Ven. Veeeen! To už se prostě nedá… Uvnitř ODS se prý chystá harakiri předsedy Fialy. Došla trpělivost. A nám slova

reklama

Anketa Podporujete Jana Hamáčka? (Hlasování od 2.4.2020) Ano 37% Ne 63% hlasovalo: 12912 lidí

Jeho slova mohou být velmi ostrá, ale pohledem na shora uvedené preference politických subjektů bychom mu mohli dát za pravdu. Tak například březnový STEM odhaduje preference ODS na osm procent. Například vládní ČSSD a polovládní KSČM získaly shodně procent šest. Po přepočtu na volební model by sice ODS poskočila na 11,8 procenta, z dlouhodobého pohledu se však jedná o stejnou skupinu voličů. ODSka měla na začátku roku 2018 přesně 11 procent, na konci téhož roku 12,4 procenta, nyní je těsně pod dvanácti. O jakémkoli růstu opravdu hovořit nelze.

„To je ono, nevidím nikde žádný růst. Je výborné, že jsme se spojili do demobloku, který přestal existovat, jelikož si každý dělá vlastní konference i tiskové zprávy, ale ono by to stejně ničemu nepomohlo,“ dodává náš zdroj.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Odbočme.

ParlamentníListy.cz se v souvislosti s aktuální situací nejen v České republice podívaly na webovky občanských demokratů. A dlužno podotknout, že ODS sice vládní kroky kritizuje, ale současně s tím nabízí svá řešení. Tak tomu je například u možné výplaty 25 tisíc korun pro živnostníky.

Anketa Vláda dá živnostníkům příspěvek 25 000 Kč. Je to moc, nebo málo? Moc 63% Málo 16% Akorát 21% hlasovalo: 15991 lidí poznamenal předseda ODS Petr Fiala.

Pro vysokého člena jeho strany jsou však tato slova zanedbatelná. „Jistěže, podpora je namístě, stejně tak jsou namístě praktické kroky vůči dopadům, ale to se nesmí prezentovat tak, že u toho uspíte koně. Podívejte se na Prahu 8. Tam se pohybuje člověk, který si v barvách ODS řekne o prachy ze zakázky, a Fiala, místo aby ho vyhodil, jak by to udělal Babiš, tak jenom vyzve k prošetření. Co to je? Přeci ten člověk v barvách ODS musí skončit ihned, musí ho k tomu vyzvat předseda pražské ODS Portlík i předseda Fiala, ihned mu zastavit členství a vypakovat ho, ber, kde ber,“ pokračuje značně rozlíceně náš zdroj.

Psali jsme: Matador Ivan Langer se chytil za hlavu: S tím Klausem to ODS udělala špatně. Za dva roky může s Trikolórou sedět ve vládě

Z pohledu nezaujatého čtenáře mohou i jeho slova znít jako bušení prázdné slámy.

Řešení? Prý by tu bylo.

„Není to jenom můj postoj, je nás víc, kteří o tom uvažují. Na pozici předsedy to chce změnu. Že odešla Sandra Udženija z postu 1. místopředsedkyně, to byla jen mocenská hra proti naší Praze. Beru ji, protože někomu vyšla. Ale přeci nejde, abychom během největší krize jen stáli v koutě a čekali. Můj návrh je jednoduchý. Začít znovu jednat s lidmi, kteří měli silné slovo a dají se řadit mezi nejtěžší kalibr na politické scéně. S těmi bychom měli začít vést jednání a požádat je, aby se vrátili do čela a pomáhali! To, co je tam nyní, musí ven! Na to už se nedá koukat!“

A koho měl tento letitý člen občanských demokratů na mysli? Mirka Topolánka a Ivana Langera…

ODS je česká liberálně konzervativní pravicová strana, vládní v letech 1992–1996, 1996–1997, potřetí od podzimu 2006 do jara 2009 a opět od července 2010 do července 2013 jako nejsilnější koaliční partner v kabinetu Petra Nečase. Strana se profiluje jako konzervativní a ekonomicky liberální na domácí scéně, a euroskeptická na scéně evropské. ODS je společně s britskými Konzervativci a polskou Právo a Spravedlnost jednou ze zakládajících stran třetí největší evropské skupiny Evropští konzervativci a reformisté. Hlavními hesly programu strany jsou „nízké daně, zdravé veřejné finance, nezadlužená budoucnost, podpora rodin s dětmi a sociálně potřebnými, adresný sociální systém, snižování byrokracie, uvolnění podnikání, bezpečný stát a transatlantická vazba“. Předsedou je od ledna 2014 Petr Fiala.

Mirek Topolánek BPP

Kandidát na prezidenta v roce 2018

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

MUDr. Mgr. Ivan Langer ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: ODS: Jde o hodiny. Vláda musí mít jasný plán a nesmí lhát Fiala se rozčílil: Nejsme ve válce, stát musí platit! Šéfovi ODS vadí Babišovo odmítání odškodného. A ještě něco Svěrák se dojal „na Halíka“. Zastříkané kamery ČT. Státní peníze v krizi pro Pánka s Rozumkem? Tomáš Vyoral má jasno Politik ODS má z nařízení a mrtvých srandu: Tady nějakej diktátor vykládá, co máme dělat. Došel toaleťák i mouka. Je hrozné, že lidé udávají

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.