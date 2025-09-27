Velká debata, jenže bez Babiše. Němcová si kopla, ale ostatní tuší důvod

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se v neděli nechystá do volební Superdebaty České televize, ale do XTV. Na sociálních sítích se kvůli tomu strhl poprask.
„Andrej Babiš ví, proč na ČT nepřijde. V debatě by dopadl stejně jako při otázkách dětí. Radši jde za Xaverem, který vulgárně uráží ženy. Tomu se říká ‚chlapský výkon‘. Odvahu od něj prostě nečekejte, on klidně uteče i na svůj francouzský zámeček, tahle země je mu ukradená,“ napsal na síti X Jan Jakob, předseda poslaneckého klubu TOP 09.
„Prý se Babiš bojí přijít do velké předvolební debaty v TV? Nevěřím! Muž, který neohroženě slibuje přísun pečených holubů do otevřených hub svých příznivců, nemůže být podělaná krysa!“ vyjádřil se novinář Alexandr Mitrofanov.
Ironii neskrývá ani publicista Ján Simkanič: „Takže Andrej Babiš se pořád bojí jít do přímé debaty se svými protějšky? To se pozná skutečný lídr.“
„Andrej Babiš se nezúčastní nedělní debaty lídrů, protože není lídr,“ vyjádřila se senátorka Miroslava Němcová.
„Babiš místo do debaty na ČT půjde v neděli k Lubomíru Veselému. Tak snad prodají nějaké ty investiční mince!“ napsala novinářka Lucie Stuchlíková.
„Babiš se bojí superdebaty v ČT. Radši jde na Xaver TV, kde mu bude servilně pochlebováno. Někdo, kdo chce být premiér, má umět ustát férovou debatu kdekoliv. Kdo toho není schopen, nemá tam co dělat,“ soudí Lukáš Otys (Spolu).
Renáta Zajíčková (Spolu) napsala: „Ostatní politici v superdebatě, Babiš v superpohodě jménem Xaver live.“
Politici si vybírají média, nikoli naopak
Zatímco někteří Babišovi za jeho rozhodnutí spílají, jiní míní, že lídr ANO taktizuje a pokouší se zvolit co nejlepší taktiku.
„Proč by chodil Babiš do debat v ČT nebo Vidlákovy Kydy do DVTV? Oba znají svou cílovku, dokážou s ní efektivně mluvit. Vybírají si platformy, které jim pomáhají získat / udržet podporu. Politici si vybírají média, ne naopak. Trh se v tomhle změnil, a podle mě je to dobře,“ napsal Ondřej Fér.
Volební sázkař a politický komentátor Michal Sirový uvedl: „Andrej Babiš nepůjde do závěrečné debaty na ČT. Podle mě to nebude mít dopad – už si to dokonce vyzkoušel v prezidentské volbě před 1. kolem a získal v něm extra dobrý výsledek. Klíčové pro něj je, že bude v duelech s Petrem Fialou ve středu a ve čtvrtek na Primě a na Nově.“
A komentátor Martin Schmarcz napsal: „Chápu, že Babiš bude se svými voliči mluvit raději přímo, bez ostatních lídrů, tím je lépe osloví. Chápu, že Fiala v debatách upozorní na nepřítomnost Babiše a nazve ho zbabělcem, čímž lépe osloví své voliče. 1. potřebuje neztratit přesvědčené, 2. potřebuje mobilizovat váhající.“
