Vědí, že mohu vyhrát. Bojí se mě. Vitásková popsala, co udělá

Prezidentská kandidátka Alena Vitásková popsala, co by podle ní měl dělat prezident, jak by měl zasáhnout do současné energetické krize a donutit vládu k tomu, aby konala, aby občané neupadali do chudoby. Vedle toho popsala svou základní prezidentskou vizi.

reklama

Někdejší šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková je jednou z přibližně dvaceti kandidátů a kandidátek na prezidenta republiky. V rozhovoru pro spolek Inovace republiky prozradila, že ke kandidatuře na prezidentku ji vyzývali jednotlivci i různá sdružení. „A já jsem řekla, že pokud dostanu tu podporu občanů, tak do té volby půjdu,“ oznámila s tím, že se snaží sehnat sto tisíc podpisů. „To už je pak síla, se kterou mohu vystupovat a říkat, že tady ti občané za mnou stojí a věřím, že to může přesvědčit i ostatní občany, když si řeknou, že za touhle kandidátkou stojí občanská síla a my se k ní přidáme."

„Ale pokud těch sto tisíc dostanu, tak můžu říct, že vyhraju, protože ta síla za mnou bude. A ti, kteří dnes chodí a říkají ‚my ji nepodpoříme, my ji nepodpoříme ani korunou‘, tak to jsou lidé, kteří nechtějí, abych na Hradě byla, ale vědí, že tu šanci mám,“ uvedla Vitásková,

Pravomoci prezidenta jsou podle ní dostatečné. Připomínala, že prezident má právo požádat o vystoupení v parlamentu, ať už ve Sněmovně nebo v Senátu, a tam posléze promluvit. Očekávala by proto, že prezident vyzve při takovém vystoupení vládu, aby řešila současnou energetickou inflační krizi. Aby občané jen od vlády neposlouchali, že je třeba připravit se na těžké časy.

„Měl by nabádat a chtít po nich, aby řekli, co mají udělat, jaké mají přijmout opatření, abychom nemuseli lidem dávat žebračenky a vysvětlovat jim, že budou chudí. A když toto prezident udělá jednou, dvakrát nebo třikrát, tak si lidé všimnou, že ten stát dělá něco špatně, že nejedná v jejich zájmu. Takže jedna z velkých kompetencí je, že vystoupí v parlamentu a žádá o nápravu. Zároveň může popsat dva až tři kroky, které je třeba udělat. Třeba v té energetické krizi mohli přijmout řadu opatření, když jsme tu měli výjimečný stav a pak jsme se do té krize vůbec nemuseli dostat,“ nechala se slyšet Vitásková

Prezident by měl podle ní vždy mít na paměti, že byl zvolen občany, těm se zodpovídá a v tomto směru by měl vyslechnout např. i názory hrstky statečných občanů. kteří žádají nápravu v této složité situaci.

„Tím nemyslím, že by měl prezident zasypávat příkopy, to prostě nejde, na to, jak moc je tady rozbitý ten stát,“ uvedla Vitásková. Prezident by podle ní měl občany především vyslechnout.

„Chci abychom v naší zemi žili všichni spokojeně a šťastně a abychom odsud nemuseli utíkat hledat domov někde jinde. Vytvořit domov pro nás pro všechny, pro mladé, pro to, aby tu mohli vychovávat svoje děti, i pro seniory,“ popsala Vitásková svou vizi, jak má fungovat tento stát. Podrobnosti prý přinese, až dostane dost podpisů. Dokud je nemá, vzkáže prý lidem pouze tolik, že občané České republiky mohou cestovat, mohou pracovat v zahraničí, ale vždy by měli vědět, kde je jejich domov a měli by milovat svůj stát. Tak to vidí Alena Vitásková.

Psali jsme: Alena Vitásková: „Mír a prosperita České republiky“ Německý strop na plyn by byl pro Česko pohroma, zavládla shoda. Profesor Fiala na obláčku a drsný pád Tady si snad někdo přeje, abychom byli ve válce s Ruskem... Vitásková vynesla mrazivou úvahu Alena Vitásková: Schody se zametají odshora aneb Když to někdo nezvládá

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.