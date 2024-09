Velcí hráči rozhodli. Pro jádro. Ale jenom v USA

Zatímco v Evropě se Evropská unie stále nedokázala rozhodnout, jaká bude role jaderné energie v budoucnosti, v USA se zdá, že je rozhodnuto. A pro fanoušky jádra pozitivně. V USA se totiž bude opět otevírat jaderná elektrárna Three Mile Island, která byla centrem nejhorší americké jaderné nehody. A než došlo k jaderné katastrofě v Černobylu, bylo její jméno synonymem pro jaderné nehody, protože se jeden z reaktorů roztavil.

Druhý reaktor ovšem bezpečně sloužil až do roku 2019, kdy byl zastaven z ekonomických důvodů. Reaktor se ale opět rozjede. A to kvůli společnosti Microsoft. Její datacentra vyžadují obrovské množství elektřiny a firma se zavázala odkoupit od elektrárny tolik, kolik bude moct, a to po dobu dvaceti let. Firma Constellation dle deníku New York Times plánuje dát na obnovu reaktoru 1,6 miliardy dolarů (36 miliard korun) a pokud dostane všechna povolení, tak ho v roce 2028 opět spustit. Podle šéfa společnosti je symbolismus znovuspuštění Three Mile Islandu obrovský.

V Pensylvánii, kde se Three Mile Island nachází, je rozhodnutí kvitováno. Republikánský kongresman z oblasti elektrárny se domnívá, že to změní místní ekonomiku k lepšímu. Nedávný průzkum také zjistil, že 57 % obyvatel by bylo pro znovuotevření Three Mile Islandu, pokud to nepovede k novým daním a ke zvýšení cen elektřiny. To chce šéf společnsoti Constellation dodržet, obnovu bude platit firma sama a peníze vybírat od Microsoftu.

Právě Microsoft a Amazon jsou společnosti, kterým rapidně rostou energetické nároky a potřebují je mít pokryté 24 hodin denně, což větrné a solární elektrárny nezvládají. Zároveň technologické firmy mají své „cíle“ ohledně globálního oteplování, takže nechtějí pálit plyn a uhlí. „Ještě před několika málo lety se technologické společnosti nákupu jaderné elektřiny vysmívaly,“ řekl Mark Nelson, ředitel společnosti Radiant Energy Group, která se zabývá energetickým poradenstvím. Obnovu Three Mile Islandu pak považuje za návrat do reality.

A vypadá to, že k jádru se přichylují i velké banky. Alespoň podle deníku Financial Times, který informuje, že 14 největších bank a finančních institucí se zaváže poskytnout jaderné energii větší podporu. Toto prohlášení má padnout na dnešní události, na které bude přítomen i poradce Bílého domu pro klimatickou politiku John Podesta. Má se jednat o banky a finanční instituce jako Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citi, Morgan Stanley a Goldman Sachs. Ty mají podpořit snahu do roku 2050 ztrojnásobit jaderný výkon.

Financování je Achillovou patou výstavby nových reaktorů, což vedlo k dramatickému poklesu výstavby po vlně nových reaktorů v 70. a 80. letech minulého století. A banky na tom měly svůj podíl, jaderné investice vyžadovaly svolení od nejvyššího managementu. „Banky na úrovni vyššího managementu řekly: jaderné energetice vůbec nerozumíme. Jen víme, že je to velmi obtížné a velmi kontroverzní,“ popsal jejich postoj George Borovas, šéf jaderné divize právní firmy Hunton Andrews Kurth.

V EU země, které chtějí rozvíjet jadernou energii, vyjádřily obavy ze zvolení španělské eurokomisařky. Podle Politico komisařka Theresa Ribera naznačila, že jaderné expanzi nebude stát v cestě. „Domnívám se, že bylo ... velmi respektováno každé rozhodnutí, které každý členský stát vzal v úvahu při definování svých elektroenergetických systémů a různých možností,“ řekla, když byla tázána na jadernou energii při tiskové konferenci.

