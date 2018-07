VIDEO To je nářez. Orbánův ministr zahraničí utíral naštvanou moderátorku BBC. Šlo o imigranty

Rozhovor s maďarským ministrem zahraničí vedla britská reportérka Emily Maitlis. „Současná migrační politika Evropské unie může být velice snadno vnímána jako pozvánka v myslích lidí, kteří se velice jednoduše mohou vydat na cestu do Evropy v rámci svých každodenních poměrů,“ řekl na úvod Szijjártó.

Anketa Osvědčil se Andrej Babiš ve funkci předsedy vlády? Ano 76% Ne 24% hlasovalo: 1468 lidí

Reportérka Emily Maitlis reagovala připomenutím, že Maďarsko na světový Den uprchlíků, který připadá na 20. červen, schválilo nový zákon, podle kterého je nelegální pomáhat migrantům a kriminalizuje pomáhání nedokumentovaným imigrantům, včetně žadatelů o azyl. „Proč to děláte?“ zeptala se Szijjárta. „Jsou tu organizace, které pomáhají lidem, kteří žádají o azyl, ačkoliv pro to nemají žádnou legální příčinu. Podporovat narušení maďarských hranic, podporovat způsoby, které nemají zákonnou podstatu... pokud to budete dělat, musíte počítat s následky,“ vysvětlil Szijjártó.

„Učiníte nelegálním pomáhat uprchlíkům vyplňovat formuláře, vězení hrozí těm, kteří organizují nebo distribuují informace, které mohou imigrantům pomoci,“ řekla ministrovi reportérka Maitlis. Zeptala se ho, zda přijímá, že taková legislativa odporuje nejen lidským právům, ale také mezinárodním smlouvám, které Maďarsko podepsalo. „Obsahem toho zákona není to, co jste uvedla. Obsahem je, že pokud podporujete ilegální způsoby příchodu do Maďarska, musíte počítat s následky,“ řekl Szijjártó.

Reportérka Maitlis ministra přerušila a řekla, že kdokoliv, kdo přijde do Maďarska a prohlásí se za žadatele o azyl, má právo na to, aby jeho dokumenty a situace byly prověřeny. „Vy nyní ilegalizujete, pokud to nechápu špatně, pomáhat někomu zákonnými prostředky,“ řekla reportérka BBC. „Z jihu jsme obklopeni klidnými zeměmi. Lidé, kteří narušují naši hranici, přicházejí z klidných zemí, jako jsou Chorvatsko nebo Srbsko. A neexistuje jediný referenční bod v jakékoli mezinárodní regulaci, proč byste měla mít právo na pomoc nebo asistenci při narušování hranice mezi dvěma klidnými zeměmi,“ odpověděl Szijjártó.

Fotogalerie: - Jmenování Babišovy druhé vlády

„Víte o tom, že v Maďarsku nemáte problém s migranty?“ zeptala se maďarského ministra zahraničí reportérka Maitlis. „Potíž je, že politika EU je založena na pozvánce. A kolem Evropy jsou desítky milionů lidí, kteří se mohou velice jednoduše vydat na cestu. V posledních třech letech jsme měli čas vybudovat kapacity, abychom se mohli bránit na jihu. Měli jsme čas vybudovat kapacity ke kontrole naší hranice. Řekněte mi, pokud by došlo k obnovení západobalkánské stezky, kdo zastaví ilegální imigranty?“ vznesl otázku pro změnu ministr Szijjártó. „První obranná hranice je stále Maďarsko. Země na jih od nás buď nemají kapacity, nebo vůli zastavit případný nával,“ pokračoval Szijjártó.

Reportérka Maitlis mu v reakci vyčetla používání pojmů typu „nával“, „pozvánka“, nebo „bezpečnost“, ačkoliv celá věc má podle ní mnohem prostší původ, pokud jde o maďarskou vládu. „Když vezmeme slova Viktora Orbána, který migraci přirovnal k epidemii chřipky, mluví o muslimských nájezdnících, mluví o křesťanském Maďarsku a o smíšené populaci beze smyslu pro identitu... Přicházející označil za potenciální teroristy. To vlastně není o imigraci, ale o xenofobii, že,“ zeptala se rozčilená reportérka Emily Maitlis. „Ne, to musím odmítnout a vaše slova beru jako urážku. Protože my Maďaři máme právo, které nám nikdo nemůže sebrat, činit naše vlastní rozhodnutí, komu chceme povolit vstup na naše území a komu ne,“ reagoval Szijjártó, načež byl opět přerušen.

„Lidé, které nechcete, jsou muslimové, mám pravdu,“ snažila se znovu nastolit svou otázku reportérka Maitlis. Szijjárta, který vzápětí reagoval žádostí, aby mohl dokoncit svou odpověď, odpálkovala slovy: „Ráda bych, abyste mi laskavě odpověděl, protože to je podstata toho, o čem se bavíme.“

„Rád bych odpověděl na vaši předchozí otázku, která byla zakončena vážnou urážkou mé země a já ji musím opět odmítnout. Vždy jsem projevoval respekt, když se mě někdo zeptal, ale respekt také očekávám – ne k sobě, koho já zajímám – ale k mé zemi a k lidem, které zastupuji. Nazývat nějakou zemi xenofobní je urážka, obzvláště v případě Maďarska. A nikdo nám nemůže brát právo rozhodovat o ...“ řekl Szijjártó, než byl znovu přerušen. „Muslimští nájezdníci,“ vstoupila do jeho monologu Maitlis. „Promiňte, o tom, s kým máme žit pohromadě. A ano, je naším záměrem udržet Maďarsko maďarskou zemí. A ano, my nesouhlasíme s těmi, kdo tvrdí, že multikulturalismus je z definice dobrý. Pokud to říkáte, my to respektujeme,“ stihl říci Szijjártó.

Pak mu ale do řeči opět vstoupila reportérka Maitlis. „Stojíte si tedy za frází ‚muslimští nájezdníci‘?“ zeptala se Szijjárta. „Samozřejmě stojím za všemi prohlášeními mého premiéra a stojím za naší pozicí,“ zněla Maďarova odpověď.

„Potenciální teroristé,“ nenechala se odbýt Maitlis. „Stojím za pozicí, že pokud dovolíte statisícům lidí vstoupit na území EU bez kontroly a bez prověření, poskytuje to teroristickým organizacím možnost vyslat své pěšáky do Evropy. Nechceme masivní příval ilegálů přicházejících z jihu k nám. Chceme Maďarsko udržet maďarskou zemí. Nemyslíme si, že multikulturalismus je z definice dobrý,“ zopakoval Szijjártó.

„Ale prosím, nevyvíjejte tlak na nás. Byly tu volby v dubnu, nepopírejte to,“ vyzval reportérku Maitlis. „Volby, které podle opozice nebyly férové,“ reagovala Maitlis. „Ale no tak,“ odvětil znechuceně Szijjártó. „Vaše strana využila extra fondy, aby zajistila Viktoru Orbánovi úspěch,“ pokračovala Maitlis. „To je směšné,“ reagoval Szijjártó. „To je názor opozice,“ vmetla mu Maitlis. „A vy ji reprezentujete,“ nedal se Szijjártó. „Sedmdesát procent, to byla volební účast. Rekordní. My jsme obdrželi 48,6 % hlasů,“ řekl Szijjártó, než byl poněkolikáté přerušen.

„Novináři tvrdí, že cítí ve vzduchu čistou diktaturu. Víte, že soudy veřejné správy byly vytvořeny souběžně s existujícími tribunály, panuje smysl pro erozi vlády práva. Toto již není demokracie, ale plíživý autoritářský režim,“ rozohnila se Maitlis. „To není pravda. Vy v této televizi říkáte lži. Podle mě to není fér. Jste předpojatí a jednostranní. Šíříte pouze názory těch, kteří jsou frustrovaní, protože prohráli volby. Chtěli změnit vládu,“ řekl Szijjártó, načež mu do jeho reakce vstoupila Maitlis, Szijjártó se ale tentokrát nenechal odbýt. „Pardon, tato vláda vyhrála třetí zákonné volby ústavní většinou. Proč nerespektujete rozhodnutí lidí?“ zeptal se reportérky Maitlis, potažmo BBC.

„Problém s EU je, že věří v toleranci, diverzitu a lidská práva. A vy to všechno odmítáte. Možná EU není pro vás,“ řekla Maitlis. „Proč urážíte zemi s 10 miliony obyvatel,“ zeptal se Szijjártó. „Tolerance, diverzita, lidská práva. Kvůli zákonům, které teď zavádíte. To nejsou mé zákony, to jsou vaše zákony,“ přerušila ho viditelně rozrušená Maitlis. „Nejsou v rozporu s evropskými hodnotami. Chápu, že liberální mainstream nemá rád naše zákony. Ale s tím my nemáme co do činění, protože my musíme respektovat a naplnit očekávání maďarských voličů,“ reagoval Szijjártó.

Video bylo zveřejněno na YouTube kanálu britské veřejnoprávní televize BBC, kde sklidilo obrovskou kritiku veřejnosti. Zatímco 2,5 tisíce lidí označili video jako „to se mi líbí“, takřka dvojnásobný počet diváků označil, že se jim video nelíbí. BBC Newsnight nakonec pod videem vypla možnost komentářů.

Na video se reagovalo i v Česku. Bohumil Kartous, vedoucí komunikace vzdělávací společnosti EDUin, se vyjádřil na stránkách Britských listů.

„Je to poměrně jednoduché. Představte si, že jste v pozici ministra zahraničí země, které vládne jedna tvrdě nacionální strana společně se stranou otevřeně fašistickou. Tato vláda velmi tvrdě potírá základní lidská práva, a aby nebylo možné to kritizovat zevnitř, potírá také svobodu slova tím, že znásilní veřejnoprávní média a ta svobodná se snaží systematicky vytlačovat z veřejného prostoru. Tato vláda pěstuje vnitřní propagandu vůči vnějšímu nepříteli, kterým jsou lidé z jiných kultur, neziskové organizace a Evropská unie,“ píše Kartous.

Dále přemýšlí, co by jakožto ministr zahraničí takto tvrdě nacionální strany udělal, kdyby šel na rozhovor do slovutné britské BBC. Jednoduchým řešením by prý bylo zachovat klid, budete opakovat svou mantru a hezky se oblečete. „Když jste ještě ke všemu obdařeni takovým tím mírumilovným vzhledem člověka, který by mouše neublížil, máte u svých bigotních vyhráno. Není nad to bránit fašismus s noblesou. Vždyť i Zeman kdesi četl, že Hitler byl gentleman...“ přihodil Kartous paralelu k výrokům prezidenta Miloše Zemana.

„Praví a slušní xenofobové v ČR mají nyní možnost ejakulovat nad záznamem rozhovoru Pétera Szijjártó,“ pokračuje Kartous. Sarkasticky dodává, že je dobré, že video bylo opatřeno českými titulky, aby mu porozuměli i ti, kteří anglicky neumějí. Podle něj je obsah videa důležitější než zlaté obroučky brýlí pana ministra. A obsah, jak míní Kartous, není ničím novým. Szijjártó podle něj pouze opakuje dokola staré poučky a Kartouse mrzí, proč raději Szijjártó třeba neřekl, proč „Maďarsko, když chce být tak kulturně unikátní a odmítá multikulturalismus, trvá na své příslušnosti k EU a nevystoupí. Byl by to logický krok, pokud je útlak ze strany EU tak velký, že ohrožuje maďarskou suverenitu a právo na kulturní sebeurčení.“

„Pan ministr zapomněl zmínit, že Maďarsko je na EU ekonomicky plně závislé a kdyby vystoupilo, pravděpodobně by se pohodlný protofašismus praktikovaný jeho stranou stal neudržitelný, jelikož by ho neměl kdo dotovat. Jen nás hezky dál plaťte, vy hnusní lháři, a my za to budeme dál podřezávat větev. Samozřejmě ve vší slušnosti,“ zakončil svou úvahu Kartous.

Psali jsme: VIDEO Vyčerpaný, ale šťastný Viktor Orbán. Takto nad ránem informoval o jednání o imigrantech Premiéři Visegrádské čtyřky budou jednat s rakouským kancléřem Kurzem „P*dele světa“, EU a Orbán. Západní novinář je zděšen, jak se rozpadá jeho svět Donald Trump telefonicky hovořil s Viktorem Orbánem. Zde je důvod

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak