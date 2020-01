VIDEO Protesty v Íránu. „Ne abyste jim vypnuli internet,“ využil to Trump

Velitel letectva a protivzdušné obrany íránských revolučních gard generál Amír Alí Hádžízádeh přijal v sobotu ve státní televizi za sestřelení ukrajinského dopravního letounu plnou odpovědnost. „Přijímám úplnou odpovědnost. Raději bych zemřel, než abych se podílel na takovém neštěstí,“ řekl v íránské televizi. Anketa Prospěla existence TOP 09 české demokracii? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 14140 lidí

Letadlo prý bylo považováno za nepřátelský cíl, jelikož prolétávalo v blízkosti citlivého vojenského zařízení, které patří elitním íránským revolučním gardám. Íránská armáda v prohlášení vyjádřila soustrast rodinám obětí a slíbila, že zdokonalí své systémy, ve snaze do budoucna takovýmto chybám předejít.



Íránský prezident Hasan Rúhání se za neštěstí omluvil, oznámil též, že se připravuje repatriace těl. Tragédii na svém twitteru označil za „neomluvitelný omyl“. Doplnil, že je nutné stanovit příčiny neštěstí a stíhat viníky.

Na palubě letadla bylo 82 Íránců, 63 Kanaďanů, 11 Ukrajinců – dva pasažéři a devět členů posádky, dále deset Švédů, čtyři Afghánci, tři Němci a tři Britové. Stroj byl na cestě z Teheránu do Kyjeva.

V samotném Íránu pak přiznání armády vyvolalo masivní protesty obyvatel. V Teheránu bylo na sobotní odpoledne po zveřejnění zprávy svoláno shromáždění k uctění obětí leteckého neštěstí, to následně přerostlo v protivládní demonstraci. Dav demonstrujících vykřikoval protistátní hesla, přičemž ajatolláha nazvali „vrahem“ a tamní režim označili za absolutistický.

Protesty se v hlavním městě i nadále vyostřily a proti demonstrantům zasáhla pořádková jednotka. Použit by i slzný plyn a vodní děla.

Šéf Bílého domu Donald Trump vyostřující se situaci sleduje a formou tweetu posílá odvážnému a dlouho utiskovanému lidu Íránu vzkaz: „Stál jsem za vámi od vstupu do úřadu a moje vláda s vámi bude stát dál. Bedlivě sledujeme vaše protesty a jsme nadchnuti vaší odvahou,“

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

?? ???? ???? ? ??? ????? ?????: ?? ?? ?????? ???? ????? ??????? ?? ??? ???????‌?? ? ???? ?? ?????? ?? ??? ????? ??????. ?? ???????? ??? ?? ?? ????? ????? ?? ????. ????? ??? ????? ??? ???. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

V druhém tweetu pak apeluje na íránskou vláda, aby dovolila organizacím pro lidská práva informovat a dohlížet na protesty Íránců. „Nesmí dojít k dalšímu masakru poklidných demonstrantů nebo k odstavení internetu. Celý svět se dívá,“ zdůraznil Trump, který si své tweety nechal přeložit do perštiny.

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

Podobně se k situaci vyjádřil i americký ministr zahraničí Mike Pompeo, i on protestujícím v Íránu vyjádřil podporu. „Hlas íránského lidu zní jasně. Už mají dost lží, korupce, neschopnosti a násilí Íránských revolučních gard v Chameneího kleptokracii. Stojíme za íránským lidem, který si zaslouží lepší budoucnost,“ uvedl šéf americké diplomacie na svém twitterovém účtu.

The voice of the Iranian people is clear. They are fed up with the regime’s lies, corruption, ineptitude, and brutality of the IRGC under @khamenei_ir's kleptocracy. We stand with the Iranian people who deserve a better future. pic.twitter.com/tBOjv9XsIG — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2020

