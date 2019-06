Válka u komunistů mezi Filipem a Skálou. Předseda mluví o zrádcích a jidášských groších

03.06.2019 15:28

Josef Skála a Vojtěch Filip. Dva nesmiřitelní soupeři, kteří proti sobě stojí v KSČM. O jejich dalším sporu, do které se však zapojují i další, píší nyní Lidové noviny. Důvodem je to, že někteří straníci nemohou Skálovi odpustit to, že se před volbami „paktoval“ s hnutím SPD Tomia Okamury.