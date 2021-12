Velvyslanec v Číně podpořil OH v Pekingu, odvolává se na Zemana

Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 20% Nebude 76% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12307 lidí v čínštině na webu Beijing Daily. Se Zemanem Tomšík údajně osobně probíral nadcházejí olympijské hry, když byl v létě na dovolené doma v Česku.



Čínskému listu Global Times, který o podpoře českého velvyslance informoval na twitteru, Tomšík řekl, že Zeman je „bezpochyby přítel Číny“. Web Guancha pak podle projektu Sinopsis uvedl, že Zeman je starý přítel čínského lidu.

Vladimír Tomšík, #Czech Ambassador to #China, said in an interview that President of the Czech Republic Miloš Zeman told him to fully support #Beijing2022 Winter Olympics by performing an ambassador's responsibilities if President Zeman couldn't attend the event himself. pic.twitter.com/gfhRl3IAki