Vakcína na covid: Profesor Pirk promluvil. Jindy by neváhal. Ale tady... A vy neočkovaní

Elitní a mezinárodně uznávaný lékař se zhrozil nad současností. Loňské uzavření škol označil za zločin na dětech. Vzali jsme jim radost i pohyb. A budeme muset řešit následky. Opřel se i do vlády a očkování. „Nařídit povinné očkování s sebou nese jednu věc – odpovědnost za případné nežádoucí účinky nese ten, kdo to nařídil. Možná to je ten důvod, proč se odpovědní nemůžou rozhodnout, aby to nařídili.“

Kardiochirg Jan Pirk serveru Svědomí národa řekl, že nejlepší na českém zdravotnictví je to, že je dostupné všem, že spoluúčast pacienta je nejnižší v Evropě. U nás je problémem nedostatek personálu. Postavit nemocnici jde relativně bez problémů, říká Pirk, ale sehnat primáře oddělení, naplnit nemocnici lékaři a sestřičkami, to nám nejde. „Zvláště malé, venkovské nemocnice se potýkají se zoufalým nedostatkem lékařů, nemohou sehnat primáře oddělení,“ řekl Pirk. Anketa Zvládne Fialova vláda covid lépe než Babišova? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12251 lidí

Profesor Pirk se rozhovořil i na téma epidemie a rozdělení společnosti. Podle něho už je společnost rozdělená. „Obávám se, že už je pozdě, že to rozdělování se už nedá zastavit a bude to trvat strašně dlouho, než se vyrovnáme s následky,“ povzdechl si a dodal, že rozdělení budeme pociťovat, i když začne epidemie ustupovat. „Epidemie bude ustupovat, to je prostě příroda, to ať si říká kdo chce co chce.“ A dal za příklad španělskou chřipku, která si vzala na 20 milionů obětí, ale pak začala přirozeně ustupovat.

Zkonstatoval, že se „podařilo“ společnost naprosto rozdělit. „Škody, které toto napáchá v naší společnosti, jsou strašně hluboké a neodstranitelné.“ Podle Pirka je infekční epidemie snem každého vládce, protože mu dovoluje uzavřít města, uzavřít každé místo, zakázat pohyb, omezovat pohyb, a lidé mu budou ještě vděční.

Pirk vášnivě pravil, že je zastáncem očkování – ovšem prověřeného očkování. Ale u vakcíny proti covidu má výhrady. Upozorňuje na klinické zkoušky, které u běžné vakcíny trvají tři až pět let; u současných vakcín stačily dva tři měsíce a řeklo se, že jsou bezpečné. Lékaři se nelíbí povinnost očkovaných nebo těch, kteří covid prodělali, aby se museli stále podřizovat protipandemickým pravidlům o nošení respirátorů a prokazování bezinfekčnosti. Pirkovi chybí ta „tečka za covidem“, která byla slibována. Ti, kteří se nechtějí očkovat, prosím, ať se neočkují, ale nemají kvůli nim trpět ti očkovaní a ti po nemoci.

A nařídit povinné očkování proti covidu? Kardiochirurg Pirk se usmál. „Nařídit povinné očkování s sebou nese jednu věc – odpovědnost za případné nežádoucí účinky nese ten, kdo to nařídil. Možná to je ten důvod, proč se odpovědní nemůžou rozhodnout, aby to nařídili.“ Proto se podle Pirka s nařízením povinného očkování otálí.

Jako jeden z mála lékařů se elitní kardiochirurg připojil k iniciativě Dana Landy Zlatý špendlík. Proč? „Protože nesouhlasím s mainstreamem. Nejsem příznivec srocení na náměstí a křičení, ale takové iniciativy mají v demokratické společnosti své místo; kdybychom měli všichni jeden názor, tak žijeme v socialismu. Jediné neomylné byly strana a vláda,“ připomněl Pirk minulý totalitní režim, kde se za nesouhlas končilo i v kriminálu nebo na popravišti.

Žijeme ve svobodné zemi? Kardiochirurg Pirk nad odpovědí dlouho váhal. Nakonec řekl rozpačitě: „Nejsem si tím už jist.“ Podotknul, že stále ještě nevíme, co to je demokratická diskuse. „Pokud mám na něco jiný názor než ten druhý, tak on se nestává automaticky mým nepřítelem na život a na smrt. Jen na tomto jsme se nedohodli. A můžeme se dohodnout,“ řekl Pirk.

A spojil to se současnými opatřeními proti covidu. Špičkoví vědci z táborů zastánců i odpůrců lockdownu se sešli ve Velké Británii na týdenním sympoziu, neprohlašovali o sobě do tisku, že ten druhý je blbec a prostě se dohodli. „A došli k závěru, že obě cesty mají vlastně stejný počet zemřelých i nakažených,“ řekl Pirk pro server Svědomí národa. A dodal: „Jen je otázka, o kolik víc lidí zemře na zanedbaná jiná onemocnění při tvrdém uzavření. A s tím se rozešli. Ale to u nás nikdo neuzná, takovou diskusi.“

A je zanedbaná lékařská péče problém? To se podle Pirka ještě ukáže. Za velký problém kardiochirurg ovšem označil hluboce rozhádané rodiny. Ale také loňské uzavření škol. „To, co jsme udělali dětem, to je neodpustitelný zločin. Nikdo na světě neměl tak dlouho zavřené školy, jako jsme měli my.“ Pirkova vnučka prý zkonstatovala, že jsme opatřeními dětem zkazili mládí.

Pirka rozčílilo, že se sice snažíme dětem regulovat čas u monitorů a obrazovek, posíláme je na kroužky, sportovat, tančit – ale má to háček „Ukázali jsme jim, že opak je pravdou, že celý život jde prožit v pyžamu na posteli.“ Děti prý ztloustly, rodiče jim píší omluvenky na tělocvik, protože je bolí záda. To podle Pirka dříve nebylo. Poukázal i na policii, hasiče nebo záchranáře. Ti si stěžují, že zájemci o práci u nich neprocházejí fyzickými zkouškami. Nezvládají je, protože se nehýbou.

„Zastavme se na chvíli, blíží se Vánoce; smyslem Vánoc není nakupování a přežírání se. Začněme se k sobě chovat zase jako lidi, mít se rádi, být veselí, protože život je krátký, nádherný, a je to za jedny peníze, jestli jsme, s prominutím, nasraní, nebo se na sebe usmíváme. Všechny ujišťuju, že je to mnohem hezčí,“ zakončil rozhovor trochu optimisticky kardiochirurg Jan Pirk.

