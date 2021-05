VIDEO Nepozvracel jenom Xavera. Herec Měcháček takhle parodoval Zemana. Tekutiny, sprosťárny a tělesné projevy

Moderátor Luboš Xaver Veselý si do jednoho ze svých pořadů pozval jako hosta Tomáše Měcháčka, a nestačil se divit. Měcháček se do něj pořádně obul a označil moderátora za pokrytce. A tím zdaleka neskončil. Nebylo to přitom poprvé, co na sebe Měcháček takto výrazně upozornil. Po internetu koluje video, ve kterém si tropí žerty z prezidenta Miloše Zemana, přičemž neváhá využít i celé řady sprostých slov, která kdy Zeman vypustil z úst. Vedle toho Měcháček sehrál roli v pořadu ČT o dezinformacích.

„Chystám svůj hodinový stand-up, kde se potýkám s největším problémem. Bojuji sám v sobě s pokrytectvím a se zbabělostí. A to je to, co mě nejvíc trápí, ten stand-up. Nebo vůbec tady ten boj,“ začal Měcháček nevinně na vlnách Českého rozhlasu.

„Nemám rád pokrytectví, nemám rád zbabělost, protože sám to nejvíc nemám rád na sobě, nemám to rád na ostatních lidech, vy třeba jste také pokrytec nebo zbabělec a urážíte novináře, urážíte své kolegy v Českém rozhlasu, tajíte, komu patří XTV, vlastně porušujete kodex Českého rozhlasu, napadáte svoje kolegy,“ zostřil však v živém vysílání Měcháček.

Bylo slyšet, jak se Veselý směje.

Měcháček na sebe upozornil již v roce 2017, kdy jako komik ve vysílání Prima Comedy Central parodoval prezidenta Miloše Zemana.

Tehdy na pódium vstupoval s charakteristickým zemanovským náklonem hlavy a s tácem se skleničkami na alkohol.

„Jenom na vysvětlenou, mám chřipku a tohle jsou kapky,“ pronesl zpomaleným, jakoby mírně podroušeným hlasem. A okamžitě jednu na ex vypil. A publikum lehlo smíchy. „Hned je mi líp,“ zvolal poté opileckým hlasem.

Chvíli se potácel po jevišti jako každý opilec, který marně přemýšlí, co teď s načatým večerem, a za chvíli přišlo další zvolání: „Ovčáček, čáry máry, stoleček!“

Když se na pódiu stoleček objevil, Měcháček na něj tác se skleničkami na alkohol spokojeně odložil, a když si všiml, že je na stolečku vedle malých štamprlat s alkoholem ještě sklenice piva, lačně po ní skočil s odůvodněním, „co je v domě, to je pro mě“.

Navrch přidal mohutné odříhnutí.

A přišel další smích.

Poté hlasem podobným hlasu Miloše Zemana pronesl vtip o panu Novákovi. Ale rychle udělal z Nováka nějakého Němce. „Stejně je nemáme rádi, tak třeba nějaký indiferentní Klaus,“ pronesl herec na pódiu.

Lidé v hledišti se dobře bavili.

Paní Klausová jednoho dne večer po večeři zatáhne Klause do ložnice. V tu chvíli se Měcháček zamyslí, zemanovským hlasem pomalu pronese: „Hrozná představa,“ a pro zklidnění nervů vypije další štamprli.

„A tam trtkají. To je moravsky mrdat,“ pravil Měcháček opět s typicky zemanovskou dikcí.

Následoval hromový potlesk.

„Když tu do ložnice vpadne malý indiferentní Klaus, vykřikne překvapením, a hrůzou mu ochrne tvář...“ rozváděl zemanovským hlasem Měcháček dál vtip, ale najednou záměrně vystoupil z role a uznal, že tady trochu přestřelil. „Já se omlouvám, to jsem přehnal,“ pronesl na mikrofon svým normálním hlasem.

Ale lidé sedící v publiku se dobře bavili a Měcháček se vrátil do zemanovské role.

„Dobře, hrůzou mu ochrne tvář a uteče do vily. Indiferentní Klaus sleze z Livie, teda indiferentní Klausové, utře se do záclony a řekne: ‚Já ho najdu a vysvětlíme si to jako chlap s chlapem.‘ To je vtip ve vtipu,“ pronesl herec se zemanovským nádechem.

„Za chvíli indiferentní dospělý Klaus slyší nějaký šramot z pokoje pro hosty, kde přebývá jeho maminka, paní Klausová nejstarší, vejde tam a uvidí svého syna, jak lube babičku,“ rozváděl vtip Měcháček zemanovským hlasem.

„A indiferentní Klaus sleze, utře se do záclony a řekne: ‚Není to taková legrace, když je to tvoje máma, že?‘ A to byl vtip,“ chystal se Měcháček uzavřít svůj krátký zemanovský výstup.

„Vážení diváci, řeknu to od pusy, nebuďte kundy a volte mě,“ pronesl na závěr Měcháček, napodobuje Zemanův hlas. A opilecky se odpotácel z pódia.

Vedle tohoto výstupu z roku 2017 na sebe Měcháček upozornil i v pořadu ČT o dezinformacích „To se ví“, který moderoval.

Tento pořad však moc velký úspěch neměl. Vysílal se od září do prosince 2019 a měl divákům veselou formou ukázat, jak snadné je naletět dezinformacím. Odvysílání 12 dílů pořadu a jeho ukončení v prosinci 2019 však ukazuje, že se diváci pravděpodobně příliš nebavili.

Celá „show“ přitom začínala s velkou pompou. Na scénáři pořadu se podílel například sociolog Stanislav Biler, jeden ze spoluzakladatelů hnutí Žít Brno, který prohlašoval, že: „Zeman je naprosto vyhořelej, nemá už dávno co říct. Hledí smrti do chřtánu a do toho občas něco řekne.“ A stěžoval si, že Babiš nerespektuje názory mladých lidí. Svou ruku k dílu přiložil i oceněný politolog a odborník na fake news Miloš Gregor z Masarykovy univerzity v Brně. Zapojil rovněž i studenty politologie tamní univerzity.

Režisérem byl Jakub Wehrenberg. Cílil na to, aby prý v pořadu byly humor a nadsázka. „Považujeme za důležité nejen přinutit diváky o zprávách a médiích kriticky přemýšlet, ale najít zdravou míru mezi vážnými tématy, kterých se dotýkají, a vtipem, kterým je můžeme odlehčit,“ tvrdil.

„Zábavná panelová show, ve které populární osobnosti glosují falešné zprávy z internetu a médií“, jak pořad popisoval generální ředitel ČT Petr Dvořák, měla vedle Měcháčka dvě stálé tváře: Aleše Hámu a Halinu Pawlowskou.

