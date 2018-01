VÍME PRVNÍ Libeňský most nebo spadlá lávka vyvolaly změny. Pražské TSK zažije stínání hlav. Někteří členové kvůli tomu nechtějí přijít na jednání dozorčí rady

Už v listopadu naše redakce jako jediná informovala o tom, že do mocné společnosti TSK by měl být posazen někdejší poslanec František Adámek z ČSSD. Jde o klasický handl, kdy podle námi oslovených členů socdem slíbil Adámek "věrnost Pochemu a za to dostal funkci, stejně jako Kaucký v dopravním podniku," uvedly tyto zdroje.

Další, přímo z TSK, pak přidaly informace o změnách ve firmě, kde se velmi často skloňuje jméno jistého podnikatele Pavla Růžičky. Ten se podle zdrojů prý pravidelně chlubí tím, jak výrazný vliv na tuto firmu má a jaké kontakty třímá na magistrátu. „Tak například Mojdl (člen dozorčí rady, pozn. red.) je jeho, ten nepůjde. Od válu naopak půjde Mirek Svoboda z Prahy 10, poněvadž ho už nepotřebují a taky zmizí místopředseda představenstva Jiří Trávníček," uvedly naše zdroje.

Vedením firmy má být pověřen Filip Neusser, někdejší spolupracovník Matěje Stropnického. Logicky z toho vyplývá, že odvolán bude i předseda představenstva Petr Smolka.

Technická správa komunikací je akciovou společností, jejímž zakladatelem a jediným akcionářem je hlavní město Praha. Společnost byla založena především proto, aby spravovala, udržovala, opravovala a dále rozvíjela nemovitý majetek, což jsou silnice II. a III. třídy, místní a vybrané účelové komunikace na území hlavního města. Dále je jejím úkolem i poskytování služeb spojených se správou tohoto nemovitého majetku, stejně jako projektová, dopravně-inženýrská a stavebně inženýrská činnost.

V posledních týdnech je TSK spojováno například se zřícenou lávkou u pražské ZOO nebo s uzavřením Libeňského mostu. Gesci dopravy má v české metropoli na starost poslanec ČSSD Petr Dolínek.

Poté, co ve čtvrtek ParlamentníListy.cz mapovaly situaci, zjistily, jaký zmatek kolem TSK vlastně panuje. Někteří členové dozorčí rady podle všeho odmítají dorazit na jednání, aby výše zmíněná odvolání posvětili. Má se jednat především o nominanty politicky slabé ČSSD.

autor: Tomáš A. Nový