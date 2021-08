Vakcinační komando vyrazilo na ústecké sídliště: My Romové máme strach, vy nám určitě dáte jinou vakcínu

reklama

Vakcinace místních už jednou probíhala v polovině července, tehdy ale do očkovacího stanu po ránu nikdo nepřišel. Proč? Zdravotníci přijeli v osm ráno, a to místní ještě spali.



Tentokrát již byli zdravotníci poučení, a proto probíhalo očkování mnohem úspěšněji. Již za prvních 40 minut stihli podle serveru iDNES.cz naočkovat čtyřicítku lidí a do druhé odpolední již očkovací látku od firmy Johnson & Johnson získalo 70 zájemců. Fotogalerie: - Romové proti diskriminaci v Evropě

Na sídlišti obývaném dvěma tisíci lidmi to přitom nebyl jednoduchý úkol. „Očkovat se nejdu! Když umřu, tak stářím. A že jsem nemocná! Když se nechám očkovat, tak si budu myslet, že moje smrt je tou injekcí. Nechala se tu minule očkovat mladá holka, pak měla čtyřicítky a přijela pro ni sanitka. My, Romové, máme strach,“ znělo od jedné z vyděšených místních obyvatelek.



Někteří vakcinaci naopak sháněli, jelikož jsou mezi místními i velcí cestovatelé. „Potřebuji injekci, protože za 14 dní odlétám za příbuznými do Irska, teda vlastně už do Francie,“ líčila jedna z obyvatelek sídliště.



Došlo však i na obavu, že zdravotníci přijeli do Ústí „likvidovat cikány“. „Je mi po tom očkování fakt špatně, protože asi nevím, co bude dál. Bílí prej sami nevědí, co ta vakcína udělá... nám určitě ale dávají nějakou jinou, aby nás, cikány, likvidovali... mám strach,“ děsila se jedna z naočkovaných. Fotogalerie: - Romská demonstrace

Kromě zdravotníků pomáhaly též úřednice, ty se kromě propagace vakcinace starají i o to, aby všem, kteří mají zájem, pomohly vytisknout očkovací certifikáty.

