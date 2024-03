Vážné podezření. Jakub Železný to veřejně odhalil. Co na to policie?

reklama

Železný koncem minulého roku zmizel z obrazovky České televize a od té doby je na nemocenské. „Celá ta věc se týká především mého zdravotního stavu, protože tento opravdu děsivý rok si prostě začal vybírat daň na mém zdraví. Primárně teď potřebuji dát dohromady svůj zdravotní stav, abych mohl zase, doufám, že příští rok co nejdřív naskočit do práce,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam Zprávy, ale zdravotní obtíže nespecifikoval.

Nyní na sociální síti X Železný popsal, že ho možná někdo už dva týdny sleduje. „Poslední cca dva týdny mám pocit, že za mnou občas jedou tytéž SPZ. Stát to není (a) proč taky, b) dělá to jinak). Je-li to bulvár, pak a) proč: jsem nejnudnější, nejnezajímavější člověk, b) nemám co skrývat, ale naruší-li kdokoli soukromí a bezpečí mých blízkých, nebudu hodný,“ napsal Železný.

Poslední cca 2 týdny mám pocit, že za mnou občas jedou tytéž SPZ. Stát to není (a) proč taky, b) dělá to jinak). Je-li to bulvár, pak a) proč: jsem nejnudnější, nejnezajímavější člověk, b) nemám co skrývat, ale naruší-li kdokoli soukromí a bezpečí mých blízkých, nebudu hodný. J. pic.twitter.com/SOmQHOJYAR — Jakub Železný???? (@JakubZelezny) March 4, 2024

Podle mnohých je to důkaz, že jeho zdravotní obtíže jsou psychického charakteru. „Definitivní potvrzení, že nejste v pořádku,“ opřel se do moderátora jeden z komentujících.

Definitivní potvrzení, že nejste v pořádku. — Jan Čáslava (@jancaslava) March 4, 2024

„Jdi se léčit...,“ napsal další nevybíravě.

Jdi se léčit.... — Tiborx Tiborx (@TiborxT) March 4, 2024

„V Bohnicích je na to doktor, zajeďte si tam,“ přidávali se další.

V Bohnicích je na to doktor, zajeďte si tam — Claudio Monteverdi (@vonbraun181) March 4, 2024

„Přestaň brát drogy, vše se srovná,“ strefovali se lidé do moderátora na síti X.

Přestaň brát drogy, vše se srovná — SORRY JAKO (@pozorzmena) March 4, 2024

Objevily se i rady, jak má Železný postupovat, pokud bude mít zase podezření na sledování. „Zastav, třikrát oběhni auto nahý a pak pokračuj v cestě. Jestli se ty fotky objeví v bulváru, tak máš jistotu,“ stálo v jednom z komentářů.

Zastav, třikrát oběhni auto nahý a pak pokračuj v cestě. Jestli se ty fotky objeví v bulváru, tak máš jistotu ... — Marek Kostiha (@KostihaMarek) March 4, 2024

Mnozí ale na moderátora nebyli tak tvrdí a snažili se ho uklidnit. „Třeba máte jen sousedy, co jezdí ve stejnou dobu na stejná místa,“ napadlo jednoho z komentujících.

Třeba máte jen sousedy, co jezdí ve stejnou dobu na stejná místa :) — Michal Vasek (@mikefull73) March 4, 2024

„Promluvte si o tom s někým. Ne na Twitteru,“ poradil smířlivěji další.

Promluvte si o tom s někým. Ne na twitteru — Filip Gigal (@gigal_filip) March 4, 2024

