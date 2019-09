Václav Klaus st.: Ať Gretu sebere Barnevernet. Generální tajemník OSN se zbláznil

Bývalý prezident Václav Klaus exkluzivně pro ParlamentníListy.cz reaguje na projev aktivistky Grety Thunbergové z klimatického summitu OSN v New Yorku. Vůči Gretiným rodičům by podle něho měl zakroči Barnevernet. Generální tajemník, který ji do OSN pozval, se podle exprezidenta asi zbláznil.

Projev mladé švédské aktivistky Grety Thunbergové na summitu o klimatu v newyorském sídle OSN vyvolal bouřlivé reakce. Nutno říci, že její slova byla taktéž bouřlivá.

Za to, co se z mladé školačky Grety stalo, můžou podle bývalého prezidenta Václava Klause její rodiče. Exprezident pro PL použil přirovnání s norskou sociální službou Barnevernet, která často kontroverzně odebírá rodičům jejich děti, že by teď měla konat v případě rodičů Grety. Ta je sice Švédka, nicméně Klausova slova měla evidentně upozornit na to, čeho se podle něho její rodiče dopustili.

Anketa Líbí se vám projevy Grety Thunbergové? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 3675 lidí

„Greta je oběť fanatiků klimatického alarmismu a není k ní důvod se vyjadřovat. Je to ještě dítě a vůči jejím rodičům by měl zakročit norský Barnevernet,“ říká pro ParlamentníListy.cz bývalá hlava státu.

Podle Václava Klause je závažnější skutečnost, že byla vůbec na půdu Organizace spojených národů pozvána, za čímž stojí generální tajemník Guterres.

„Musím se spíše vyjádřit k člověku, který ji do OSN pozval, což je António Guterres. Ten býval docela normálním ministerským předsedou Portugalska a já jsem s ním nejednou mluvil. Teď se ale asi zbláznil, a bohužel nejen on,“ sdělil exprezident Klaus pro PL.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Greta Thunbergová, švédská aktivistka, je iniciátorkou pátečních školních stávek za klima Fridays For Future, které před časem osamoceně s transparentem napsaným na kartonovém papíře zahájila. Z jejího protestu postupem času vzniklo široké světové hnutí, které má své zástupce i v České republice.

Aktivistka Greta v pondělí na pozvání generálního tajemníka OSN Guterrese vystoupila na klimatickém summitu, kde prostřednictvím ostrých slov a často s pohnutím, třesoucím se hlasem vyčinila světovým politikům, že jí svými prázdnými řečmi ukradli dětství a budoucnost.

Anketa Máte pochopení pro mládežníky, kteří stávkují kvůli globálnímu oteplování? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 20553 lidí

„Mé poselství je: budeme vás sledovat,“ zahájila Thunbergová bez pozdravu či jakýchkoliv úvodů své vystoupení na klimatické konferenci OSN. „Tohle všechno je špatně,“ pokračovala poté, co si za svou první větu vysloužila potlesk. Vůbec by tu prý neměla být. Měla by být na druhé straně oceánu ve škole.

„Vy se obracíte na nás, mladé? Jak se opovažujete?! Vy jste uloupili mé dětství svými prázdnými slovy. Já patřím mezi ty šťastné, jiní lidé umírají. Vymírají ekosystémy, jsme na počátku velkého vyhlazení. A vy o tom nechcete mluvit. Vykládáte jen pohádky o ekonomickém růstu,“ křičela Thunbergová a máchala pravicí na pokraji pláče. A opět se tleskalo.

„Po více než třicet let vědci říkají zcela jasně, jak na to. Jak jste jen mohli stále nenajít řešení?“ ptala se. „Říkáte, že nám nasloucháte a že chápete, jak je to naléhavé. Jsem smutná, jsem rozzlobená a nevěřím tomu. Protože jestli skutečně chápete situaci, a přesto s tím nic neděláte, tak jste zlí lidé,“ dodala Greta Thunbergová, která do USA přes oceán přicestovala na speciálně upravené jachtě, protože pro vysoké uhlíkové emise odmítá cestovat letadlem.

Psali jsme: Greta v OSN: To sralo i mě, řekl příznivec. Maňásek, blázen. Šikanujete ji, vy kritici! zaznělo. Češi se s tím ne*erou Obhájkyně Grety: Kriminálníci, kdo to popíráte! Klaus st., Klaus ml., Babiš... Zažijete kolaps! Je zle: Gretin projev pohaněl i Michael Žantovský. Viní její rodiče Greta protáhla obličej, když jí Donald Trump ukradl show. Šíří se VIDEO ze zákulisí OSN

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka