VIDEO Němci už toho bince mají dost. Vyšli do ulic

Bezpečnostní situace ve stotisícové Chotěbuzi se v posledních měsících výrazně zhoršila. Jenom od začátku roku došlo ze strany zejména syrských a afghánských migrantů k několika násilných útokům. Při některých z nich došlo i na použití nože. Ačkoli demonstrace „proti migraci“ mají v německých médiích pejorativní nádech a jejích organizátoři jsou označováni za příslušníky „extrémní pravice“, v Chotěbuzi mají obyvatelé města skutečně důvod k obavám.

Dokonce i místní policie připouští, že od začátku migrační krize a příchodu tisíců migrantů se bezpečnostní situace výrazně zhoršila. Hovoří se o několikanásobném nárůstu krádeží i počtu násilných útoků. Sobotní demonstrace ve druhém nejlidnatějším městě Braniborska se stala vyvrcholením nespokojenosti běžných občanů, z nichž drtivá většina nemá se žádnými skutečnými či údajnými extremistickými organizacemi nic společého.

Počet migrantů za poslední dva roky stoupl třikrát až čtyřikrát. Odhaduje se, že ve stotisícové Chotěbuzi nyní žije něco kolem devíti tisíc migrantů. Zatímco v dřívějších vlnách do města přicházeli v pozvolném tempu desítky či maximálně stovky migrantů, z nichž se většina stačila úspěšně integrovat, v případě jejich následovníků v letech 2015 až 2017 není integrace zdaleka tak úspěšná. Město je navíc zadlužené a nemá prostředky, které by mohly přispět ke zlepšení integrace.

Účastníci demonstrace se podle policie chovali v mezích zákona a až na jednotlivé výstřelky nemusela zasahovat. Podle médií a úřadů proti neutěšené situaci ve městě protestovaly dva tisíce lidí, samotní organizátoři hovoří až o pěti tisících demonstrantů. Podle deník Zeit se provolávala hesla proti vládě a jmenovitě proti kancléřce Angele Merkelové. Nápisy na některých transparentech požadovaly její okamžité odstoupení.

Společně s protesty se konala také demonstrace, jejíž účastníci naopak projevovali i přes stále se zhoršující bezpečnostní situace k migrantům vřelé sympatie. Těch bylo údajně něco kolem šesti set. V Chotěbuzi však byla patrná nespokojenost s liberální přistěhovaleckou politickou spolkové vlády již před začátkem migrační krize v roce 2015. Již v září 2014, kdy se ve spolkové zemi Braniborsko konaly volby, získala Alternativa pro Německo (AfD) přes dvanáct procent hlasů.

AfD se historicky poprvé dostala do místního parlamentu pouhých pár měsíců po svém založení. Loňské výsledky parlamentních voleb navíc ukazují, že pokud by se zemské volby konaly v těchto měsících, AfD by získala ještě mnohem více hlasů. Ve volebním obvodu Cottbus Spree-Neiße v loňských zářijových volbách do Bundestagu AfD dokonce zvítězila, když získala 26,8 %. Příští zemské volby se budou konat na podzim příštího roku a pokud se zdejším úřadům nepodaří proti kriminalitě páchané migranty účinně zakročit, AfD bude zcela jistě bojovat o vítězství.

autor: Josef Provazník