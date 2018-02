VIDEO Redaktor Českého rozhlasu naháněl ve Sněmovně Okamuru. Ten ho obvinil z účelové kampaně. A věc má tuto dohru

17.02.2018 14:14

Redaktor z veřejnoprávního Českého rozhlasu Ondřej Golis, který mimo jiné pátral i po autorech dezinformací v nedávných prezidentských volbách, teď předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru rozpálil pořádně do běla, když se ho snažil zastihnout v Poslanecké sněmovně s otázkou ohledně jeho výzvy na zavedení dne k uctění obětí holokaustu, který ale již patnáct let existuje. Okamura, jenž se podle redaktora k vyjádření příliš neměl, si poté stěžoval na to, že Český rozhlas vede proti hnutí SPD intenzivní kampaň, která má za cíl zabránit přímé i nepřímé účasti SPD na sestavování vlády. „Nechutný zážitek ze Sněmovny,“ napsal hned v úvodu svého komentáře na facebooku.