VIDEO Malér Ivana Bartoše. Místo držení volantu psal SMS a kouřil. Za jízdy, ve dne, v Praze

Video ParlamentníListy.cz obdržely od dvou zdrojů už 7. září.

V textu jsme tehdy chybně informovali, že se jedná o řidiče taxislužby. To nebyla pravda, za což jsme se na Twitteru dodatečně omluvili. Na chybu naší redakci upozornil muž, který se zjevně taxikařením živil. Sdělil nám, že vozy taxislužby jsou striktně označené, což na uvedeném záznamu vozidla chybí.

O několik dnů později se PL ozvaly dva zdroje, které uvedly, že oním řidičem je předseda Pirátů. „Ví se to, na sto procent je to on," konstatovaly. Totožný postoj se objevil rovněž na Twitteru.

S tímto zjištěním jsme předsedu Pirátů konfrontovali.

Detail obličeje řidiče

Během soboty však nereagoval.

Pokuta ve správním řízení za jízdu s telefonem v ruce se pohybuje až do výše 2500 korun. Spolu s tím jsou řidiči odebrány dva body.

V jedné ruce cigáro, v druhé telefon. Neskutečné VIDEO taxikáře propagujícího STAN a Piráty pic.twitter.com/791gI2dcNJ

„Nic takového v programu nemáme, neplánujeme to,“ zdůraznil.

„A že se lidé baví o tom, když vzniká nějaký programový bod… Konkurence by byla hloupá, kdyby to nevyužila. První, co mi řekl Zbyněk Stanjura ve Sněmovně, bylo: Důležité při sněmovní práci v opozici je poslouchat svého oponenta, nejlépe vládu. A jakmile od nich něco zazní, tak je tím okamžitě začít mlátit po hlavě. K tomu vyššímu zdanění. My žijeme v zemi, kde po válce přišli komunisti a všem všechno sebrali. I to, co bylo jejich, co si vybudovali. I tu nemovitost, i statek… A tady pořád neplatí, že něco, co jste měl, je z pohledu státu nedotknutelné. Zakleknou na vás, stejně o to přijdete. Bum, exekuce,“ upozornil.

PL také pravidelně navštěvují mítinky zmíněného dua, o čemž si můžete přečíst reportáže a další texty ZDE.

