Velké trable u Pirátů. Členka jela, kam neměla. Bartoš káral a rozjelo se peklo

Pirátka Jana Michailidu, která na sebe v minulosti strhávala pozornost svými výroky o sympatiích k ideálům komunismu, na sebe nyní upozornila svou účastí na akci Dny antikapitalismu. Od jejích soukromých aktivit se okamžitě distancoval její stranický šéf Ivan Bartoš slovy, že „komunismus i fašismus jsou stejně zhoubné ideologie“, čímž Michailidu vytočil do obrátek. Na sociální síti na adresu političky přibývají ale i daleko ostřejší slova.

Neotřelé postoje Jany Michailidu jsou opět v popředí zájmu, velký poprask tentokrát vyvolala svým reportem z letošních Dnů antikapitalismu, který se konal v pražském klubu Cross. Na sociální síti Twitter sdílela program třídenní akce s podtitulem „Prodloužený víkend marxistických přednášek a debat“.

„Dnes jsme se byli vzdělávat na Dnech antikapitalismu spolupořádaných SocSol (Socialistická solidarita) a podporou nadace Rosy Luxemburgové,“ informovala Pirátka Michailidu během druhého dne akce. „Progresivní levicové iniciativy nabývají dle mého názoru na významu a budou stále důležitější s prohlubující se ekonomickou, klimatickou i geopolitickou krizí a na ni navázanými krizemi demokracií a nástupu podpory fašizujících hnutí a stran,“ dodala v dalším tweetu.

progresivní levicové iniciativy nabývají dle mého názoru na významu a budou stále důležitější s prohlubující se ekonomickou, klimatickou i geopolitickou krizí a na ni navázanými krizemi demokracií a nástupu podpory fašizujících hnutí a stran ?? pic.twitter.com/D5EdBYHvDg — michaiNELIDu janka, datová dryáda (@malajankaa) May 20, 2023

„Program byl vpravdě úžasný už na papíře, ale to, co nás čekalo doopravdy, předčilo veškerá má očekávání,“ uvedla nadšeně Michailidu řadící se do levého křídla Pirátské strany. Zaujaly ji také přednášky zahrnující například překlady analýz Leninových textů.

Nebo přednášky Socialistické opozice v dnešním Polsku a Maďarsku: „Následovala dvoupřednáška zástupců demokratické levicové opozice z Polska a Maďarska, kde zažívají tužší časy, které nás možná v budoucnu čekají. Ekonomický populismus úspěšně maskující osekávání lidských práv a oportunistické autoritářství se nevyhnul ani jedné z těchto zemí,“ sdílela informace z přednášek v rámci antikapitalistické akce.

Kromě toho vypíchla rovněž přednášku Sezgina Boynika z Rab-Rab Press: „Mně jako totálnímu barbarovi přinesla úžasný průlet partikuláriemi významu avantgardy v revoluci, levicových hnutích a vůbec progresivním smýšlení,“ uvedla někdejší kandidátka na šéfku Pirátů.

- komentovaný překlad Karla Teigeho (The Marketplace of Art)

- Punk Suprematism (Rastko Močnik, Slavoj Žižek, Zoja Skušek)

- překlad analýz Leninových textů včetně předmluvy by Sezgin nebo afterword od Darko Suvina – Lenin and Language pic.twitter.com/Wu7KsPj0hQ — michaiNELIDu janka, datová dryáda (@malajankaa) May 20, 2023

Nadšení Pirátky Michailidu zanedlouho zchladila studena sprcha, která na sociální síti následovala.

Velké pohoršení přišlo ze strany poradce předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, který zmiňoval slova o bolševismu. „Heslo ,Ani Washington, ani Moskvu' = Máme rádi Moskvu. Není třeba to skrývat, k tomu měli bolševici všeho druhu vždycky blízko,“ reagoval člen poradního týmu Pekarové Adamové na příspěvek Pirátky ze Dnů antikapitalismu.

Heslo “Ani Washington, ani Moskvu” = Máme rádi Moskvu



Není třeba to skrývat, k tomu měli bolševici všeho druhu vždycky blízko. https://t.co/UYdptUwgry — VÁ (@VVetvicka) May 21, 2023

„Kdyby tu členové Dělnické strany spolu s Národním odporem pořádali akci za finanční podpory německých neonacistů, účastníci jsou v hledáčku BIS a odboru extremismu na vnitru a nejspíš to celé rozeženou těžkooděnci," komentoval extremistickou akci redaktor serveru Info.cz Jan Palička

„Když členka vládní strany s nadšením exhibuje na akci financované německými komunisty po boku ultralevicových extremistů, je vše v naprostém pořádku, protože tohle je ten hodný komunismus, vlastně taková demokracie, kde vás okradou a zničí vám život, což chcete, protože z nové analýzy Leninových spisů na akci prezentované jste se dozvěděli, že tak je to pro vás nejlepší,“ doplnil.

Kdyby tu členové Dělnické strany spolu s Národním odporem pořádali akci za finanční podpory německých neonacistů, účastníci jsou v hledáčku BIS a odboru extremismu na vnitru a nejspíš to celé rozeženou těžkooděnci. Když členka vládní strany s nadšením exhibuje na akci financované… — Honza Palička (@HonzaPalicka) May 21, 2023

V rámci vysvětlování, o jakou akci se jedná, ostatním neznalým uživatelům, se opřel i do předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné a Matěje Stropnického: „Nějaké Dny antikapitalismu, pod praporem ,Ani Washington ani Moskva' (to asi psal Stropnický s Konečnou nebo nevím, debilní je to na ně dost, kde po boku zahraničních extremistů z peněz německých komunistů probíhalo společné čtení Lenina, tedy pardon - nové kritické analýzy Lenina (kritika asi spočívala v tom, že nedostatečně zakroutil kapitalistům krkem).“ Dodal kriticky k překladům analýz textů Vladimíra Iljiče Lenina následně. „Levice progresivní tak moc, že svou progresi směřuje kamsi k VŘSR,“ zmínil přirovnání k Velké říjnové socialistické revoluci.

Nejake Dny antikapitalismu, pod praporem "Ani Washington ani Moskva" (to asi psai Stropnický s Konečnou nebo nevim, debilní je to na ně dost, kde po boku zahraničních extremistů z peněz německých komunistů probihalo společné čtení Lenina, tedy pardon - nové kritické analýzy Lenina… — Honza Palička (@HonzaPalicka) May 21, 2023

Neméně šokován byl i euroaktivista Tomasz Peszynski, ten političce bez servítek vzkázal: „Milá slečno, vy jste se asi úplně posrala... Socsol není žádná progresivní levice, ale spolek tupých komunistů, kteří navíc kolaborují s Ruskem. A boj proti kapitalismu je jedna velká píčovina, páč je to jediný ekonomický systém, který funguje (ano, ne na 100 %) Jsem volič Pirátů.“

Milá slečno, vy jste se asi úplně posrala... Socsol není žádná progresivní levice, ale spolek tupých komunistů, kteří navíc kolaborují s Ruskem. A boj proti kapitalismu je jedna velká píčovina, páč je to jediný ekonomický systém, který funguje (ano, ne na 100%) Jsem volič Pirátů — Tomasz Peszyński "Chci pít slzy Putinistů" (@PeszynskiTomasz) May 21, 2023

Od aktivit Michailidu dal šéf Pirátů Ivan Bartoš okamžitě ruce pryč s tím, že jsou to její soukromé aktivity a vyjádření, které rozhodně nereprezentují názory Pirátské strany.

A aby nezačal příliš zostra, vyzdvihl nejdříve v jakých oblastech Michailidu vyniká. „Janka Michailidu je bezesporu odbornice na otázky týkající se psychotropních látek, či jejich regulace a využití ve společnosti. To nic nemění na tom, že její soukromé aktivity a řada veřejných vyjádření, které rozhodně nereprezentují názory Pirátské strany, vnímám z pozice předsedy jako zcela nevhodné,“ vyjádřil se k aktivitám své stranické kolegyně.

„Hrůzy komunistické diktatury dvacátého století v řadě zemí světa včetně České republiky nelze relativizovat nebo dokonce adorovat. Nechci Jance Michailidu nic podsouvat, ale měla by se, byť stále věřím, že významnou část v jejich úvahách hraje trochu hloupá a prvoplánová provokace, zamyslet a přehodnotit své fungování ve veřejném prostoru. Komunismus i fašismus jsou stejně zhoubné ideologie. Jejich naplňování v historii a bohužel i dnes stálo životy milionů lidí, skrze tyto ideologie byly a jsou pošlapávány hodnoty, které Pirátská strana od svého vzniku reprezentuje,“ zdůraznil ve svém tweetu, kterým reagoval na šířící se dotazy lidí, zda o aktivity Michailidu budou Piráti distancovat, nebo to tolerovat.

Svým odmítavým postojem a slovy o provokaci rozpálil Michailidu do běla. Během chvíle jeho tweet reflektovala. „Cože prosím? Viděl jsi vůbec, na jakých přednáškách jsem tam byla? Týkaly se role avantgardního umění v revolučním hnutí a ukrajování lidských práv v současném Polsku a Maďarsku. Můžeš mi laskavě říct, co z toho je PROVOKACE? A proč tady zas jedeš nějakou antikomunistickou ódu?“ odepsala dotčeně Bartošovi.

cože prosim? viděl jsi vůbec, na jakých přednáškách jsem tam byla?

týkaly se role avantgardního umění v revolučním hnutí a ukrajování lidských práv v současném Polsku a Maďarsku.

můžeš mi laskavě říct, co z toho je PROVOKACE? a proč tady zas jedeš nějakou antikomunistickou ódu? — michaiNELIDu janka, datová dryáda (@malajankaa) May 21, 2023

Michailidu pro její účast na Dnů antikapitalismu odsoudili i další twitteroví uživatelé a nešli daleko pro nadávky.

„Vy nejste fašisti, vy jste komunisti a ti jsou úplně stejní jako ti fašisti. Tolik zdrojů na jednom místě, které ovlivnily dementní alkoholiky k založení KSČ na jednom místě aby jeden pohledal, Lenin a spol, víš ty huso, co ty kreatury byly za zlo?“ neudržel se jeden z přispěvatelů do diskuse.

„Takže chcete krizi demokracie ze strany fašistických totalitních spolků řešit tím, že ji zlikvidujete stejným komunistickým svinstvem?“ pozastavoval se další komentující.

Zaznívaly také otázky, zda je to vůbec „legální“ nebo příspěvky, kde lidé doufali, že účastníky této akce „pečlivě monitoruje BIS a postupně je začne unášet".

„Vážně nechutné, komouši nevzdělání,“ ulevil si twitterový uživatel. „Ty vole, to je moc, vám už úplně jebe,“ zněl další názor.

O slovo se přihlásila také Jana Komrsková, členka pirátů a také náměstkyně primátora s gescí životního prostředí a klimatického plánu, zastupitelka a bývalá místostarostka městské části Praha 10, která svou stranickou kolegyni odeslala ke komunistům.

„Ne, nejsme komunisti. A nikdy nebudeme, Paní Michailudu by se neměla zviditelňovat přes naši stranu, ale měla by hledat si štěstí jinde. Mladí komunisti by ji určitě rádi uvítali.

Pirátka se nad situaci snažila povznést a kritikům vrátila úder: „Pravicový twitter moment: týpci dají follow sociální demokratce, a pak jsou pohoršení, že vidí report z levicových přednášek. bratři v simulaci, proč si to děláte?“ dodala Jana Michailidu.

pravicový twitter moment:

týpci dají follow sociální demokratce, a pak jsou pohoršení, že vidí report z levicových přednášek.

bratři v simulaci, proč si to děláte? — michaiNELIDu janka, datová dryáda (@malajankaa) May 20, 2023

