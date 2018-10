VIDEO z Kliniky: Feri, Babiš, Krnáčová... Starosta na místě popsal, co si užil se zabraným barákem

Starosta Prahy 3 Alexander Bellu se nedávno v debatě střetl se šéfem neziskovky propagující inkluzi, během ostré výměny názorů došlo též na tzv. Autonomní sociální centrum Klinika. Jak známo, jde o objekt patřící Správě železniční dopravní cesty, který před lety nelegálně obsadili levicoví aktivisté, odmítají ho opustit a stát dosud nedokázal zjednat pořádek.

Může s tím něco dělat městská část? Proč se politici na centrální úrovni řešení problému bojí? Nedělá nakonec „Klinika“ prospěšnou činnost, aniž čerpá dotace? ParlamentníListy.cz si daly sraz se starostou Prahy 3 přímo před „Klinikou“ a nejen tyto otázky mu položily.

„Pořád věřím, že s tím stát něco dělat bude. Je to nešťastné v tom, že čtyři roky se stát neumí postarat o svou vlastní nemovitost. Z jedné strany chce po občanech, aby dodržovali pravidla a zákony České republiky, a z druhé strany existuje nějaké privilegovaná skupina, která může porušovat všechna pravidla,“ podivuje se.

Praha 3 coby městská část je podle něho ve velmi složité situaci. „Nejsme nijak provázáni s touto budovou, neštěstí pro nás je, že se vyskytuje na našem území. Nicméně aby nezůstalo u řečí, vedl jsem mnohá jednání, ať už jde o bezpečnostní složky, Ministerstvo vnitra, hygienu a další složky, které mohou zajistit nelegální provoz této budovy, ale komunikuji také s majitelem budovy SŽDC, který čeká na rozsudek Nejvyššího soudu, aby mohl exekutorsky či jinak vymáhat právo vlastnictví a začít s informací. Klíčovou informací je, že vlastník budovy už má připravený plán rekonstrukce a čeká na vyklizení, aby mohl začít s pracemi,“ uvedl Bellu.

Proč s tím stát roky nic nedělá? „Jde z velké části o nedostatek odvahy a zároveň je s tím provázána velká podstata politiky. Musíme si uvědomit, že tohle bylo na samotném začátku podporováno samotným Andrejem Babišem, který tlačil na to, aby vše bylo ošetřeno smlouvou. Andrej Babiš, primátorka Krnáčová, Dominik Feri, pan Michálek se ženou a další se zde fotografovali a celé to mělo velkou politickou podporu a někteří, kteří se k tomu na začátku hlásili, dělají dnes, že o tom nevědí,“ připomněl starosta Prahy 3.

„Problém je ve dvou rovinách. První je, že stát se coby vlastník nedokázal postarat o svou budovu. Na druhé straně žijeme v demokratickém státě, kde se pravidla a řád dají měnit a upravovat. Druhá rovina je otázka samotné činnosti tady, zda tu vyvíjejí něco dobrého, ale na to existují řady a řady neziskových organizací, které na území Prahy 3 i celé Prahy fungují a dodržují řád České republiky, platí to, co mají platit, a vše provozují legálně,“ sděluje Alexander Bellu.

Podle něj nelze mluvit o tom, že zabrání budovy, která patří někomu jinému, je projevem demokracie nebo občanské společnosti. „Ne, je to braní si pravomocí a práv do vlastních rukou. Princip, že vy nebo já bychom se sebrali a řekli si, že to, co chceme udělat, je správně, je to prostě antisystémové. V momentě, kdy obsadím cizí soukromý prostor, vymáhám si tam nějaká práva, vlastníkem je někdo jiný a žádá mě, abych odešel, a ani neplatím žádné daně a další věci, není to prostě v pořádku!“ uvádí jednoznačně.

„Nemám problém s tím, aby někdo v rámci občanského sdružení vykonával nějakou činnost, ale domáhat se nějakého práva, které si sám vytvořím, to je špatně,“ dodává Bellu.

Levicový aktivista a publicista nazval starostu Prahy 3 „třicetiletým Jakešem“. Bellu prý podporuje pochybné praktiky, které škodí lidem, a bojuje proti alternativním skupinám či způsobům života.

„Vždycky jsem byl připraven k normálnímu dialogu, Kliniku jsem osobně i navštívil. Jenže tady dochází k zaměňování svobody za něco jiného. Ke svobodě je potřeba také demokracie a v demokracii je potřeba odpovědnost. Pokud někteří jedinci neuznávají odpovědnost jednoho vůči druhému, nedodržují společenský řád, nelze souhlasit s tím, že se ráno seberu a udělám si cokoliv, a ještě budu říkat, že to je správné. Vy si řeknete, že budete majiteli bytu platit nižší nájem, že ho hodnotíte ne na deset tisíc, ale na tři tisíce měsíčně, a prostě to tak budete platit, takhle to přece nelze dělat,“ pokračuje starosta Bellu.

Tomuto stavu podle jeho slov pomáhají i některá média či novináři. „Hodně politických stran a hodně mediálních zástupců je vzájemně provázáno, prosazují nějaký ideologický směr a snaží se manipulovat mediální obraz podle svého přesvědčení. Novinář má jako nezaujatý divák popisovat dění a fakta a dávat co nejjasnější obraz reality,“ uzavřel Alexander Bellu.

Během natáčení rozhovoru se z některých otevřených oken „Kliniky“ ozýval silný dráždivý kašel. V záběru je vidět postava staršího muže, vzezřením připomínajícím bezdomovce, který patrně vynáší velkou tašku odpadků a hlavně prázdných láhví. O chvilku později se už s prázdnou taškou vracel zpět a všechny si zkoumavě prohlížel.



Další zajímavá situace už na kameře vidět není. Zhruba v půli natáčení interview se na chodníku zastavil mladík s mohutnými výrazně barevnými brýlemi, který si nejen starostu, ale i štáb ParlamentníchListů.cz začal demonstrativně fotografovat. Po skončení rozhovoru se pochlubil, že je členem hnutí Žít Brno, a s výrazem pohrdání (těžko soudit, zda vůči starostovi Prahy 3, štábu ParlamentníchListů.cz či všem) se otočil a odešel.

autor: Radim Panenka