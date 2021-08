Varování Václava Klause: Podíl „Nečechů“ narůstá a lidé to podceňují. Vidíme komunistické praktiky v novém balení

Do křesla pro hosta internetové televize XTV již po páté usedl exprezident Václav Klaus. A jako vždy rozpoutal slovní kanonádu. Konstatoval, že lidé podceňují otázku migrace. „Ten podíl ‚Nečechů‘ u nás narůstá a lidé to zásadně podceňují,“ varoval Klaus. Několik slovních ran zasadil pirátskému poslanci Ondřeji Profantovi, i hygienikům, kteří u nás podle Klause chtějí zavést covidovou totalitu. Nešetřil ani neziskové organizace; speciálně zmínil Organizaci pro pomoc uprchlíkům.

Klaus podal žalobu na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Nesouhlasí totiž s pokutou, kterou dostal za to, že při jednom ze svých projevů promluvil na veřejnosti bez roušky. Učinil tak v době, kdy bylo nošení roušek povinné i venku. 28. října. Na státní svátek České republiky. Klaus je přesvědčen, že v takto významný den mohl promluvit na veřejnosti i bez roušky.

„To, o co jde, je, abychom se my lidi tady, ale i kdekoliv jinde na světě, dokázali vzepřít, abychom dokázali protestovat. abychom se odvážili nesouhlasit, abychom řekli nahlas a zřetelně ‚ne, toto se sebou nechceme prostě nechat dělat‘. Takže mně jde daleko víc o symboliku této věcí než o nějakých 8 tisíc. Ty přežiju,“ zdůraznil Klaus ve studiu.

Hygienikům odtamtud vzkázal, že s nimi odmítá hrát tuto „rouškovou hru“.

„Hygienici, hygieničtí fanatici, hygieničtí mágové, zneklidňovatelé nás, slavní epidemiologové, ti se mnou hrají hru, hrají hru s námi se všemi, a já se tomu vzpírám. Je to hra, aby si nás podvolili, ztyranizovali a aby zavedli covidovou diktaturu,“ rozčiloval se druhý český prezident.

Oznámil také, že na téma covidismu poskytne rozhovor velkému americkému médiu a promluví zde v pondělí o velmi vážných věcech.

Za velmi vážnou věc považuje také rozdělování hlasů při volbách do Sněmovny. Rozhodl se divákům sdělit, že by měli zvážit, komu dají hlas. Musí zvážit, zda jde o stranu, která má naději, že překlene 5 %, protože pokud odevzdají hlas někomu, kdo na 5 % nedosáhne, tak si tento hlas přerozdělí ANO, Piráti či Okamura. Zkrátka a dobře ti, kteří ve volbách uspějí.

Já zásadně odmítám, éru omluv

Pár slovy okomentoval i výrok pirátského poslance Ondřeje Profanta, že Sněmovna je plná „bílých páprdů se sklony k fašismu“. „Je to samozřejmě drzost, hloupost a arogance,“ smetl Klaus pirátův výrok. „Ale jedna věc by mi vadila víc. Já mám pocit, že to, jako všechno u nás bude spolknuto tím mediálním světem a zapomenuto. ... Nebo že nastane ta nejšílenější věc dnešní doby, která mně strašně vadí, že on se omluví a že ono mu to bude odpuštěno,“ rozčiloval se Klaus.

Připustil, že on osobně se moc omlouvat neumí.

„Já zásadně odmítám, éru omluv. Na věci, které dělám vědomě, promyšleně a záměrně, já omluvu neakceptuji. Považuji to za falešnou úlitbu dnešní době a provokuje mě to už delší dobu, a jestli teď nastane něco takového, tak bych se velmi zlobil,“ rozpálil se Klaus s tím, že tyto omluvy ukazují, že ten, kdo se omlouvá, nemá pevné názory, že je vlastně možné názor mít i nemít. A to je podle Klause totálně neomluvitelné. „Já chci jasné a ohraničené myšlení,“ rozčiloval se.

Stranou jeho pozornosti nezůstalo ani cestování politiků vlakem ve jménu šetření planety. Podle Klause jde o pokrytectví, protože vedle toho vlaku jede v autech politikův doprovod, takže se oxid uhličitý stejně vyprodukuje.

Ten podíl ‚Nečechů‘ u nás narůstá a lidé to zásadně podceňují, varoval Klaus

Věnoval se také tématu migrace.

Lidé u nás strašně podceňují to, že u nás nepřibývá migrantů. „Ten podíl ‚Nečechů‘ u nás narůstá a lidé to zásadně podceňují. Já jsem zásadně proti tomu!“ zvolal ve studiu.

Ostře se postavil proti Organizaci pro pomoc uprchlíkům, která podle výroční zprávy funguje s 39 miliony na rok. A 31 milionů z těchto peněz jde podle Klause na mzdové náklady této organizace. „Je to sebepožírání nákladů,“ rozčiloval se Klaus. Když sama nezisková organizace spolkne 31 milionů, pro uprchlíky už toho podle Klause moc nezbude.

Nakonec odsoudil plány Evropské komise na zezelenání evropské ekonomiky.

„To, že lidi tak absolutně zblbli všema Gretama a tak podobně, to co vymýšlí paní Ursula von der Leyenová se zezelenáním Evropy, to je tak nesmyslná věc, že já nevím... Lidi jsou nepoučitelní, lidi chtějí tyranizovat někoho jiného, lidé chtějí diktovat někomu druhému, co má nebo nemá jíst. To jsou komunistické praktiky v novém balení,“ uzavřel své vystoupení Klaus s dovětkem, že nové a nové zákazy a příkazy přibývají na Západě geometrickou řadou.

