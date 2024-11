Válka naživo: Pekarová potírala opozici. Málem doplatila na špatnou docházku „vlastních“

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová ve svém projevu kritizovala vládní důchodovou reformu. Na závěr své řeči podala návrh na odročení projednávání bodu. „Podávám návrh podle § 63 Jednacího řádu na odročení bodu Novela zákona o důchodovém pojištění, a to do 30. června 2025. A žádám, paní předsedkyně,“ obrátila se Schillerová na předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, „abyste nechala o návrhu neprodleně hlasovat“.

V § 63 Jednacího řádu stojí, že poslanec může podávat návrhy. A to i návrh na odročení. „Poslanec může v rozpravě podávat k projednávané věci návrhy. Mají se vztahovat k určité věci projednávaného bodu a má z nich být zřejmé, na čem se má Sněmovna usnést. Předsedající může požádat poslance, aby svůj návrh zpřesnil nebo jej předložil písemně,“ stojí v Jednacím řádu. Následuje popis u návrhu na odročení. „Návrhem na odročení navrhuje poslanec, aby projednávaný návrh nebyl rozhodnut ihned, ale aby se o něm jednalo buď v době pozdější, vyjádřené určitým časovým údajem, nebo pod podmínkou, která musí být nejprve splněna, anebo aby jednání bylo odročeno na dobu neurčitou.“

A právě tento návrh vznesla Alena Schillerová, aby se bod o novele zákona o důchodovém pojištění posunul na datum, kdy by ho nynější vláda nestihla a ani nemohla stihnout projednat. Alena Schillerová kalkulovala také se skutečností, že vládní strany byly prořídlé, protože část jejich poslanců nebyla na jednání přítomna.

To se ukázalo hned vzápětí.

Na Alenu Schillerovou reagoval předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, jenž její návrh zpochybnil.

Do rétorického souboje se přihlásil předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Ten pro změnu nesouhlasil s Markem Bendou. „Pane kolego Bendo, myslím si, že nemáte pravdu. Kdybychom si odhlasovali před půlrokem, že skočíme z okna, tak se prostě dneska můžeme rozhodnout, že budeme hlasovat o novém usnesení, že z toho okna neskočíme. To znamená, že to, co jsme hlasovali před hodinou, tak dneska můžeme změnit naprosto novým jiným hlasováním a tady ten návrh na to hlasování padl. A já si myslím, paní předsedkyně, že vy podle Jednacího řádu máte povinnost nechat o tomto návrhu neprodleně hlasovat,“ trval na hlasování o návrhu Schillerové Radim Fiala. Jeho řeč byla oceněna potleskem z opozičních lavic.

To už si ale vzala slovo Pekarová Adamová. Ta souhlasila s míněním Bendy, že návrh o odročení je nehlasovatelný. „Já jsem se taktéž radila o tom, jakým způsobem se k tomuto postavit, a opravdu sněmovní legislativa doporučuje revokaci usnesení a následně teprve je možné a vůbec hlasovatelné to, co bylo navrženo paní předsedkyní, to znamená, paní předsedkyně, která se hlásí, tak určitě má možnost to upravit,“ vyzvala Pekarová Adamová Schillerovou k řečnickému pultu, u kterého i tak netrpělivě čekala.

„Nesdílím váš názor, Sněmovna by o tom měla rozhodnout, je to nové procedurální rozhodnutí, není to rozhodnutí ve věci, je to prostě procedurální rozhodnutí a dejte hlasovat, nebojte se ho, dejte hlasovat,“ vyzvala Schillerová předsedkyni Poslanecké sněmovny.

Ale to už se k mikrofonu hnal Marek Benda. „Nemůžeme hlasovat o něčem, co je nehlasovatelné. To prostě takhle v této Sněmovně platí,“ nechal se slyšet Benda, byl ovšem vyrušován výkřiky předsedy SPD Tomia Okamury. „Ne, já jsem si nic nevymyslel a poprosím pana předsedu Okamuru, aby na mě nepokřikoval, jestli můžu mít tuto prosbu k jeho ctěné osobě. Pokud jsme odhlasovali, že nějakým způsobem se chováme, tak je nezbytně nutné, aby takové hlasování bylo revokováno. Pokud by k té revokaci nedošlo, pak je zcela jasné, že nemůžeme hlasovat v rozporu se svým předchozím hlasováním,“ řekl do mikrofonu Benda a obrátil se na Radima Fialu.

„A to není o půlroce, pane předsedo Fialo, to je o hodině, před kterou jsme hlasovali. Mně teď vůbec nejde o to, že bych se obával toho, že tady máte většinu, tu tady mám bezpečnou, jde mi o to, jaká pravidla tady budou zachovávána do budoucna a že není možné tímto způsobem ta pravidla překrucovat,“ řekl Benda na mikrofon a byl oceněn potleskem z vládních lavic. Za jeho zády se k potlesku přidal i premiér Petr Fiala.

Ale došlo na tvrdé obvinění, že „pravidla“ si tu vláda Petra Fialy nastavuje neustále. Ta svá. „Pravidla si tady nastavujete vy. Vy tady dáváte už příští týden, dáte podeváté, hlasovat pevným hlasováním, ukončujete násilně rozpravy, překrucujete Jednací řád. Vy jste tady založili nová ‚pravidla‘, vy si přepisujete zákon. Já vás žádám, paní předsedkyně, abyste dala neprodleně hlasovat, jinak podávám námitku proti postupu předsedající,“ zaznělo od Aleny Schillerové.

A hlasovat o námitce proti postupu předsedající, tedy proti postupu Pekarové Adamové, se muselo. Proto bylo svoláno hlasování. A tady se ukázala absence poslanců vládních stran ve vší nahotě. Hlasování skončilo 83:81 ve prospěch námitky proti předsedkyni Poslanecké sněmovny. Z opozičních lavic se ozval bujarý potlesk. Ovšem předčasný. K mikrofonu se hned hlásil poslanec za KDU-ČSL s papírem v ruce. „Paní předsedkyně, hlasoval jsem proti, na sjetině mám pro, zpochybňuji hlasování,“ řekl Navrátil na mikrofon.

Na jeho popud bylo hlasování stornované a proběhlo znovu. Výsledek 82:82 hlasům už opoziční poslanecká lavice potleskem neocenila. Při nerozhodném hlasování byla námitka zamítnuta.

A z lidoveckých lavic se zvedl další poslanec. Protentokrát Aleš Dufek. Ten přišel s poznámkou o účelovosti takového hlasování. „Mám jedinou vlastně připomínku, že pokud bychom přijali tenhle poměrně široký výklad opozice, že v podstatě lze kdykoliv hlasovat různé tady tyto procedurální návrhy v momentě, kdy je vlastně rozhodnuto o tom, kdy ta schůze bude pokračovat, tak se tady fakt dostaneme do situace, kdy budeme každých pět minut hlasovat procedurální návrhy, a to prostě fakt nejde,“ řekl Dufek.

To už ovšem k mikrofonu dobíhal Radim Fiala se svým pohledem na logiku věci.

„Vážení kolegové a kolegyně, nejsem právník, ale jakési moje právní vědomí mi říká, že když tady pan předseda Dufek načetl procedurální hlasování, o kterém jsme hlasovali, kde říká, a můžete si to vyjet na sjetině, že pokud nedokončíme tento bod do dnešních 14 hodin, přerušíme schůzi do středy v 9 hodin. My jsme tedy hlasovali o přerušení schůze. Paní předsedkyně Schillerová sem přišla a načetla návrh usnesení, kde říká: ‚Přerušíme bod do června 2025.‘ Takže na jedné straně hlasujeme o přerušení schůze do středy 9 hodin, což je v pořádku, a na druhé straně je další usnesení, kde chceme přerušit bod do června 2025. Slyšíte (ukazuje si na své uši) ten fonetický rozdíl mezi těmito dvěma usneseními? Tak já se ptám, jsou tady ještě nějací právníci, kteří chtějí zpochybnit, že je to rozdíl? A já vás, paní předsedkyně, žádám, abychom nechali hlasovat o usnesení, které je naprosto jiné, rozdílné, netýká se schůze, týká se bodu, který tady navrhla paní předsedkyně Schillerová,“ za svou řeč sklidil Radim Fiala opět hlasitý potlesk z opozičních lavic.

Ale předsedkyně Poslanecké sněmovny opět vyjádřila své nesouhlasné stanovisko. „To už jsme si tady ale vyřešili. Já k tomu ještě podotknu jednu podstatnou věc. Máme mimořádnou schůzi o jednom jediném bodu programu. To znamená, že pokud bychom přijali tady toto vysvětlení, že se dá hlasovat o tomto bodu a odročili jej, tak ta schůze vlastně pozbývá smyslu.“ V tu chvíli se ozvalo nesouhlasné bučení ze strany opozičních poslanců. „Takže to, že jsme hlasovali tady toto přerušení a je to před několika desítkami minut odhlasované, tak lze pouze buďto revokovat a následně až navrhnout odročení, anebo se jedná skutečně o vlastně logický nesmysl a rozpor,“ poznamenala Pekarová Adamová.

To už ale Alena Schillerová vystartovala přímo proti předsedkyni sněmovny, která schůzi řídila. „Paní předsedkyně, to jsou vaše výklady. To jsou vaše výklady, že vy tady nám diktujete z umpiru, jak vy to vidíte, jak to vykládáte. Jsou to procedurální rozhodnutí, nejsou to rozhodnutí ve věci samé, nejsou to rozhodování o zákonu o těchto věcech, je to procedura. Váš poslanec navrhl přerušení, přesně jak řekl pan předseda Fiala, přerušení mimořádné schůze, já jsem navrhla přerušení bodu. Jsou to procedury, nejdou absolutně proti sobě a vy jste měla o nich nechat hlasovat. Já říkám, že jste porušila Jednací řád, svévolně tady provádíte svoje výklady, nekompetentně řídíte tuto Poslaneckou sněmovnu. A my se poradíme o dalším postupu proti vaší osobě a setrvání v této pozici,“ sklidila Schillerová za svůj projev ocenění hlasitým potleskem opozice.

Ale Pekarová Adamová dále vzdorovala logice hnutí ANO. „Paní předsedkyně, ani sama sebe necitujete správně. Nenavrhla jste nic jiného než odročení. Teď jste sama sebe ani nebyla schopná citovat správně. Nicméně... Počkejte, já si s dovolením... (rukou naznačuje poslanci Dufkovi, že dává přednost poslanci Okamurovi, který rovněž přichází k řečnickému pultíku). Ano, pan předseda Okamura se hlásil. A s dovolením, za tuto schůzi má zodpovědnost ten, který zrovna řídí. Řídit podle Jednacího řádu Poslanecké sněmovny, což je zákon. Ten jasně stanoví pravidla toho, jak schůze probíhá. Jedno pravidlo jste uplatnili, a to, že jste dali námitku vůči postupu řízení schůze. To je zcela v pořádku, bylo tak také hlasováno. Nicméně výklad tak, jak jej tady říkám, neumožňuje hlasovat o vašem předchozím návrhu, na čemž trvám,“ řekla z pozice předsedající Poslanecké sněmovny Pekarová Adamová.

Následně se dostal ke slovu Tomio Okamura. Ten probíhající střet mezi opozicí a vládou rozmělnil čtením projevu o novele o důchodovém pojištění. Po chvíli byl z opozičních lavic upozorněn na to, že se čas nachýlil a že schůze brzy skončí. Zbývalo 13 minut do 14. hodiny. Okamura tedy přednesl stejný návrh na odročení projednávání bodu. Jen zvolil jiné datum, než Alena Schillerová.

„Jsme ve stejné situaci, akorát s jiným datem. Odročení není hlasovatelné, proto nedám o tomto návrhu hlasovat,“ řekla Pekarová Adamová a vyzvala Marka Bendu, který se hlásil o slovo, aby přistoupil k mikrofonu.

A Marek Benda celou diskusi ukončil několika málo větami. „Žádám přestávku na poradu poslaneckého klubu ODS na 15 minut. To, co se tady odehrává, je naprosto nedůstojné. Porušili jste všechna pravidla a já dneska končím,“ řekl rázně Benda a stejně rázně odešel.

Následně jen Markéta Pekarová Adamová ukončila i přes protesty opozice jednání Poslanecké sněmovny.

„Vládní strany postupně drtí zákonnost v Česku. Nejnověji prolomily zákon o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny a odhlasovaly si trik, že schůze či bod jsou nepřerušitelné. Protože jich je málo v lavicích. Samozřejmě sázejí na to, že Ústavní soud se případně zase bude koukat jinam,“ shrnul na síti X jednání v Poslanecké sněmovně poslanec za ANO Radek Vondráček.

Vládní strany postupně drtí zákonnost v Česku. Nejnověji prolomily zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a odhlasovaly si trik, že schůze či bod jsou nepřerušitelné. Protože jich je málo v lavicích. Samozřejmě sází na to, že Ústavní soud se případně zase bude koukat jinam. — Radek Vondráček (@vondraczech) November 1, 2024

Své překvapení nad chováním vládních stran vyjádřil i Patrik Nacher (ANO). „Doposud jsem v PSP nezažil, že by nešlo hlasovat o procedurálním návrhu,“ poznamenal na síti X.

Doposud jsem v PSP nezažil, že by nešlo hlasovat o procedurálním návrhu ?? https://t.co/nUi1uBAanv — Patrik Nacher (@PatrikNacher) November 1, 2024

