Veleba: Domlouvají se za našimi zády. Mají nás u zadku

Jak ten čas, vážení a milí, letí. I když 14 dnů se zdá na můj Pohled selským rozumem dostatečným na sepsání krátkého článku k věci, tedy tématu, který vychází z gruntovních základů našeho stavu, tož není tomu tak. Ten dnešní už je sedmý a troufám si předvídat, že je jenom úvodem k nadcházejícím článkům, reportážím a závažným sdělením, které budou následovat. Sedmý, ale chtěli bychom, aby nastartoval férovou a otevřenou diskusi, která v zemědělství zkrátka doposud neexistuje. Sestává proto ze dvou částí. Stručně řečeno první politické, druhé zemědělské z praxe.

Situace houstne… ve společnosti i v zemědělství

V české společnosti situace houstne, v resortu zemědělství stejně tak. Naše vláda se k nám chová i nadále přezíravě a Agrární komora i nadále úřaduje, konstatuje a vypouští závěry, z nichž je naprostá většina, vzato češtinářsky, formulovaná v budoucím čase. Silně tento způsob připomíná vypouštění balonků, co kdo na to, jak bude reagovat členská základna. Ta reagovat postupně začíná a roste nespokojenost, což je jistě pojem relativní. Jsou tu už ale fakta, která je třeba vnímat a která nejsou dobrá. Zasedání mimořádného představenstva Okresní agrární komory v Přerově dne 22. 4. 2024, které jako řešení požaduje výměnu ministra zemědělství Marka Výborného, který nestojí na straně zemědělců. Jednání valné hromady Okresní agrární komory Havlíčkův Brod 27. 6. 2024, se závěrem, cituji: „O doplacení zbytku příspěvku rozhodne představenstvo OAK Havlíčkův Brod na základě výsledků prosazení našich zájmů.“ V terénu to vře a podobně uvažují například Okresní agrární komora Kroměříž, Okresní agrární komora Zlín… A pokud vím, jsou i další.

Před týdnem, přesně před šesti dny, zveřejnil analytický ústav STEM nejnovější průzkum veřejného mínění a je velmi zlý – Fialově vládě nevěří 75 procent dotázaných! Jsem přesvědčen, že pokud by se udělal obdobný průzkum mezi členy Agrární komory ve vztahu k jejímu pražskému vedení, tak by výsledek byl obdobný. Je to názor můj, je to názor vlastně celého Klubu 2019. Když se vrátím k nízké důvěře ve vládu, tak politolog Jan Bureš hodnotí stav takto: „Obecně to odpovídá určitému rozladění voličů z toho, že ta vláda nedělá to, co od ní očekávali. To jsou voliči, kteří volili zejména koalici SPOLU a očekávali reformy, které ta vláda za celou dobu, co je u moci, neudělala,.“ Takže vláda neudělala reformy a šéfové Agrární komory nehájí zájmy členů – ano, takto to výše uvedené okresní agrární komory stavějí a zastavily platby pražskému ústředí.

Pomoc pro zemědělce? A sousední Polsko…

Tak zvažme a položme sami sobě otázku „co bude?“ Je to neuvěřitelné, ale z tohoto pohledu je na tom vláda lépe – lidé jí nevěří, ale platí (daně) a Agrární komora – členové nejsou spokojeni a platby příspěvků zastavují! Slýchám ze všech stran otázku, jak je to všechno možné, co bude dál? Odpověď, aby jí i nezasvěcení lidé rozuměli, a hlavně aby byla objektivní, vyžaduje množství rozhovorů, informací a je obtížná. Určitě se k ní budeme vracet, dnes ale mohu z dosavadních informací vyslovit názor, že prezident Agrární komory a ministr zemědělství ČR se za zády celého resortu domlouvají. Se zhoršující se situací resortu nabývá předchozí věta stále jasnějších kontur. Každý nechť posoudí sám. V pátek minulý týden, byl pro média hlavní osobou viceprezident Agrární komory a současně předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha, brán ale jenom za Zemědělský svaz. Ministr Výborný po vyzdvižení sebe sama, co všechno pro zemědělce dělá, po řeči Pýchy na facebooku uvedl: „Výše uvedený popis považuji tedy v mnohém za zavádějící a účelový. Poškozuje Zemědělský svaz ČR a nijak nepřispívá k dalším pozitivním jednáním ve prospěch českého zemědělství. Řekl bych medvědí služba. Vážím si rozumného, byť kritického, ale konstruktivního, přístupu Agrární komory České republiky.“ Ministr ovšem za přihlížení a „konstruktivního přístupu“ šéfa Agrární komory neudělal nic. Nešlo přitom o nic menšího než skutečnou pomoc – 2 miliardy Kč z rezervního fondu EU, které nedostaneme, v našem rozpočtu 2024, na rozdíl od mnoha zemí EU, nejsou. Sousední Polsko bude mít vedle svých jiných benefitů 3 miliardy zlotých! Nakonec od toho rezervní fond snad je. To ale není všechno, vláda našim zemědělcům drastickým způsobem krátí příjmy a zvyšuje náklady:

· Národní dotace – minus 2 mld. Kč (z celkových 5 mld. Kč)

· Daň z půdy – plus 2 mld. Kč

· Daň z příjmu – plus 2 % (z 19 na 21 %)

Zemědělská filozofie? Tu musíte mít v sobě… Půda, krajina, země…

A k tomu všemu zvýšení byrokracie při zaměstnávání lidí v souvislosti se změnou zákoníku práce. Těžko takovýto vývoj rozumně a bez emocí hodnotit. Úsměv z tváří zmizel, před kamerami zůstal už jenom ministru zemědělství, který dovede zakončit svoje vystoupení, cituji: „Za zájmy všech českých zemědělců se budu brát i nadále.“ A tak latinské úsloví – hlas lidu, hlas boží, v tomto případě stoprocentně platí a říká: „A co jste čekali? Pětikoalice má zemědělství u zadku. A pan Výborný se tváří jako kamarád jen když jsou tam média. Jinak arogance sama. Pánové Doležal a Pýcha jsou velkým zklamáním, měli by rezignovat v čele svých organizací.“ To je skutečně stručný a výstižný názor člověka, který uvedl jméno a příjmení v bouřlivé diskusi pod jednáním, které vedl Martin Pýcha. Obávám se, že tento názor sílí a že ani jeden z výše uvedených pánů nereprezentuje selský rozum a z něho vyplývající selskou, respektive zemědělskou životní filozofii. Tu musíte zažít už v dětství díky svým rodičům a nemít ji od někoho převzatou, přečtenou, naučenou či opsanou. Mít ji jednoduše v sobě s tím, že jejím základem je půda, krajina a země. Já to štěstí měl, moji rodiče mně toto všechno dali. Stejně jako kolegyně a kolegové z našeho KLUBU 2019, a proto vlastně vyjadřuji také i jejich názory. A přáli bychom si, kdyby se dostávaly mezi členy Agrární komory a samozřejmě budeme rádi za zpětnou vazbu, za vaše reakce. Není totiž možné tomuto bezprecedentnímu vývoji dále jen tak přihlížet. Ministr zemědělství v podstatě neví, o co jde a je spíše k politování a v Agrární komoře je v této hluboké krizi situace, jak jsem výše popsal, krajně nejasná a je třeba ji řešit.

Jan Veleba

exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019