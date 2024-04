Velvyslanec VB: Dali jsme peníze, aby se tu nemohly vměšovat Čína a Rusko

Česko tento rok čekají krajské a senátní volby, ale také důležité volby do Evropského parlamentu, které mohou značně otřást i domácí politickou scénou. Důležité volby jsou však v plném proudu i v dalších státech. Matt Field se proto spolu s blížícími se volbami snaží veřejnost více seznámit s tématem vměšování do voleb. „Zahraniční aktéři napojení na Rusko a Čínu se snaží zasahovat do volebních procesů v našich zemích. Je to skutečně hrozba a děje se to po celém světě.“

reklama

Česko tento rok čekají krajské a senátní volby, ale také důležité volby do Evropského parlamentu, které mohou značně otřást i domácí politickou scénou. Důležité volby jsou však v plném proudu i v dalších státech. Matt Field se proto spolu s blížícími se volbami snaží veřejnost více seznámit s tématem vměšování do voleb. „Zahraniční aktéři napojení na Rusko a Čínu se snaží zasahovat do volebních procesů v našich zemích. Je to skutečně hrozba a děje se to po celém světě,“ vysvětluje na sociální síti X.

Velká Británie s tím má zkušenosti z první ruky. „Nedávno jsme odhalili čínské a ruské organizace a jednotlivce, kteří prováděli záškodnické kyber operace zaměřené na demokratické instituce a poslance nejen v Británii,“ dodává.

Anketa Vnímáte Izrael jako spojence České republiky? Ano 23% Ne 72% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 12091 lidí

„Doufám, že tato publikace pomůže zvýšit povědomí o tom, jak se politici a osoby zapojené do demokratických procesů stávají terčem útoků ze strany státem podporovaných subjektů,“ uvádí britský velvyslanec v Česku.

Letos je to důležitější než kdy jindy. Čekají nás volby v Česku, v Británii a v mnoha dalších zemích. Přečíst si publikaci je to nejmenší, co můžeme udělat, abychom zůstali ostražití a odolní vůči hrozbám, kterým čelíme,“ zakončuje Matt Field.

Zahraniční aktéři napojení na Rusko nebo Čínu se snaží zasahovat do voleb v našich zemích. ???? s tím má zkušenosti z první ruky.



Proto jsem moc rád, že britská vláda mohla podpořit @amo_cina při vydání téhle skvělé publikace ?? https://t.co/NZSnD2m4NF#DuverujAleProveruj pic.twitter.com/NgNdl9v7jd — Matt Field (@MattFieldUK) April 19, 2024

Publikace přenáší voliče do volebních štábů politiků a vysvětluje, v jaké frekvenci se musejí bránit vydírání, dezinformacím a před hackerskými útoky. Publikaci doprovází kampaň pod hashtagem #DuverujAleProveruj. Ke stažení na webu MapInfluenCE.

Psali jsme: „Média to zatajila.“ Mohl být mír mezi Ruskem a Ukrajinou? Zcela jinak „Sám si to prohrál.“ Tvrdá slova na Korčoka. A kdo skutečně pomohl Ficovi… „Vypráskáme neziskovky ze škol!“ Ostrý start kampaně PRO. Rajchl v ČT, pak přiběhl na ulici Čísla SPOLU nižší než každý zvlášť? Synergie nefunguje, varoval Kalousek

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE