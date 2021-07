VIDEO trapas ODSky: „Naložíme Babišovi!“ Naložili jenom sobě. Horší než houpačky, dokonce i Michálek

Politické strany se pár týdnů před volbami snaží. Koalice SPOLU se nyní pokusila se stand-up komikem Džokičem naložit premiérovi Andreji Babišovi. Prý je lord slepic, pán plachťáků a lže víc než lidé na Balkáně. A best in COVID podle opozice taky nebyl. U voličů to ale, zdá se, příliš nezafungovalo. „Babča bude volit Piráty!“ říkají jedni. „Trapné!“ křičí druzí. Podle dalších je Petr Fiala „trapnolídr“ a ODS by měla v Parlamentu skončit, někteří dokonce prohlašují, že chce ODS Babišovi volby vyhrát.

Džokič se snažil připomenout doby, kdy premiér o České republice prohlašoval, že jsme tzv. Best in covid, zval do země turisty a následně přišla epidemie a přetížený zdravotnický systém. Šlo prý jen o „klasický Andrejkovský kecy jak jsme z toho venku“.

Nyní toho v České republice pro turisty, podle Džokiče, k vidění moc není. „Restaurace v krachu, hotely zavřený, z kuchařů jsou taxikáři. A co jim teda chceš ukázat? Naleštěnej Instagram Alenky Schillerový, žlutá pole řepky a nebo možná už teď 43 tisíc bílech křížů na Staroměstským náměstí, aby si mohli vyfotit na socky, jak jsme tady byli best in COVID, ty frajeru!“ rozohnil se komik.

„Proč takhle kecá, takhle nelžeme ani na Balkáně“ posteskl si ještě Džokič závěrem.

SPOLU stand-upy začínají! Podívejte se, jak Nikola Džokič “nakládá“ ?? pic.twitter.com/5ytjue69eC — ODS (@ODScz) July 15, 2021

Nutno přiznat, že se „Náklaďák“ nesetkal u fanoušků ODSky s přílišným úspěchem a přijetím. Někteří celý komediální výstup hodnotí dokonce anglickým slovem cringe, což znamená pocit trapnosti za někoho jiného. Uživatel Petr Kravec si rovněž nebral servítky a takovouto kampaň označil za dno. „Dno, dno a zase jenom dno. Kde je vlastní myšlenka, přínos, směr ?“ ptá se.

Dno, dno a zase jenom dno. Kde je vlastni myslenka, prinos, smer ? — Petr Kravec (@KravecPetr) July 15, 2021

David Horký byl videem očividně také značně pohoršen. „Vy jste s Pirstan uzavřeli nějakou sázku, kdo udělá horší kampaň? Stydím se, že existuju ve stejné galaxii jako tohle video.“

Vy jste s Pirstan uzavřeli nějakou sázku, kdo udělá horší kampaň? Stydím se, že existuju ve stejné galaxii jako tohle video. — David Horký (@DavidHork10) July 15, 2021

Uživatel Zdeněk Esterka z takto vedené volební kampaně pak vyvozuje ještě vážnější závěry. „Pokud se pravě TÍMTO a TAKTO rozhodla prezentovat a usilovat o volební vítězství sama ODS, dokazuje to jen jedno. A to, že partaj v takovém stavu, s takovými trapnolídry, jakými jsou Petr Fiala a Zb. Stanjura, nemá na to být vládní stranou, ba ani nemá co pohledávat v parlamentu.“

Pokud se pravě TÍMTO a TAKTO rozhodla prezentovat a usilovat o volební vítězství sama ODS dokazuje to jen jedno.

A to že partaj v takovém stavu s takovými trapnolídry jakými jsou Petr Fiala a Zb. Stanjura nemá na to být vládní stranou ba ani nemá co pohledávat v parlamentu. — Zdenek Esterka (@zden_set) July 15, 2021

Lukáš Rim nehodnotil Džokičův výkon také příliš příznivě. Takovéto výstupy dle něj očividně pouze pomáhají Andreji Babišovi. „Vy snad chcete, aby to Andrejko na podzim vyhrál, ne?“ Petr Makarský to popsal poněkud sugestivněji: „Hele, vy jste se v tý opozici všichni vsadili o to, kdo hodí na světlo světa větší sračku, ne?“

Vy snad chcete aby to Andrejko na podzim vyhrál ne? — Lukáš Rim (@ScottLiveAtWork) July 16, 2021

Hele, vy jste se v ty opozici vsichni vsadili o to, kdo hodi na svetlo sveta vetsi sracku ne??? — Petr Makarský (@MakarskyPetr) July 15, 2021

Uživatel Michal Zdeněk Zachar se zase svěřil s následujícím zážitkem ze svého rodinného kruhu. „Když jsem tohle ukázal babče, pohladila mě a řekla, že to jde hodit Pirátům a STAN, protože teď už jí nic jiného nezbývá. Tak jen abyste to věděli." Zde tedy, zdá se, modří ptáci u nejstarší generace nezabodovali.

Když jsem tohle ukázal babče, pohladila mě a řekla, že to jde hodit Pirátům a STAN, protože teď už ji nic jiného nezbývá. Tak jen abyste to věděli :( — Michal Zdeněk Zachar (@michalzachar) July 15, 2021

Do svých politických konkurentů ze SPOLU si rýpla i Pirátská zastupitelka Kateřina Stojanová: „Dosud jsem se s příznivci SPOLU ráda bavila o tom, co je na kampani PirSTAN "strašný / cringe / trapný / boomerský". Dosud.“napsala s jistým zadostiučiněním.

Dosud jsem se s příznivci SPOLU ráda bavila o tom, co je na kampani PirSTAN "strašný / cringe / trapný / boomerský". Dosud. https://t.co/DUxdP4wd3h — Kateřina Stojanová (@KaterinaStojan) July 15, 2021

Uživatel František Drcman prý zase do té doby, než uviděl Džokičův výstup, tvrdil, že nejhorší politickou kampaň mají právě Piráti. Nyní si to prý už nemyslí. „Doteď jsem tvrdil, že Michálek s lasem, a celková kampaň pirátů/stan, je jedna z nejhorších věcí, co jsem kdy viděl. No, už to není pravda.“ To jistě není pro SPOLU dobrá vizitka.

Doteď jsem tvrdil, že Michálek s lasem, a celková kampaň pirátů/stan, je jedna z nejhorších věcí, co jsem kdy viděl. No, už to není pravda. https://t.co/90db4zwxci — František Drcman (@FrantisekDrcman) July 15, 2021

