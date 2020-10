Václav Klaus vypěnil: Dramatická zpráva se třemi vykřičníky. Můžu vylítnout z kůže, když sleduji ČT24 bez zvuku

reklama

„Myslím, že to ke znepokojení je. Abychom to bagatelizovali, je nesmysl a to já bych nikdy nedělal. Na druhé straně je potřeba to zasadit do kontextu a ta zdánlivě hrozivá čísla někam přiřadit k něčemu, porovnat s něčím a podobně. Takže, že to souvisí s počtem testů, je naprosto jasné. To, že je někdo nakažený, vůbec neznamená, že je nemocný. To se tady pořád plete dohromady. To, že je někdo nemocný, tak to ještě neříká, jak moc je nemocný. Někdo o tom ani neví, někdo má malou chřipčičku, někdo je na tom hůř,“ popsal Klaus své stanovisko ke koronaviru. Nakažených v populaci je, dle jeho slov, mnohem víc.

„Celý ten problém je nepochopený. To, že může dojít najednou k takovému radikálnímu zrychlení, aspoň těch formálně nakažených, tak to jasně říká, že o té nemoci vůbec nic nevíme. Já jsem od nikoho, ani od pana profesora Prymuly, neslyšel, proč se to stalo. Myšlenka, že se v létě měly nosit roušky, je, myslím si, že hloupost. To není ta příčina faktická,“ uvedl.

Vedlejší efekty hodnotí jako rozhodně hrozivější než samotnou epidemii. „Není pravda, že by epidemie covidu způsobila větší úmrtnost v České republice. Zatím. My nemáme víc mrtvých, než jsme měli v podobných obdobích za rok v minulosti, předchozí roky a tak dále. To je, myslím si, ten klíčový ukazatel,“ podotkl. „To, že umírají lidé na covid, ale v 85 procentech případů mají tito lidé paralelní vážné nemoci, které odhadují různí, že 70 procent těch lidí by stejně rok nedožilo, kdyby nedostalo covid... Ta čísla bych nechtěl zkrátka moc přeceňovat,“ dodal Klaus.

„Žádná nemoc nemá tak vysoké PR jako tato nemoc,“ dodal Klaus. On sám i ve svých téměř 80 letech dělá podle svých slov to, co dosud. „Nevěřím v roušky, tudy cesta nevede,“ míní, že základem je řádná stratifikace, kdo je nakažený, kdo je nemocný, kdo je nemocný vážně, kdo je nemocný polovážně. „Zacházet s touto nemocí jako se zachází s každou jinou nemocí, což se v daném případě neděje. Ona dostala pěkné PR,“ dodal.

„Nemyslím si, že se jedná o to, že by někde nějaký ďábelský ničitel světa sídlil ve svém podmořském království, v podivném ponorkového týmu, který známe z James Bondů, kde sídlí pod mořem a připravuje zničení světa... A pak přijde hrdinný James Bond alias Prymula a ten toho člověka přemůže a zničí. Tak takhle my si to nepředstavujeme... a dokonce já jako společenskovědně založený člověk... je to karikatura výkladu lidské společnosti. O tom, že někteří jedinci mají sklony, tendence vyvolávat tady ty paniky... My to nazýváme synergický efekt blouznivých ideologií na straně jedné, a některých zájmů včetně zájmu výrobců vakcín a podobných věcí – to ano, je to synergický efekt tohoto. A spíš říkáme, že je to taková lavina, ke které velmi často stačí jenom cvrknout a ten jeden malinký kamínek spustí tu lavinu. Takže to cvrknutí do toho kamínku, to není z mého ohledu konspirace někoho. Takhle lidská společnost triviálně neběží a takhle organizovaná není. Je to synergický, souhrnný efekt všech těchto věcí,“ podotkl.

Co se týče uplynulých krajských voleb, pohořely podle něj dvě staré levicové strany (ČSSD a KSČM), ale došlo k vítězství nové levice. „Tyto volby byly vítězstvím nové levice, kterou prezentují zejména Piráti, ale všechny takové ty podivné strany a straničky jako STAN a takové," řekl. Nová levice je podle něj i hnutí ANO Andreje Babiše. Zároveň také zkonstatoval, že jsou vytvářeny chaotické koalice.

Když hovořil o úspěšné občanské demokratce Miroslavě Němcové, která bojuje o místo v Senátu na Praze 1, tak její názory mají dle jeho mínění více a více pirátský charakter. „Slyším její názory, vnímám. Ona byla určitě plusem v jisté chvíli, a já jsem loajální k lidem, ale jak ona utíká dnes úplně někam jinam, to mě trápí a děsí a jsem z toho smutný,“ poznamenal exprezident Václav Klaus.

