Válek hrál karty, novináři nic! Covid. Všechno se ruší, novináři nic! Pamatujete na Moravce... Babiš odpálil další bomby

Staronový šéf hnutí ANO Andrej Babiš si na sněmu v Chodově znovu vzal slovo. A znovu se pořádně obul do Fialovy vlády: Já jsem levicové křídlo v ANO, já chci, aby důchodci měli víc peněz. A to očkování? Oni to zničili!

reklama

Sněm ANO je v plném proudu, zakladatel hnutí Andrej Babiš se znovu stal jeho předsedou. A prostor, který se mu na sněmu otevřel, využil k dalšímu úderu na vládu Petra Fialy (ODS). Rozhodl se delegátům vysvětlit, jak chápe pojem catch-all party, tedy politická strana pro všechny voliče. Popsal přitom, proč je přesvědčen, že stávající vládě jde jen o koryta.

„Catch-all party máme dneska ve vládě. Vždyť Piráti jsou extrémní levice. A ODS je co? Pravice. A ty ostatní jsou co? Proto já říkám catch-all party. Ten jejich program jsou koryta! Jaký mají ten program? Jeden chce euro, druhý nechce euro, jeden chce migranty, druhý nechce migranty,. Co to je? Vždyť to je důkaz toho, že jim jde jenom o koryta,“ hřímal Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A my jsme catch-all party. A já jsem asi levicová frakce. Na rozdíl od Schillerové a Havlíčka. Ano, já chci, aby důchodci měli vyšší důchody. A ti důchodci přišli za mnou. Ta paní z Liberce mi ukazovala, že má 13 tisíc důchod a byla šťastná. My jsme jim dali 4500 navíc. ODS jim dala 2010 nula. A 2014 jsme zdědili 40 korun. A dali jsme slevy. Pro ně je to strašně moc peněz. Co je na tom špatného? Já jsem tady v hnutí pro důchodce, pro zdravotně postižené a pro ty chudé. Pro tu dámu, co mi přišla do Roudnice s tříměsíčním miminkem na rukou a tchýně ji vyhodila z baráku,“ nedal se zastavit Babiš.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ano, můžete si říkat, majitel firmy, údajně miliardář, a on je tady pro chudé? No to je něco neuvěřítelnýho! Moje nadace dala 550 milionů. A budu to dělat dál. I když nebudu v politice. A Schillerová s Havlíčkem se zase pokusili pomoct těm podnikatelům. A i v rámci pandemie jsme byli taky catch-all party, protože jsme dávali všem peníze. Lavým, pravým, takovým makovým,“ sklouzl ke svému specifickému jazyku Andrej Babiš.

K tématu:

Poté vynadal novinářům za to, že předvolební debaty nevedli právě nestranně. Moderátorka ČT mu prý vyčetla, že už v roce 2009, kdy si kupoval nemovitosti, věděl, že půjde do politiky. „A pamatujete se na debatu, Moravec jak to moderoval v roce 2017? Takhle jsou nezávislá ta naše média,“ zesiloval Babiš hlas.

Pak přišel další úder na vládu. Babiš zopakoval, že kabinetu Petra Fialy jde jen o koryta.

„Oni jsou ty koryta, ty funkce a ti ministři. Já jsem jako premiér měl na starosti Evropu, vědu a výzkum a dohlížel jsem i na ten covid,“ připomněl šéf hnutí ANO a smál se Fialovi, že ten raději pravomoci deleguje.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Novinářům vyčinil za to, že zatímco jeho vládu tepali za covidová opatření, nynější vláda nedělá nic, jen ruší opatření, ale novináři jsou v klidu. Přitom v Itálii se pořád vyžaduje doklad, že byl člověk očkován nebo nedávno prodělal covid. A také tam je 93 procent lidí očkováno.

„Válek hrál karty teďka, nikdo nerozumí, co je s tím covidem, jestli bude nouzový stav, nebude nouzový stav, a novináři jsou v klidu. Pamatujete, co dělali s námi? Že zničili očkování? Že zničili naši práci, co jsme dělali, očkovací centra,“ soptil Babiš.

Uznal ale, že i předsednictvo ANO udělalo nějaké chyby. A zaplatilo za to tím, že v Brně lidé ANO moc nevolí. Ani v Praze.

„V Brně je otázka, jaký vliv měla ta ‚Stoka‘. Ale proč vy jste ho brali, toho zločince? Proč jste to podělali? Ale my jsme to podělali taky, my jsme to neodhadli v předsednictvu, my jsme nevěděli, kdo to je,“ uznal.

Nakonec se zastal i vládních úředníků, kteří jsou podle jeho názoru vystaveni teroru. „Teďka jsou vystavený teroru a oni jim říkají, že ty jsi babišovec. A oni přitom jen bojovali za ten stát. Tohle je strašný, co se děje,“ zuřil Babiš.

Nakonec zhodnotil třicet let české demokracie.

„Korupce. I při volbě prezidenta. Všichni si to pamatujeme. Akorát ty média to nepřipomínají. Rok po roku, co to bylo,“ dštil Babiš oheň a síru.

Potom se uklidnil a poděkoval za to, že primátor Tomáš Macura na počátku jednacího dne rozpoutal živou debatu, když vystoupil s kritickým příspěvkem vůči samotnému ANO.

Psali jsme: Sněm hnutí ANO pozoroval ministr vnitra. Po prvním výstupu Babiše to přišlo Šéfka Mladého ANO Plesníková poradila Babišovi: Mladé zajímá toto Místopředsedy ANO sněm zvolil Schillerovou, Vondráčka, Brabce a Vondráka Babiš znovu předsedou ANO

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama