Václav Klaus zaútočil na Gretu, obloukem. A mluvil o zničení světa

Exprezident Václav Klaus se ve svém projevu na konferenci, pořádané vědci v sicilském Erice, pustil do klimatických alarmistů: „Tato doktrína je ideologií, ne-li náboženstvím. Žije nezávisle na vědě.“ A pustil se i do těch, co podléhají Gretě: „Jsme svědky neslýchaných a neuvěřitelných ústupků dospělých politiků, respektovaných akademiků, obvykle arogantních novinářů, sebejistých podnikatelů šestnáctileté aktivistce.“ Co řekl dál? Přečtěte si.

Bývalý prezident Václav Klaus měl svůj projev na konferenci v sicilském městě Erice, kterou organizovala Světová federace vědců. Svůj projev pojmenoval „Současná ofenziva klimatických alarmistů je motivována výlučně politicky“ a v něm se samozřejmě opřel do současného ekologického dogmatu, který nemá prý s vědou nic společného. Připomněl, že již v roce 2012 na stejném místě řekl:

Celý projev ZDE

„Tato doktrína je ideologií, ne-li náboženstvím. Žije nezávisle na vědě. Její pochyby nejsou o teplotě, ale jsou částí konfliktu ideologií… Tato doktrína je volně připojena kaskádou argumentů, ne monolitickým konceptem, který kvůli své struktuře uniká přezkoumání vědy.“

Anketa Zaslouží si Věra Jourová pokračovat v Evropské komisi jako zástupkyně České republiky? Zaslouží 11% Nezaslouží 89% hlasovalo: 3550 lidí

Dodal, že by na sedm let starém textu nic neměnil. Pokračoval, že klimatičtí alarmisti spustili hlavní ofenzivu, ve které prezentují a propagují své katastrofické scénáře. Zatímco mlčící většina se zdravým rozumem našla sebe sama v defenzivě. Dále ve svém proslovu zopakoval, že není nováčkem v této debatě, absolvoval ji již několikrát. Ačkoliv vědecké poznatky jasně zpochybňují vztah mezi lidstvem vyprodukovaným CO2 a globální teplotou, tak jsme však špatně předpokládali, že tento klimatický aktivismus skončí, řekl a dodal, že je to vidět v současné době, obzvlášť v Německu, Švédsku, avšak i v Česku. Radikální propaganda doktríny klimatického alarmismu zcela vyhrála debatu.

Rozhovor prezidenta Václava Klause s PL ZDE

Ve svém proslovu zmínil Gretu i studentské hnutí Pátky za budoucnost, které postihlo i Českou republiku, dle názoru prezidenta zemi dříve poměrně skeptickou k podobným věcem. Václav Klaus zmínil, že jsme svědky nové vlny radikálních proklamací a přicházejících apokalyps. „Jsme svědky neslýchaných a neuvěřitelných ústupků dospělých politiků, respektovaných akademiků, obvykle arogantních novinářů, sebejistých podnikatelů šestnáctileté aktivistce,“ řekl.

Dále říkal, že dříve se lidé též mýlili, historie a věda to dokazuje. Akorát dříve byl nástup těchto myšlenek a ideologií, dle Klause, díky neexistenci internetu mnohem pomalejší. Politický systém nebyl nikdy tak otevřen iracionálním ideám. Jsme konfrontováni spontánní klimatickou psychózou, což je nový jev. Dnes je organizována a politicky podporována.

Fotogalerie: - V sinťiangském muzeu koní

„Musíme počkat na návrat standardních, ideologicky definovaných politických stran, které, doufejme, zahájí racionální politický diskurs. Tento diskurz může přesvědčit tichou většinu, že není možné předpokládat, že malá část oxidu uhličitého v zemské atmosféře by mohla být primární příčinou a hlavním hybatelem oteplování od doby ledové,“ řekl ke konci svého proslovu Václav Klaus.

Na samém závěru však varoval, že je tu pravděpodobnost, že politici zničí svět takový, jaký ho známe. Nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen explicitně řekla, že chce, aby se Evropa do roku 2050 stala klimaticky neutrálním kontinentem. „Chce snížit emise CO2 o 50 % během deseti let od teď a chce prosadit Zelený plán pro Evropu, stejně jako Evropský klimatický zákon. Tyto myšlenky by byly nepředstavitelné dokonce i v jejím vlastním Německu před několika lety, a nyní se mohou stát podstatou ‚nové EU‘ pod jejím vedením,“ varoval exprezident Václav Klaus.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Za tohle by mě zavřeli.“ Alexander Tomský řekl své o muslimech: To mnohé naštve „Mlčí. Netleskají... Zachraňme to.“ Zeman naléhavě oslovil Zaorálka, odteď zase ministra „Jsme Havlovy děti a hrdě se k tomu těmahle koncertama hlásíme.“ O koho jde? Kde je potkáte? Šok: Babiš nepadá! Lidé jsou mu věrní. Zato Piráti... A Zelení. TOPka taky nic moc

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: tle