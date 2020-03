Svěrák se dojal „na Halíka“. Zastříkané kamery ČT. Státní peníze v krizi pro Pánka s Rozumkem? Tomáš Vyoral má jasno

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Srovnávat neziskovky Pánka a Rozumka s živnostníky? Demagogie, myslí si komentátor Tomáš Vyoral poté, co se směrem k vládě natahují další a další ruce prosící o peníze ze státní kasy. Senátoru Pavlu Fischerovi doporučuje, aby v souvislosti s dodávkami zdravotnického materiálu z Číny raději šetřil s termínem „vlastizrada“. Miroslava Němcová se v týdnu pustila do projevu Andreje Babiše, komentátor Vyoral je ale překvapen, že se ozvala zrovna ona a připomíná jí výstupy jejího předsedy, Petra Fialy. Došlo i na osobnost Nory Fridrichové, přičemž na to stačila jedna věta. Mnohem více prostoru ale věnoval Zdeňku Svěrákovi a středečnímu veselému zpívání na obrazovkách ČT.

Neziskové organizace v týdnu apelovaly na členy vlády, aby se na ně nezapomnělo při rozdělování peněz ze záchranného balíčku pro podnikatele. „Pokud stát nepodá těmto organizacím pomocnou ruku, podobně jako živnostníkům a malým podnikatelům, dojde k zániku mnoha veřejně prospěšných služeb,“ upozornil prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Marek Šedivý. Máme brát neziskovky stejně jako podnikatele, nebo je mezi nimi přece jen rozdíl?

Tak, jsou neziskovky – a neziskovky. Jedna věc jsou Sokol nebo dobrovolní hasiči – a jiná věc jsou aktivisty prolezlé politické neziskovky typu Pánkova Člověka v tísni, Rozumkovy Organizace pro pomoc uprchlíkům či Sorosova OSF, které bez jakéhokoliv mandátu voličů za štědré podpory z našich kapes či zahraničních sponzorů, jejichž zájmy pak pochopitelně hájí, prosazují určitou ideologicky politickou agendu. Nerozumím, proč někdo demagogicky srovnává pomoc jim s pomocí živnostníkům a drobným podnikatelům.

Za prvé, řada výše zmíněných neziskovek není pro fungování státu a naší společnosti nezbytná – ba naopak. Za druhé, neziskové organizace, které mají svou výdělečnou činnost z logiky věci jen jako vedlejší, a tudíž z drtivé části jsou dotovány formou darů, dotací a grantů, nemají příjem současnou situací nijak omezen. Naopak, v době takovýchto státních výdajů by parazitické subjekty typu výše zmíněných měly být razantně skrouhnuty. Myslím, že bez jejich pomoci v Ghaně, v Nigeru, a bez indoktrinace našich škol a všech možných institucí se nejenom dočasně obejdeme.

Prostředky pro boj proti novému koronaviru se podle předsedy senátního zahraničního výboru Pavla Fischera musí vyrábět v Evropě. Fischer chce toto téma otevřít v horní komoře Parlamentu, která se má příští týden zabývat vládními návrhy opatření kvůli pandemii. Děkování českých vládních činitelů Číně za to, že umožnila nákup prostředků, hraničí podle senátora s vlastizradou. Souhlasíte?

S výrobou prostředků proti koronaviru v Evropě souhlasím, nejlépe v pak u nás v ČR. To ale pan Fischer coby hurá EUropan, jehož oblíbencem je jeho spolužák Macron, zřejmě zase nemyslel. Jenže řešení téhle otázky teď v hodině dvanácté v době vrcholu nějaké krize a vybírání si, od koho si necháme pomoci, a od koho ne – to je příznačné právě pro aparátčíky z Bruselu, jimž pan Fischer jako by z oka vypadl.

Ač jsme si ochranné prostředky od Číny zaplatili, tak vzhledem k tomu, že nikdo jiný nám takovou možnost nebyl schopný poskytnout, se v určitém smyslu nepochybně o pomoc jedná. Ač ne o „čistokrevnou“, tak jak si třeba pomoc představujeme v ideálním případě.

Se slovy o vlastizradě bych na místě pana Fischera šetřil, protože myslím, že kdyby on sám o sobě měl promluvit, musel by se zavřít, až zčerná. Jen aby řeč nestála, místo Bible bych mu dovolil s sebou do cely lavičku Václava Havla. Samozřejmě po jejím uhrazení.

Andrej Babiš se stal terčem kritiky na Forum24 kvůli své fotce z lyžovačky ve Francii z počátku února. „Babiš obviňuje lyžaře. Sám byl v zasažené oblasti na lyžích a kašlal na karanténu,“ zní titulek článku. V článku je také Babišovi vytýkáno, že na dovolené neměl roušku ani respirátor. Fotku ze střediska ale Babiš zveřejnil už 9. února, kdy se počet nakažených v Itálii počítal v jednotkách, a ve Francii také. O prvních ohniscích nákazy v Itálii se začalo hovořit až 21. února, kdy tam počet nakažených stoupl ze 4 na 21. Ve Francii začal počet nakažených růst až o několik dní později. V té době se také na navrátilce z Francie pochopitelně žádná karanténa nevztahovala. „Po tom všem se nestydí nyní školit ostatní lidi a ukazovat na turisty, kteří přijeli z Itálie, jako na ohrožení republiky,“ píše se v článku. Co si o tom celém myslíte?

To, co o celém dezinformačním plátku Forum24, o psychopatu Pavlu Šafrovi a jeho demagogické svitě. Čtení výplodů chorých myslí tohoto webísku je vhodné jenom z důvodu zácpy, a to značné, a i tak ve velmi omezeném množství. Fotogalerie: - Hladová okna Psali jsme: Provaz na živnostníky. Zatímco se Babiš modlil, už měl vymyšleno, jak občany podvede, zuří Kalousek

Premiér Babiš vystoupil v pondělí večer před republiku s televizním projevem. Sledoval jste jej? Byl lepší ten jeho, nebo Zemanův? A jak hodnotit reakce opozice? Většinou šlo o smířlivost, kterou projevil například Vít Rakušan (STAN) či Dominik Feri (TOP 09).

Projev Andreje Babiše byl dle mého velmi slušný. Možná jeho nejlepší, který jsem viděl, a rozhodně z pohledu situace a většiny lidí lepší než ten prezidentův. Neútočný, klidný, dodávající naději. Trochu jsem se obával, aby to nepřehnal a neutřel si pateticky slzu, což se naštěstí nestalo. Reakce jsem příliš nesledoval, ale očekával bych v současné situaci na takový projev právě reakce smířlivé. Vše ostatní je z mého pohledu docela chucpe.

Ne všichni ale byli smířliví. Podle Miroslavy Němcové (ODS) jsme slyšeli nepravého Babiše, kterému to někdo celé napsal. To Miroslavě Němcové vadí, protože Babiš „opisoval“, a přitom za „opisování od jiných“ musela z vlády odejít Taťána Malá, jak poslankyně připomíná. Co na toto přirovnání říkáte? A má Němcová podle vás pravdu, když mluví o falešnosti Babiše?

Zajímavé, že to říká zrovna personifikovaná hysterie zvaná Němcová, která se tak ráda, když ne přímo vyskytuje, tak odvolává na proklamace z všemožných demonstrací, kde řada samozvaných věrozvěstů má často problém ony notičky věrohodně přečíst.

Jinak, že si ho nepsal on? Není zdaleka jediným politikem, kterému projev doladí nebo sepíšou jeho základní „mustr“ poradci, ba naopak. A zrovna paní Němcová by měla být k tomuto celkem shovívavá, protože mám dojem, že nejmenovaný politický eunuch a čivava na tužkové baterky z její strany by si bez notiček ani neučesal přehazovačku a nekoupil brýle „moudrosti“ à la Harry Potter, natož, že by řekl či napsal kloudného slova. Což vlastně nezvládá ani tak.

Němcové rovněž kromě jiného vadilo to, že Babiš ve svém projevu nepozdravil nemocné osoby a nešťastné rodiny mrtvých po celém světě. Nejsme totiž na světě sami, jak připomněla. Co na to říci?

Hůl se vždycky najde. Chápu, že Mirka Němcová má slabost pro patos, kýč a tlak na emoce, který jistě s nadšením pilné svazačky ráda sleduje u redaktorů naší, vaší a hlavně jejich EUSA ČT. A tohle jí jistě právě naše veřejnoprávní média zprostředkují ze Slovenska, Německa nebo Francie.

Pokračuje debata o tom, zda nám v současné pandemii více pomáhá EU, Čína, nebo někdo jiný. „V návalu vděčnosti ČLR, M. Zemanovi, M. Nejedlému a J. Tvrdíkovi za možnost koupit si od původce pandemie chybějící zdravotnické pomůcky, by neměl zaniknout nezištný příspěvek 30 mld z EU nebo podíl NATO na doručení dodávek prostřednictvím systému SALIS (An-124). Soudnost!“ napsal na Twitter k dodávkám zdravotnického materiálu generál Petr Pavel. Ztratili někteří Češi soudnost, když nyní děkují Číně za zdravotnické pomůcky?

Když o soudnosti mluví kariérní komunista a převlékač uniforem, který se sám nestydí přirovnat k blanickému rytíři, zní to, jako když Halík mluví o skromnosti nebo Fiala s Němcovou o slušnosti nebo kníže o dobru pro Českou republiku. Je logické, že lokaj USA a EU, který si užil teplého dobře placeného místečka ve struktuře NATO, bude svého pána chválit, jak se dá.

K čínské dodávce zdravotnických potřeb řekla své i Nora Fridrichová. „Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Mimochodem, Číňanům jsme za ně zaplatili odhadem 59 mio. No co, sice ukazujou blbě, ale zase jsou rychlý,“ zhodnotila na Twitteru kvalitu dodaných rychlotestů. Již před jejím vyjádřením ale vyšlo najevo, že rychlotesty, u kterých původně lékaři hlásili chybovost až 80 procent, byly jen špatně používány. Na to Fridrichovou promptně někteří uživatelé upozornili, reakce však nepřišla. Co na to říci?

Nora Fridrichová je takový aktivistický ratlík, který plave s proudem, jak mají ve zvyku mrtvé – nebo něčím motivované – ryby. Čína, Rusko, Babiš, Zeman fuj, EU a multikulti mňam. To je tak Nora v kostce. Její arogance, hloupost a aktivismus jsou již natolik provařené, že překvapit by mohla snad jen rozumnou myšlenkou. Ale toho se jen tak nedočkáme, takže bych jejím výstřelkům nepřikládal větší váhu.

Ve středu ve 12:30 se z obrazovek televizí a z rozhlasu ozvala píseň skladatelského dua Uhlíř a Svěrák „Není nutno“. Veřejnoprávní média ke kroku přistoupila, aby lidé v karanténě přišli na jiné myšlenky. Myslíte, že si pracující na nucené odstávce řekli, že „nemít prachy nevadí“? A komu, či čemu Svěrák s Uhlířem, potažmo ČT s ČRo, pomohli?

Něco tak dětinského a patetického jsem zase chvíli nezažil. Škoda, že jinak jednoho z našich žánrově a oborově nejmultifunkčnějších umělců současností takhle na stará kolena dohnala nesoudnost a nestoudnost lepšího člověka. Dokážu si představit, že to někdo možná myslí vážně a chce pomoci, ale udělat to formou radovánek a zpívání na povel se Zdeňkem Svěrákem po vzoru bolševických taškařic a Potěmkinových vesnic, jen mávátka nahradily roušky, zdá se mi být dosti neuvážené. Možná s tím mohli počkat na prvního máje, aby byla symbolika jasnější.

Ironií osudu a dílem nechtěného pan Svěrák uvedl do reality se vší trapností a patosem „píseň proti trudomyslnosti“ z Dobytí severního pólu. Jen v cimrmanovské hře to byl vtip a dělali si z toho s kolegy srandu, kdežto zde to myslel vážně. Jeho následné dojímání se v ČT takzvaně „na Halíka“, kdy popsal svou zkušenost, jak lidé zpívali a posílali mu SMSky, bylo už jen smutnou tečkou. Ač chápu, a bylo to takřka vidět, že ve studiích ČT na kavkách i v terénu byly kamery takřka zastříkány. A nevím, zda jen radostí.

Víte, od pana Svěráka tato PR aktivita navíc působí vzhledem k jeho uvědomělému politickému angažování z posledních let ve smyslu pozdního disidentství a spílání na Čechy a jejich zpátečnický pohled, dosti pokrytecky a nepřesvědčivě. A to je další velký problém. Ten, co Čechům dle svých slov běžně nerozumí, jim obzvláště v takto vypjaté chvíli najednou porozuměl?

V době, kdy se Evropa zmítá v pandemii koronaviru, přišel návrh usnesení Evropského parlamentu, jež vyzývá Evropskou komisi k vyhlášení „Evropského dne optimismu“. „(Evropský parlament) vyzývá Komisi, aby vyhlásila 27. květen ‚Evropským dnem optimismu‘, jehož hlavním účelem by měla být propagace optimismu jakožto prostředku, který napomáhá vytvářet příznivější společenské klima, zdravější životní podmínky a celkovou prosperitu a pohodu,“ stojí v návrhu usnesení o „Evropském dni optimismu“. Jak se na tento zlepšovák díváte? Zachrání optimismus Evropskou unii?

Tonoucí se stébla chytá? Tenhle návrh mluví sám za sebe. Jen bych možná doporučoval zvážit, zda místo „Evropský den optimismu" by lépe neznělo „Den evropského optimismu". Je příznačné, jak v době, kdy EU opět a znova není schopná jakkoliv reagovat a pomoci byť minimálně jakémukoliv z členských států v době eminentní krize, podobně jako třeba v rámci řízené migrační invaze, tak v rámci plnění cílů a vyplňování výkazů práce zkrátka vymýšlejí důležité a pro fungování celé zeměkoule nebo spíše galaxie stěžejní návrhy, které mezi výčtem vtipů dozajista přetrvají věčnost.

Fotogalerie: - Vylidněné metro

K současné pandemii se vyjádřil i Tomáš Halík. „Kdyby v Číně byla skutečná demokracie a svoboda tisku, a nikoliv totalitní komunistický režim, který cenzuruje politicky nepohodlné informace, mohly nyní tisíce lidí žít a statisíce neležet v horečkách a bolestech,“ opřel se do čínského režimu slavný kazatel, držitel Templetonovy ceny. Zalitoval, že před nynější krizí „hlas rozumu byl označován za elitářství nějakých kavárenských povalečů“. Prý „nebude vše jako dřív“. Souhlasíte? A je ono vymezení „hlasu rozumu“ trefné?

I kdyby v Číně původně nepotlačovali informace o onom viru, tak mám dojem, že by to v současném globalizovaném světě nijak drasticky nepomohlo a byli bychom na tom obecně podobně jako teď. I proto, že, jak známo, osobní zkušenost je často nepřenosná.

Nicméně, zosobněná pýcha a Templeton Halík už z principu svého živobytí mluvit musí, i kdyby neměl o čem. A Čína a Rusko jsou pro tohohle politického aktivistu v církevním hávu vždy dobrým terčem. Sebechvála a sebemytizace Halíkovi nesmrdí. A hlas rozumu, mezi který evidentně řadí sebe na první místo, je v podání tohoto budoucího šéfa bran pekelných až úsměvný.

Že nebude vše jako dřív, je evidentní, takže i kazatel, který se vlivem eur, dolarů a samožerství dostal mimo jakoukoliv realitu, se v tomhle ohledu taky jednou trefil.

