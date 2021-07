VIDEO Rabování a střelba v ulicích. Berou vše, co není zalité v betonu. Naprostá zkáza v JAR, k vidění jen zde

reklama

Poté, co soud 9. července odmítl Zumovu žádost o propuštění ze zdravotních důvodů, vzrostla v řadách jeho příznivců nespokojenost se současnou vládou a prezidentem Cyrilem Ramaphosou. Nepokoje naplno propukly 11. července a z provincie KwaZulu Natal se rychle šíří napříč celou zemí. Největší město provincie Durban se během několika hodin proměnilo ve válečnou zónu, konflikty jsou hlášeny i z dalších míst.

Protesty za propuštění Jacoba Zumy se velmi rychle zvrhly. V provinciích KwaZulu Natal a Gauteng se rozmohlo rabování, dochází k násilným přepadením a jihoafrické úřady hlásí i první desítky obětí na životech. Tam, kde nestihla nebo nemohla včas zasáhnout policie či armáda, vzali spravedlnost do vlastních rukou občané, jak dokazují mnohá videa.

Ve vyhlášeném turistickém letovisku Amanzimtoti poblíž Durbanu dokonce jedna z takových domobran zablokovala hlavní silniční tah. Na záběrech, které spíše než vyspělou zemi připomínají scénu z dokumentárního filmu o občanské válce, můžeme vidět zhruba desítku ozbrojených mužů, kterak vyzbrojena puškami a brokovnicemi ostřeluje nedaleký mnohem početnější dav demonstrantů. Ti na skupinu pro změnu házejí, co mají zrovna po ruce. „Chlapci, není čas na hry,“ říká jeden z ozbrojených mužů na videu, zatímco malá ozbrojená skupinka jde vstříc mnohem většímu davu. „Uděláme, co je udělat potřeba,“ dodává. „Kde je John s brokovnicí?“ ptá se jiný ze střelců.

Julius Malema, předseda jihoafrické radikálně levicové politické strany Economic Freedom Fighters, takové jednání odsoudil. „Vidím bílé ozbrojené civilisty, kteří ostrou municí střílejí na neozbrojené civilisty. Prosím neříkejte, že to začali, ale vaše odpověď může být dorovnána,“ pohrozil. Malemovi byl Twitterem po několika podobných tweetech pozastaven účet.

Malema, jehož strana má ve čtyřsethlavém jihoafrickém Národním shromáždění 44 zástupců, dlouhodobě prosazuje vyvlastnění půdy farmářů, a to bez náhrady. Levicový politik i jeho strana jsou tak v konfliktu s bělošskou menšinou v Jihoafrické republice již delší čas, neboť mnozí bílí Jihoafričané půdu vlastní a obdělávají.

Další video, které koluje internetem, zachycuje nepěknou situaci v nákupní zóně, kde zjevně došlo k rabování. Na místo se vrací ozbrojená skupina mužů, emoce jsou na pochodu. „Rozm*dejte je, rozm*dejte je,“ opakuje jeden z nich, zatímco další vyhánějí zloděje z místa pryč.

„Kde je ta chudoba?“ ptá se Julia Malemy žena, která na Twitteru sdílela video z rabování. Na něm mladý muž odnáší k prasknutí naplněný nákupní košík do svého luxusního mercedesu.

Where’s the poverty Julius ??? pic.twitter.com/77cheW9nCs — Dr Anushka Reddy (@drareddy) July 12, 2021

Rabování se nevyhnulo ani podnikům, kterým se většinou zloději vyhýbají. Následující záběry z nákupního centra v Pinetownu poblíž Durbanu ukazují spoušť, kterou po sobě lupiči zanechali nejen v bankovním ústavu, ale také v tamním centru klinické medicíny. Vylomené a vysklené dveře, po zemi rozházené šuplíky a dokumenty. Zloději brali vše, co mohli. „Postihlo to celé nákupní centrum. Nyní nám dokonce kradou regály, vidíme, jak si je odvážejí na střechách taxíků,“ komentovala nešťastná žena, které patří podnik s barvami ve stejném obchodním centru, co může v přímém přenosu sledovat na bezpečnostních kamerách.

Thank you @TheJaundicedEye. In fact the entire Centre where it is located has been affected. Now even removing our shelving, seeing it driven off on top of taxis. We have logged into the cameras, watching in real time is just too awful. Received below vid from a tenant pic.twitter.com/lonUfUd8uM — Karin Shave (@KarinShave) July 12, 2021

Zloději neušetřili ani přilehlou lékárnu. Scénář je stejný – rozbitá výloha, vyprázdněné regály, neuvěřitelná spoušť na zemi. V objektu se dokonce stále ještě pohybují lidé, kterým je úplně jedno, že jsou natáčeni. Následující záběry asi nepotřebují žádný hlubší komentář.

„Výprodej“ hlásí i tamní supermarket. Regály jsou zbavovány posledních zbytků zboží, podlaha je pokryta troskami a před obchodem skupina demonstrantů právě řeší, jak odstěhovat nápojový automat.

Na důvěře v právní stát v Jihoafrické republice pak nepřidají záběry podobné těm níže. Doslova tragikomickou scénu „zatýkání“ dvou podezřelých zachytil jeden z Jihoafričanů na kameru. Na záběrech je vidět laxní práce policisty, který se k oběma zadrženým otáčí zády a dává jim zcela jasnou příležitost utéct. Když se tak stane, ani se nevydává je stíhat, ačkoli je ozbrojen.

The police are seriously inefficient. Look at how two arrested suspects escape from police custody. Why aren’t they handcuffed? The police didn’t even make an attempt to chase after them. The looting & lawlessness will never end. #ShutdownSA #Looting #SouthAfricaIsBurning #Police pic.twitter.com/oncnLdx0k3 — ?? ???????????? P???????? (@FaizelPatel143) July 13, 2021

Když potom rabující vědí, že jim obzvláště ve velkých počtech nehrozí žádný postih, dochází i ke scénám, které připomínají spíše bleskovou stěhovací akci. Na záběrech z bezpečnostní kamery můžete vidět nasazení a tempo, s jakým jsou z obchodního centra odnášeny veškeré statky. „Vítejte. Jak vám můžeme pomoci?“ zní nápis nad hlavami rabujících. Ti ale žádnou pomoc nepotřebují.

Demonstrace si na některých místech vyžádaly i daleko větší škody než jen ty na odcizeném majetku. V Pietermaritzburgu, hlavním městě provincie KwaZulu Natal, lehlo popelem obří nákupní centrum China Mall. Podle informací zdejších médií byl i v době, kdy již budova byla takřka celá v plamenech, k vidění had lidí, kteří z nákupního centra vynášeli další a další zboží.

China Mall in South Africa being looted and now burning in fire. pic.twitter.com/nCuwlD71oU — ????? (@beingrealmac) July 13, 2021

V reakci na toto i další dění začali lidé v dotčených regionech formovat domobrany a okupovat klíčové silniční tahy. Následující video je z Atteridgeville v provincii Gauteng.

Atteridgvillians protecting our local infrastructure ??... Kasi Brothers ???? pic.twitter.com/OGMNLIfUgr — Frank Talk (Bafentse) (@Frank_Relaoded) July 13, 2021

Další podobný příklad je z Port Shepstone v provincii KwaZulu Natal. Z videa je patrné, že blokující stojí proti ohromné přesile.

Do obrany majetku se zapojuje kdekdo. Jako na hojně sdílených záběrech z Pietermaritzburgu, kde se k mužům stojícím před obchodním centrem přidá i vozíčkář se svou puškou.

Ne všichni se ale nechali pohltit vyhrocenou atmosférou. Existují ale také pozitivní příklady. Jako ten z bohatého města Sandton v provincii Gauteng, kde se místní naopak spojili a společně bránili rabování obchodů, jak je vidět z přiloženého videa. Muž na záběrech vysvětluje okolostojícím, proč rabování není tou nejlepší formou protestu.

