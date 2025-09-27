Varování před Hradem. Zeman s Drulákem připomenuli Rumunsko

Bývalý prezident Miloš Zeman se osobně demonstrace nezúčastnil, ale poslal zdravici, která zazněla na Hradčanském náměstí při akci spolku Svatopluk. V ní vyjádřil obavy z manipulace při volbách: „Mám obavu, že volby mohou být zmanipulovány. Podobně, jako se stalo v Rumunsku.“ Obává se prý manipulace ze strany Ústavního soudu nebo Bezpečnostní informační služby (BIS).
Poté vysvětlil, proč chápe volání po férovém průběhu voleb: „Rozumím proto těm, kteří volají po svobodných volbách, do kterých nebude zasahovat bezpečnostní služba ani plukovník Foltýn,“ dodal exprezident.
Ing. Miloš Zeman
Předseda spolku Svatopluk Petr Drulák zdůraznil, že lidé mají možnost svěřit svou důvěru stranám, které budou hájit jejich zájmy. Přitom připomněl vývoj v Rumunsku a dalších státech jako varování před tím, co se může dít i u nás. „Máme možnost dát svou důvěr stranám, které budou hájit naše zájmy,“ zdůraznil.
„Před deseti lety bychom řekli, že to je samozřejmé. Dnes víme, že o to musíme bojovat. Musíme bojovat na všech frontách. Boj vedeme proti těm, kteří se snaží zneužít justice, aby zabránili kandidovat těm, kteří hájí naše zájmy,“ řekl a vyzval k aktivní obraně proti zneužívání institucí.
Podle něj je však nejvíce znepokojující především postoj nejvyšších ústavních činitelů. „Pan prezident dává opakovaně najevo, že při jmenování vlády nebude respektovat výsledek voleb a bude se řídit kritérii, která nejsou specifikována a která jsou jenom jeho,“ pokračoval Drulák a dodal: „Touhle dobou se budou příští sobotu sčítat hlasy. Na výsledek budeme čekat v naději i s obavami. Jak naděje, tak obavy jsou podmíněny tím, že volební výsledek rozhodne o dalším směřování země. O dalším směřování země rozhodne výsledek voleb, a nikoliv názory pana prezidenta!“
Smyslem akce je podle jeho slov široká občanská mobilizace. „Proto jsme se tu dnes sešli, a nesešli jsme se tu jako představitelé jedné strany. Ve spolku Svatopluk sjednocujeme zprava i zleva politické síly, které vědí, oč se vede ten hlavní politický boj. Vede se o naši svrchovanost. V posledních letech to znamená také boj za mír, demokracii, svobodu a prosperitu,“ uvedl předseda spolku Svatopluk.
Zároveň vyzval k zodpovědnosti v boji: „Budeme v tomto boji pokračovat. Ale musíme vědět také, jak bojovat. Musíme se vyhýbat zbytečným útokům a politickému amatérismu.“ Nakonec ujistil, že k boji přistoupí důsledně a zodpovědně: „Ti, kteří jsou tu dnes s námi, jsou lidé, kteří zaručují, že tento boj povedou vážně a povedou ho se vším, co umí.“
autor: Natálie Brožovská