VIDEO písně Jaroslava Hutky koluje po internetu. Téma: Zeman

Hutka úvodem opakovaně zpívá „Proč?“ a odpovídá si „Proto“. „Táto, proč Zeman hůlku má? No táto, řekni proč. Když smutní, tak mu zazpívám. Proto, proto, brou noc. A proč je Zeman smutný, táto, řekni proč? Je smutný, jen když nepije, proto, proto, brou noc,“ zaznívá v písni, která však ještě pokračuje.

Anketa Bylo působení Zdeňka Bakaly ,,velmi pozitivní z hlediska České republiky", jak tvrdí jeho manželka Michaela? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 5893 lidí

„A Zeman chlastá jako Dán. Táto, řekni, proč. Víš, s flaškou nejsi nikdy sám. Proto, proto, brou noc. Náš prezident je alkoholik, no, táto, řekni proč. To už byl i Gottwaldův zvyk, proto, proto, brou noc,“ zaznívá za velkého potlesku dále.

„Miloš Zeman, prezident, jo, táto, řekni proč. No to byl strašný accident, proto, proto, brou noc. Accident je bouračka, táto, řekni proč. Ta zrodila i Ovčáčka, proto, proto, brou noc,“ dodává Hutka.

„Ovčáček všechny uráží, táto, řekni proč. To Zemana strašně blaží, proto, proto, brou noc. Babiš, Zeman a Ovčáček, táto, řekni proč. Jen hloub a dále do břeček, proto, proto, brou noc,“ zaznívá v závěru první sloky.

„Lid však Zemana zvolil, táto, řekni proč. Sudeťákem lidi vystrašil, proto, proto, brou noc. A teď straší islámem, táto, řekni proč. No, unda tam a unda sem, brou noc, brou noc,“ směje se Hutka. „Zeman jezdí do Číny, táto, řekni proč. No znáš to, dolary, ruble, koruny, proto, proto, brou noc. Číňan rýži klackem jí, táto, řekni proč. Je vždycky připraven k boji, proto, proto, brou noc. A proč ji nejí čepicí? Táto, řekni proč? To je vojenské tajemství, proto, proto, brou noc. Zeman je danajský dar, táto, řekni proč. On není dar, on je ovar, proto brou noc,“ pěje Hutka.

„Ty si Zemana nevážíš, táto, řekni proč. To nejde, i když se snažíš, proto, proto, brou noc. Zeman miluje Putina, táto, řekni proč. Jsou vlastenecká rodina, proto, proto, brou noc. Se Zemanem a Putinem, táto, řekni proč. Chcem žít za ostnatým drátem, proto, proto, brou noc,“ dodává dále písničkář ve své skladbě.

„Ty se teď strašně zlobíš, táto, řekni proč. Zase šel okolo Babiš, proto, proto, brou noc. Teď Babiš zdrhá po střeše, táto, řekni proč. Honí agenta Bureše, proto, proto, brou noc. A proč zrovna Bureše, táto, řekni proč. Doufá, že soudu uteče, proto, proto, brou noc. A Bureš to byl StBák, táto řekni, proč. To Babiš neměl na tabák, proto, proto, brou noc. Fakt mu dali zakouřit, táto, řekni proč? Ne, chtěl jen jako paša žít, proto, proto, brou noc. Táto, proč hledáš DDT, táto řekni, proč? Na Bureše a EET, proto, proto, brou noc,“ zpívá se dále.

„Ve vládě navěky Babiš, táto, řekni, proč. Vládneš když dobře zaplatíš, proto, proto, brou noc. A kontroluje finance, táto, řekni proč. Má rád ty korunky, mince, proto, proto, brou noc. Korunkové dluhopisy, táto, řekni, proč. Jo, sladké Kalouskovy časy, proto, proto, brou noc. Babiše milují masy, táto řekni proč. Smaží báječné klobásy, proto, proto, brou noc. On i rohlíky peče, táto, řekni proč. Opíjí lid vstoje vkleče, proto, proto, brou noc,“ zaznívá.

„Táto, Klaus je pyšný na sebe, táto, řekni, proč. To je na příkaz KGB, proto, proto, brou noc. Klaus rozumí počasí, táto, řekni proč. Vždy boží pravdu vyhlásí, proto, proto, brou noc. Klaus a bůh, to je rozdíl, táto, řekni, proč. Bůh nemyslí, že Klausem je, proto, proto, brou noc. Tati, proč lev tak strašně řve, táto, řekni proč. Uviděl se na koruně, proto, proto, brou noc. A proč není na euru, táto, řekni, proč. Kluci musí mít kontrolu, proto, proto, brou noc. A proč kontrolu chtějí, táto, řekni proč. V koruně kradnou snadněji, proto, proto, brou noc. Tati, proč dědeček kleje, táto, řekni, proč. Příliš toho pamatuje, proto, proto, brou noc,“ zpívá také Hutka.

„Proč se mě něco nezeptáš, synu, řekni proč. To bych se toho dozvěděl, proto, proto, brou noc,“ zakončuje.

Psali jsme: ČPZP: Típněte poslední cigaretu, pomůžete svému zdraví i peněžence TATRA TRUCKS úspěšně odkupuje starší vozidla a nabízí výhodné podmínky při koupi nových Ivo Strejček: Procitnutí z „nelídra bez názoru“ Zlaté oko zná 12 finalistů. Do soutěže se přihlásil historicky nejvyšší počet fotografů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef