Vedení OKD: Jak dál s dolem Frenštát není stále rozhodnuto

O žádné z variant nakládání s Dolem Frenštát není rozhodnuto. Novinářům to po dnešním kulatém stolu v Poslanecké sněmovně, jehož tématem byla příprava harmonogramu uzavření dolu, řekl předseda představenstva OKD Michal Heřman. Firma je vlastníkem dolu a na dnešním setkání představila tři varianty: těžbu v dole, jeho další konzervaci a jeho likvidaci. V podkladech ale stojí, že těžba by se ekonomicky nevyplatila.

„Představenstvo nerozhodlo o žádné z variant,“ řekl Heřman. „Ze současného pohledu je záměr přípravy a dobývání na lokalitě Frenštát ekonomicky nerealizovatelný,“ uvedla však OKD v prezentaci pro účastníky kulatého stolu. V materiálech také stojí, že technická likvidace Dolu Frenštát by si vyžádala téměř 200 milionů korun a trvat by mohla podle odhadu šest let. Mezitím by si zajišťovací provoz vyžádal každým rokem dalších 32,4 milionu korun. Zhruba stejnou částku by si ročně vyžádal také konzervační provoz dolu.

Náměstek ministryně financí Ondřej Landa prohlásil, že není schopen říct, kdy stát začne důl utlumovat. Vlastníkem OKD je stát, který ji ovládá prostřednictvím firmy Prisko.

„My jako management OKD začneme vnitřní kroky zejména v oblasti legislativní a projektové dokumentace a aktualizace projektových záměrů k tomu, abychom se mohli posunout dále,“ řekl Heřman novinářům. Jde například o zpracování oznámení záměru likvidace hlavních důlních děl nebo dokumentace pro posuzování dopadů na životní prostředí EIA. Představenstvo by se tím podle něj mohlo zabývat již v příštím týdnu. Pokud by firma přistoupila k likvidaci dolu, mohlo by to zkrátit fázi administrativní přípravy.

Z firemních podkladů vyplývá, že v případě likvidace dolu by po legislativních krocích, povolení likvidace hlavních důlních děl a demolic povrchových objektů, přišlo na řadu návážení zásypového materiálu. Mohl by to být odval z dolů Frenštát nebo Paskov. Návážení materiálu by mělo trvat dva roky. Technická likvidace důlních děl a demolice by pak měly trvat jeden rok

Předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka uvedl, že záleží jen na postupu vlastníka těžních jam. „Český báňský úřad nevidí důvod, proč by nemohl vést řízení a následně celou likvidaci povolit,“ řekl. Štemberka také řekl, že pokud se důl zlikviduje, bude záležet na firmě OKD, zda báňskému úřadu pošle návrh na zrušení dobývacího prostoru. Uvedl rovněž, že v dole nefunguje konzervační režim, ale byla přerušena výstavba dolu.

„Já myslím, že důl Frenštát se stává minulostí,“ komentoval závěry dnešního jednání starosta Trojanovic na Novojičínsku Jiří Novotný. Podle poslance Pirátů Lukáše Černohorského, který jednání vyvolal, se má další setkání uskutečnit za půl roku.

Firmu OKD loni v dubnu převzal státní podnik Prisko a stát do ní dosadil nové vedení. OKD se před několika lety dostala do úpadku a prošla reorganizací, její stejnojmenná nástupnická společnost nyní plánuje postupný útlum dolů rozložený do roku 2026.

