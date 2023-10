Válka na Ukrajině? Širší obraz. Pochopíte mnohé

30.10.2023 12:21 | Monitoring

Od února 2022 zuří ruská agrese proti Ukrajině a Evropská unie i Spojené státy jí věnují velkou pozornost, protože jde o válku krvavou, ve které dochází i k mučení Ukrajinců a k dalším hrůzám. Jenže pohled do minulosti shrnutý do jednoho grafu ukazuje, že po roce 1945 se krvavých konfliktů po celém světě odehrála řada. Vysvětluje to i to, proč Afričané, nebo mnozí obyvatelé Asie věnují konfliktu na Ukrajině menší pozornost, než by bylo z pohledu Evropanů záhodno.