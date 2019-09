VIDEO Starosta Kolář mluvil o hnusu z Hradu. A mezitím pod okny: Rudý sajrajt do Ruska. Za to tričko by vás měli zatknout

REPORTÁŽ Jednání zastupitelstva Prahy 6 mělo ve čtvrtek na programu bod stručného názvu, ale o to výbušnějšího obsahu: Socha maršála Koněva. Bod byl pevně zařazen na projednání mezi 11. a 15. hodinou. A dalo se čekat, že vzbudí zájem.

Radnice Prahy 6 se nachází, v souvislosti s aktuálním děním trochu paradoxně, na křižovatce ulic Československé armády a V. P. Čkalova, slavného sovětského letce. Před desátou hodinou se na chodníku shromáždilo asi dvacet zastánců sochy maršála Koněva, na které dohlíželo přibližně třicet policistů a ještě více zástupců tisku.

Štáb ČT se chystá na vstup

Svolavatelka akce, bývalá poslankyně za ČSSD Jana Volfová, se po desáté hodině chopila mikrofonu. Hned na začátku obvinila zastupitele Prahy 6, že provokují své voliče. „Normální lidi jsou v práci. Je to provokace zastupitelů svolat jednání v čase, kdy se na ně lidé nemohou přijít podívat,“ rozohnila se Volfová.

Pak předala slovo své kolegyni, která přispěla právním výkladem, že zastupitelstvo, natož sám starosta, není oprávněno o odstranění pomníku rozhodnout. Volfová její názor podpořila a dodala, že jediným rozumným řešením je, aby někdo ze zastupitelů navrhl jako bod jednání odvolání starosty, který tento nezákonný krok podporuje.

Skupina jejích podporovatelů si s sebou přinesla dva transparenty. Na jednom z nich z jedné strany stálo „Naše země, naše pravidla“ a ze druhé strany „předsudečnou nenávist mám na vás“.

Pak Jana Volfová akci rozpustila se slovy, ať se občané přesunou na jednání zastupitelstva. To se ale ukázalo jako celkem složité. Jednací sál na radnici Prahy 6 má totiž omezenou kapacitu a množství zájemců muselo čekat ve vestibulu, zda se uvolní některé z míst pro veřejnost.

U vrátnice tak skončila i bývalá poslankyně KSČM Marta Semelová, která se v nedávné minulosti opakovaně vyslovovala pro zachování památníku maršála Koněva v současné podobě a chtěla zastupitelům svůj názor sdělit.

Když Marta Semelová přicházela, okamžitě se na ni „pověsila“ kamera ČT, která z metrové vzdálenosti snímala její vítání s některými účastníky akce.

A spolu s ní skončil v přízemí před televizní obrazovkou i muž, který se dostavil zabalen do vlajky NATO a vzpomínal, jak s Václavem Havlem v čele dělali v roce 2010 bordel na pražském magistrátu, když ODS a ČSSD vyšachovaly z koalice TOP 09.

Mezitím se v jednacím sále začal projednávat bod Koněv, i když kvůli hluku a zmatkům nabral desetiminutové zpoždění. Slova se ujal starosta Ondřej Kolář z TOP 09.

Ten vytáhl právní analýzu, sepsanou prý advokátem žijícím na Praze 6, ze které vyplývalo, že socha maršála Koněva rozhodně není chráněna mezinárodním právem. O skutečné památníky válečných hrdinů se podle něj Praha 6 vždy starala příkladně.

Pak si postěžoval, že čelí tlaku, je označován za nacistu a poplivávána je i jeho rodina. „Moje rodina si s nacistickým režimem nijak nezadala, nikdo z nás, nikdo neměl stranickou knížku NSDAP ani nespolupracoval s ničím podobným. Tento hnus, který se vylinul z Hradu, si myslím, že nemůžeme tolerovat,“ rozčiloval se. Je prý nálepkován „jako ve dvacátých či třicátých letech“, jenom čeká, kdy se mu někdo pokusí připnout nějakou hvězdu, třeba růžovou.

Proto navrhl, aby závěrečné hlasování o Koněvově pomníku bylo tajné.

A pokračoval dál zostra: „Ti, kdo vyvažují cenu lidského života cenou vepřového, jsou sami, promiňte mi ten výraz, prasata a pošlapávají památku všech obětí šoa,“ pravil ve zjevné narážce na předsedu KSČM Vojtěcha Filipa. Tito lidé podle něj sahají po nacistické rétorice a chtějí ustavovat polovojenské skupiny a domobranu, což jsme prý mohli vidět i v kauze Koněvova památníku.

„Tito lidé nemají právo kohokoliv nazývat nacistou nebo gestapákem,“ dodal. Pak zdůraznil, že Rudá armáda v roce 1945 s sebou přinesla i teror. „Zde v Praze 6 byli zatýkáni naši sousedé, občané, kteří sem ve 20. letech emigrovali z Ruska. V roce 1945 přišel Směrš a tito lidé zmizeli v gulazích,“ připomněl.

On chce usilovat o to, aby tyto věci byly připomínány. „Pokud se nám podaří přepsat 40 let komunistického výkladu dějin a vrátíme historii opět její faktičnost, pak máme vyhráno a můžeme na sebe být hrdí. Nechceme vykládat historii podle pouček marxismu-leninismu,“ zdůraznil.

Pak mluvil o srocování extremistů, lživých dezinformačních kampaní a liberální demokracii. A zaměřil se na prezidenta Zemana, který podle Koláře už ani neví, co dělá a říká.

Zatímco v sále byl Kolářův projev přijat celkem klidně, ve vestibulu zavládlo dusno. Marta Semelová a její souputníci glosovali jeho projev střídavým smíchem a nevěřícným kroucením hlavou, zatímco občan ve vlajce NATO přidával hlasité výkřiky „Ano“ a „správně“.

Po Kolářovi dostal slovo poslanec Zdeněk Ondráček, který měl právo vystoupit podle zákona o obcích jako ústavní činitel. Hned na úvod se pozastavil nad ostrými výroky starosty. „Od starosty městské části bych to neočekával, ale po předchozích vyjádřeních mě to nepřekvapuje,“ pokýval hlavou.

Nechce se prý přít o to, zda Koněvova socha je nebo není chráněna mezinárodním právem. Podle něj by byl jakýkoliv právník schopen napsat k této otázce analýzu pro i proti, on sám ji za chráněnou považuje, což doložil odkazem na česko-ruskou smlouvu z roku 1993.

Místopředseda Senátu a čestný občan Prahy 6 Jiří Růžička věnoval své vystoupení převyprávění poválečné historie se zvláštním důrazem na zločinnou roli KSČ, načež skončil spokojeným konstatováním, že občané Prahy 6 volí demokratické strany.

Zatímco v sále se jednalo, ve vestibulu dostala Marta Semelová možnost usednout na jedno z míst pro veřejnost. Čekající občan ve vlajce NATO oglosoval vystoupení Zdeňka Ondráčka výkřiky „fuj“ a „hanba“, aby se následně odebral před budovu radnice, kde se shromáždili další zastánci maršála Koněva. Jedním z nich byl i Jiří Černohorský, který se stal výraznou figurou války o Koněvův pomník, když právě on 30. srpna strhl plachtu, kterou kolem pomníku nechal starosta Kolář napnout.

Tentokrát Černohorský dorazil s papírovou postavičkou starosty Koláře, nazvanou „euroštětka“. A právě s Černohorským a jeho kolegou v červeném tričku s nápisem SSSR se občan dostal do polemiky. Černohorskému řekl, že je zkrachovalý politik, kterého nikdy nikam nezvolili. „Vy nemáte žádnej program, jedinej váš program je strhávat plachtu kolem Koněva. Potřebujete na sebe strhnout pozornost, nemáte nic jinýho, čím byste zaujal,“ říkal mu za pískotu ostatních a alarmu policie.