Vadí mu také dle jeho názoru nejasné vymezení toho, kde všude se zákon uplatní. Rád by věděl, zda to bude kupříkladu i v obchodech s potravinami, kde se také setkává velké množství lidí pod jednou střechou.

Konkrétní parametry, které zákonu dají jasnější kontury, bude možné stanovit vyhláškou. Kotleba tvrdí, že hlavní slovenský epidemiolog Ján Mikas si bude moci dělat prakticky co se mu zlíbí a to je podle Kotleby nepřijatelné.

„Takhle dáte Mikasovi oporu v podobě zákona, podle kterého si bude moci vydávat vyhlášky, jaké ho napadnou. Jednoho dne ho napadne, že se musí očkovat, jinak vás nepustí ani do potravin. Vy sice teď řeknete, že to tak nebude, ale jestli to tak bude, nebo nebude, se rozhodne on,“ pravil Kotleba.

„A když se tak rozhodne, tak bude mít oporu v zákoně a lidé si budou moci stěžovat maximálně na lampárně. Toto je ta vaše vláda. Vy tu mluvíte o svobodě, o demokracii, ale pod záminkou těchto opatření proti covidu lidi šikanujete, zavíráte a nutíte jim očkování i testování,“ nedal se zastavit Kotleba.

Obává se i toho, jaké vyhlášky vydá epidemiolog Mikas ve věci chození dětí do školy.

„Co uděláte s lidmi, kteří odmítnou nechat svým dětem šťourat do nosu. To jim odepřete ústavní právo na vzdělání? Já věřím, že vaše moudré hlavy se setkají a zase vymyslíte nějaký způsob, jak rodiče i s dětmi šikanovat. A když se nebude chtít dát testovat ani očkovat rodič, tak co uděláte? Co s takovými lidmi? Odvezete je někam do lágru, nebo co s nimi uděláte? Jak to vysvětlíte?“ tepal vládu.

Opozice by se podle něj měla spojit s poslanci z koalice, kteří mají aspoň trochu zdravého rozumu a všichni společně musí hlasovat proti tomuto zákonu.

A pokud už ho Parlament schválí, neměla by ho podepisovat slovenská prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová.

