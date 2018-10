Václav Moravec pryč z nedělního poledne! Ozývá se i z nečekaných stran

Moderátor Václav Moravec se ocitl pod palbou kvůli hostům, které si volí. Za fakt, že si Moravec pozval do Žižkovské věže předsedu ČSSD Jana Hamáčka, to schytal od bývalé poslankyně ODS Kateřiny Dostálové i od historika Petra Blažka. Padla slova o tom, že Moravec jako moderátor vyhořel.

Moderátor Václav Moravec chtěl své Otázky věnovat výsledkům senátních voleb. Tyto volby vyhrála ODS a jasně zabodovali také zástupci hnutí Starostové a nezávislí. Jenže Moravec si místo zástupců těchto stran pozval předsedu ČSSD Jana Hamáčka. Sociální demokraté si přitom v těchto volbách prošli masakrem, když dokázali obhájit jediný mandát ze třinácti.

O čem vysílal Moravec: Tak blbý zase nejsem, rozčílil se Moravec na Hamáčka

Historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) si na sociální síti Facebook položil otázku, proč Moravec pozval právě Hamáčka, a ne zástupce vítězných stran. Společnost Hamáčkovi dělal předseda lidovců Pavel Bělobrádek, který kandidoval v Náchodě, ale se zástupcem ODS Martinem Červíčkem prohrál. Hamáček nekandidoval v žádném senátorském obvodu.

„Dívám se na Otázky Václava Moravce, kde již skoro hodinu diskutují Pavel Bělobrádek a Jan Hamáček. Při vší úctě k oběma politikům, měl jsem pocit, že jejich strany ve druhém kole senátních voleb neuspěly. Neměli by tam po senátních volbách aspoň na začátku mluvit předsedové ODS a STAN? Není už čas také na nového moderátora hlavní politické debaty v České televizi? Nestačil by dosavadnímu moderátorovi Fokus Václava Moravce?“ zeptal se Blažek.

Zdá se mu, že Václav Moravec jako moderátor je vyhořelý a na jeho místo by mohl nastoupit někdo jiný.

Bývalá poslankyně ODS Kateřina Dostálová zašla v kritice Václava Moravce ještě dál. „Prima vede. Tak nevím, za co dáváme ČT poplatky. Minulý týden po volbách? Partie. Kubičko, Plesl, Pečinka. Zajímavá debata. A Moravec? Pithart, Dvořáková, Radičová. Václave, kazíš nám žaludky. Dnes? Prima zase vede. Kubera a Čunek. Dvě hvězdy Senátu a superdebata z reálné politiky. Moravec? Mončičák Hamáček a propadlej lidovec. Jádro neřeším. P.S. To se fakt nedá. A ještě na nás pusťte uječenou Jílkovou, co nikomu nedá slovo, a Fokus. Hotovo,“ vypálila.

Jenže to ještě nebyl konec. ČSSD si podle jejího názoru řeže větev sama pod sebou nejen tím, jak se prezentuje veřejnosti, ale i tím, že připravili seminář o pozici veřejnoprávních médií, kde si prý generální ředitel ČT Petr Dvořák řekne o další peníze. Podle Dostálové by se dalo dokonce říct, že si strana neřeže větev, ale přímo si kope hrob.

Kateřina Dostálová doslova napsala:

Ti socani jsou vážně blbí jak štolverk. Jak kdyby jim tyhle volby nestačily. Zorganizují seminář na téma veřejnoprávní média.Tam si Dvořák a spol řeknou, že chtěj přihodit prachy z našich kapes. Jeden z hlavních protagonistů Pithartův poskok Veis. Tohle nebylo o řezání větve pod sebou.To už si teda kopete hrob. Za mě? JEN TAK DÁL.

Prima vede. Tak nevím za co dáváme ČT poplatky. Minulej týden po volbách? Partie. Kubičko, Plesl, Pečinka. Zajímavá debata. A Moravec? Pithart, Dvořáková, Radičová. Václave, kazíš nám žaludky. Dnes? Prima zase vede. Kubera a Čunek. Dvě hvězdy Senátu a super debata z reálné politiky. Moravec? Mončičák Hamáček a propadlej lidovec. Jádro neřeším.

P.S. To se fakt nedá. A ještě na nás pusťte uječenou Jílkovou co nikomu nedá slovo a Fokus. Hotovo.

autor: mp