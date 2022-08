Věc z minulosti. Babiš vytáhl na Pekarovou, co vypátral

Babiš se ve svém pravidelném pořadu Čau lidi opět pustil do vlády, jednak za nepřipravenost na nedostatek plynu a také za chaos, kdy Fiala prohlašuje, že plynu je dost, zatímco Síkela varuje před nedostatkem a vysvětluje nutnost šetřit. „Dal jsem si ten Pekarové svetr, a ještě mám tady čaj. Tak doufejme, že budeme mít tolik elektřiny a plynu, abychom si uvařili čaj,“ rýpl si Babiš do předsedkyně Sněmovny. Ale věnoval se také kauze Dozimetr a doporučil Rakušanovi, aby šel na ministerstvo školství, na které má profesní kvalifikaci, ale hlavně ho nemůže zneužít proti svým politickým oponentům.

Anketa Blíží se konec Zemanova mandátu. Jakou školní známkou hodnotíte jeho prezidentství? (22. 8. 2022) 1 60% 2 14% 3 11% 4 9% 5 6% hlasovalo: 3139 lidí

„Potom pan ministr Síkela říká: V nouzi omezíme teplo pro domácnosti, musíme udržet průmysl. A pan premiér Fiala už na tiskovce vlády vlastně nepřímo říká, že pan Síkela mlel hlouposti. Takže teďka vlastně nevíme, co bude,“ podotkl Babiš a doplnil, že Miloš Vystrčil pro změnu prohlásil, že vyšší zálohy za energie musí občané chvíli zvládnout sami.

„Takže lidičky, prosím vás, já tady mám dřevo. Koukejte, tady je krb. A dal jsem si ten Pekarové svetr, a ještě mám tady čaj. Tak doufejme, že budeme mít tolik elektřiny a plynu, abychom si uvařili čaj. Protože tato neschopná vláda na nás kašle, a lidi vůbec nevědí, co bude. Řítí se na nás absolutní katastrofa,“ vzkázal bývalý premiér.

A pokračoval: „Takže paní Pekarová, kolegové dohledali na webu TOPky, koukejte, takovejhle hezkej, hezkej plakát. Tam mají ještě ‚nejvyšší čas na změnu‘. Tak ona říká, že vláda tady není pro lidi. No, a ten svetr, prosím vás, tak já už jsem si ho dal. Jen tak jako cvičně, zatím to nacvičuji. A všichni se na to připravte. Protože od této vlády zkrátka nemůžeme čekat vůbec nic.“

Plakát TOP 09

Pak srovnával, co dělají ostatní evropské vlády, například návrh německé vlády na daňové úlevy. „Náš ministr financí Stanjura na vás kašle. Ten vám nedá nic. Vybral o 90 miliard na daních navíc, a nedá vám nic. A německý ministr, ano, lidem, kteří zaplatili kvůli inflaci víc, a stejně je to v Itálii, tak oni lidem ty peníze vrátí,“ uvedl.

Podotkl, že už i v Bakalových médiích je vláda označována jako „vláda marketingové katastrofy“, zatímco Vlastimil Tlustý ji označil za národní katastrofu. „Tak já nevím, co se děje. Jsem z toho úplně zmatenej. A lidi si z toho dělají srandu, bohužel. Je to tragédie. Koukejte, tohle znáte: TOPte na 09 stupňů, jinak vám ODStřihneme elektřinu a půjdete pod STAN SPOLU s bezdomovci,“ narážel Babiš na populární obrázek a slovní hříčku.

Kromě toho vládě otloukl o hlavu i to, jak ho poučovali před volbami o emisních povolenkách a „Babišově drahotě“. Konkrétně Fialova slova: „My chceme po premiérovi. A premiér, který je odpovědný by to udělal, by hájil zájmy českých občanů tak, aby se nezdražovala energie. A je potřeba jednat o těch emisních povolenkách. Když tady budete stát a říkat: Před osmi lety tu vládla pravice, tak lidem zdražíte energie a zdražíte jim všechno ostatní. Babišova drahota, to je výsledek vaší politiky.“

„Teď se podívejte, kde jsou emisní povolenky. Nejvyšší v historii, nejvyšší. A co udělal pan premiér Fiala? No, neudělal vůbec nic. Protože i tu výjimku na ruskou ropu, když nejdřív byl strašně za sankce, a potom potřeboval výjimku na ruskou ropu... Tak tu vyřídil Viktor Orbán na té Evropské radě. Ne on,“ srovnal Babiš. Dodal, že cílem povolenek je zdražovat energie, jenže ty jsou následkem války drahé dost, tudíž je klidně možné obchodování s nimi pozastavit, protože jen ničí evropskou konkurenceschopnost a nahrávají naopak Číně a Rusku.

„Pane premiére, co jste udělal, kdy jste vystoupil? Nic jste neudělal. Vy jste to slovo ani nepoužil. Máte předsednictví Evropy,“ tepal Babiš Fialu a dodal, že média se už o české předsednictví nezajímají a došlápl si i na ministryni životního prostředí: „Hubáčková, když tam byla, se dokonce rozbrečela. Neumí anglicky. No, smůla, nevěděla. Nakonec to tam nějak pokazila. Souhlasila s tím ukončením spalovacích motorů, a další průšvihy.“

Vyzval premiéra, aby „udělal něco pro lidi“. „Vy jste mě trénoval před volbami. Jste tam 8 měsíců, za chvíli 9 měsíců. Ani jste se o to nepokusil. Já jsem se snažil aspoň,“ dodal.

Na videu Babiš také doporučoval video s Václavem Klausem, který prozradil, jak se Miroslava Němcová a Miroslav Kalousek chovali v Kremlu. „Na Putina se uculovali. A teď ze sebe dělají heroické bojovníky,“ citoval. Opřel se také do toho, že inflace zvětší i vyplácené církevní restituce, a to o 7,5 miliardy a nezapomněl připomenout, kdo pro restituce hlasoval. Kromě toho by se dle Babiše měl ČEZ stáhnout z lipské burzy.

Zvláštní pozornost Babiš věnoval kauze Dozimetr, kvůli které požaduje odchod jak Petra Mlejnka, tak Víta Rakušana. „Jako je neuvěřitelné, že tato vláda potom, co jsme se dozvěděli o panu řediteli, ho tam nechala. Pan Rakušan mění verze neustále,“ stěžuje si Babiš a dodává, že se jedná i o premiérovu odpovědnost. Proto mu zaslal dopis a rozhoduje se, zda vyvolá hlasování o nedůvěře vládě.

Vzkaz měl také pro ministryni obrany. „Když už jsme u pana Mlejnka, tak mě strašně zaujalo vystoupení paní Černochové. Je to dáma, náš poslanec byl na ni strašně slušný. Tak já jsem taky slušný. Takže za prvé, paní ministryně, prosím vás, ohledně aféry na ÚZIS, pan Blahut. Pamatujete si, Šumanové, odposlechy Babiše? No, tak to údajně dělala tahle služba. Ministr byl Chovanec. Ano, a z té služby se ztratilo strašně moc peněz, údajně 300 milionů. Takže si to pletete. To byla vláda Sobotky a Chovance. Za vlády Babiše, co udělal Babiš, jak se ptáte? No, Babiš se stále na to ptal. Protože ta služba ztratila absolutně pověst ve světě.“

Dodal, že se jedná o mocnou službu. „A vy tam teďka necháváte toho Mlejnka. Potom jste mluvila něco o firmě Techniserv. Představte si, že v té firmě pán Mlejnek pracoval 10 let. 10 let tam pracoval. Ne, jedenáct. Tam dělal asi nějaký byznys s panem Redlem. A správně říkáte, že firma asi měla nějaké zakázky. No, tak je třeba prověřit zakázky. Údajně to bylo na Ministerstvu obrany. Takže, prosím vás, zkuste si to příště ověřit, nebo mi zavolejte, ale ÚZIS dal do pořádku Hamáček, když tam dal Šimandla.“ Doplnil, že na prošetřování jsou policie a státní zastupitelství. „Které jsou nezávislé. Vždycky, aspoň za nás byly. Doufejme, že to zůstane i za vás,“ přeje si Babiš.

„Je to ostuda. A vůbec nechápu, proč ministr vnitra trvá na tom, aby tenhle člověk, jehož pověst je zničena, aby tam zůstal. A pan premiér to všechno kryje. Panu premiérovi rozumím, protože bez Rakušana nemá většinu ve Sněmovně. Takže je to strašná ostuda. My trváme na tom, že Ministerstvo vnitra nemůže mít organizovaný zločin STAN. Protože těch afér bylo už nespočet,“ míní Andrej Babiš.

Podle něj je neuvěřitelné, že se vláda spokojila s čestným prohlášením ředitele rozvědky, u které opět poslanec připomenul, že se jedná o mocnou organizaci: „Má obrovské finanční prostředky, obrovské zázemí. Nikdo ji vlastně ani pořádně nekontroluje. A jaké renomé bude mít ta služba v zahraničí? Stačil už za Chovance ten skandál. Tento skandál je ještě horší, protože ta vláda kryje tuto strukturu, kterou tam dosadil, evidentně, asi, pravděpodobně pan Redl.“

Rakušanovi pak Babiš doporučil, aby si jako učitel raději vzal na starost školství. „Na to má profesi, na to má vzdělání. A může to zvládat líp. A hlavně tam nemá co zneužívat proti svým politickým oponentům,“ řekl.

