Venkovský starosta a nový poslanec ODS Vomáčka: „Předseda Fiala říkal, že Green Deal je realita.“ Ale musíme to dělat s lidským rozumem

„Na vesnici se říká něco o močení proti větru. Vycházejme z možného. Jestli dnes Škodovka ruší výrobu klasických aut, tak asi nemá cenu vykřikovat, že v České republice budeme vždycky vyrábět auta se spalovacími motory. Uvažujme ale lidským rozumem. Takové ty revoluční tendence s praporem zelené barvy a jdme s hrudí do Evropy, to asi není úplně ono. U nás v Kravařích nás nikdo do ničeho nenutil a vysázeli jsme osm set alejových stromů podél komunikací, ale takovéto zavelení, že se všichni přemalujeme nazeleno. Když vidíme, jak to využije Čína, Indie a další, pak na to jenom doplatíme,“ domníval se nový poslanec Vít Vomáčka, dlouholetý starosta Kravař.

V květnu, konkrétně 16. 5., to bylo třicet let, co je starostou Kravař na Českolipsku Vít Vomáčka. Nebylo proto až tak velkým překvapením, když v tomto měsíci oznámil, že bude kandidovat do sněmovních voleb. Jako důvod uvedl například znechucení současným politickým marasmem, ale také že mu koalice Spolu, respektive ODS, za kterou byl jako nestraník nominován, nic nepřikazuje a do ničeho nemluví. „Nechává mi osobní svobodu, na kterou si opravdu nenechám sáhnout,“ uvedl.

O pár měsíců později už osobitý starosta slavil a ze třetího místa kandidátky Spolu v Libereckém kraji se díky preferenčním hlasům (Spolu získalo v kraji dva mandáty) dostal do Sněmovny. Jak komentuje svůj i celkový výsledek voleb? „Já jsem celou kampaň nekoukal nalevo napravo a jel jsem si to své. O nikoho jsem se neotíral, ani jsem vpodstatě neakceptoval ta témata. Spíš jsem se chtěl představit jako člověk, jako starosta, který vyznává určité hodnoty,“ prozradil ParlamentnímListům.cz a poděkoval všem, kteří ho volili. Čemu se chce ve Sněmovně věnovat? „Vidím dvě věci. Vždycky jsem chtěl, aby samospráva – ať je to zastupitelstvo nebo rada – měla určitou důvěryhodnost a přirozenou autoritu mezi lidmi. To znamená, že i v Poslanecké sněmovně bych chtěl, aby to tam mělo úroveň a měla přirozenou autoritu u lidí, a napravil se ten dnešní pohled na ni. Je to možná idealismus, ale nepatří tam vulgarismus, trhání mikrofonů, urážení a podobně,“ vysvětlil. Tou druhou věcí je problematika samosprávy, jako jsou kraje, obce, města. „Jsem přesvědčen, že by měly dostat podstatně víc svobody do svého rozhodování, než mají dnes. Jsou mnohdy používané a je s nimi jednáno jako s fickami tohoto státu. V této oblasti mám zkušenosti největší a jsem schopen své názory a zkušenosti přinést do jednání, do pohledu na samosprávy,“ objasnil.

I přes své dlouhé starostování kandidoval do Sněmovny letos poprvé. Loni si vyzkoušel horní patra politiky tím, že kandidoval do Senátu, skončil těsně druhý. „Nyní jsem dostal nabídku kandidovat do Sněmovny. Řekl jsem si, není na co čekat, je mi jednašedesát let, tak proč to nezkusit. Teď jsem velmi potěšen, je to samozřejmě jakýsi pomyslný vrchol politické kariéry po třiceti letech starostování se dostat do Sněmovny,“ řekl nový poslanec. Čím to, že nekandidoval už dříve? „Dříve jsem o to moc nestál, chtěl jsem si matlat svoje Kravaře, je to moje srdcovka. Když něco děláte třicet let, tak k tomu samozřejmě máte vztah,“ vysvětlil.

Čím rychleji se pověří Fiala, tím je to lepší

Jak se podle něj bude vyvíjet vyjednávání o nové vládě? „Jsem prostý venkovan, starosta z malé vesnice. Myslím si proto, že je to naprosto jasné. Pokud koalice Spolu a Piráti a Starostové řekli, že chtějí, aby premiérem byl Fiala, tak nejsou jiné možnosti. Měl by se respektovat výsledek voleb a těch 108 hlasů, co tam je. Já osobně bych na nic nečekal, všechno ostatní bude jen prodlužování. Čím rychleji se pověří Fiala, tím je to lepší,“ konstatoval. V předpokládané nové vládě dvou koalic bude pět politických uskupení. Což je větší než malé množství. Bude jim to fungovat? Nebudou se hádat? „Budu držet palce, aby ne, abychom byli stále na té vlně, že se chceme spolu domluvit, a že chceme změnu. Samozřejmě je to jako v životě. Když máte u stolu pět partnerů, tak je to složitější, než když tam sedíte ve dvou. To je jasné. Nemá cenu říkat, že to je procházka růžovým sadem a že všude jsou rozkvetlé louky. Bude to otázka politické kultury, vyjednávání a přiznání si svého podílu na tom, že to takto dopadlo,“ ozřejmil Vít Vomáčka.

První neshody by mohly nastat při rozdělování vládních ministerstvev. Například Piráti, kteří mají jen čtyři poslance, prý aspirují na dvě ministerstva. Je to reálné? „Žijme v reálu, s tím, co jsme přinesli do toho výsledku. Jestli mají čtyři poslance, výsledek je 108 a chtějí dvě místa, tak je to velmi zvláštní pohled na logiku věci. Myslím, že toto vyjednávání ukáže politickou kulturu a jak žijí lidi v reálu, jaké budou jejich požadavky. Poučme se z minulosti a nedělejme chyby, které se neustále opakují,“ upozornil.

Jak je to s připravovaným Zeleným údělem, mohl by on mít potenciál nějakých třenic, nebo se na skeptickém pohledu na něj většinově česká politická scéna shodne? „Myslím, že to byla otázka populismu ze všech stran. Hrálo se na strunu zavděčit se, nevyhrocovat témata. Předseda Fiala myslím řekl, že Green Deal je realita. Na vesnici se říká něco o močení proti větru. Vycházejme z možného. Jestli dnes Škodovka ruší výrobu klasických aut, tak asi nemá cenu vykřikovat, že v České republice budeme vždycky vyrábět auta se spalovacími motory. To tak asi nebude,“ domníval se.

„Uvažujme ale lidským rozumem. Takové ty revoluční tendence s praporem zelené barvy a jdme s hrudí do Evropy, to asi není úplně ono. Ale drobnými kroky přispějeme ke zlepšení životního prostředí. To je tisíc a jedna věcí. U nás v Kravařích nás nikdo do ničeho nenutil a vysázeli jsme osm set alejových stromů podél komunikací, ale takovéto zavelení, že se všichni přemalujeme nazeleno. Když vidíme, jak to využije Čína, Indie a další, pak na to jenom doplatíme,“ povšiml si.

Hospodařme normálně tak jako každá rodina doma

Očekává se, že nás čekají těžké ekonomické časy a že nová vláda bude muset dělat nepopulární opatření. Bude to tak? Bude se škrtat? „Pokud se bavíme o výdajích státu, tak prostor k tomu je. Zase použiji příklad Kravař. Brali jsme si úvěr na dostavbu hasičské zbrojnice, dneska jsme platili deset mimořádných splátek tohoto úvěru, protože jsme měli peníze na účtu. Hospodařme normálně tak jako každá rodina doma. Nelze žít neustále na dluh. Jestli tam budou nějaká krutější opatření, pak se musí velmi dobře zdůvodňovat lidem, vysvětlovat. Je to neskutečně dlouhá únavná práce, ale věřím, že pokud chceme dobro pro naše děti, tak jim přece nebudeme nechávat dluhy. To bych nerad. Nedělám to v rodině, nedělám to ve vesnici. Stát by se neměl také takto chovat. Pakliže mluvíme o nějaké finanční gramotnosti, tak stát ukazuje, jak finanční debilita funguje,“ uvedl starosta.

„Úvěr jsem si v minulosti bral, obec také. Pak tam však musí být priorita co nejrychleji ho zaplatit. Když jsme si brali úvěr na zateplení a změny topení ve škole, byl na 96 měsíců. Byla to taková priorita, že jsme ho zaplatili za patnáct měsíců. To si myslím, že je rozpočtová zodpovědnost a rozumné hospodaření. Když si vezmete, že obsluha státního dluhu je 80 a mluví se o sto miliardách, tak kde to může skončit? Takže úvěr se neplatí a platí se jen úroky. To je přece cesta do pekel,“ zdůraznil. „Stát vyzývá lidi, aby řádně hospodařili ve svých rodinách a byli finančně gramotní. A sám se chová jako finanční negramot. Jde o princip. A to se nebavíme jen o České republice. Jak říkala moje babička – je jedno, jestli je to trafikant, zemědělec nebo kdo, ale dlužit je neslušné. Pakliže dlužím, tak bych se dluhů měl řádně a co nejrychleji zbavit,“ doplnil.

Vítězové voleb jsou nyní v euforii z vítězství. Nepřejde je brzy, až budou muset činit nepopulární opatření, což se může projevit ve volbách v neprospěch jejich kandidátů, a to už třeba příští rok v komunálkách? „Podle mě je to jako s těmi proticovidovými opatřeními, kdy správní soud řekl, že se to řádně nevysvětlilo. Bude tedy záležet u těchto kroků, jak se to lidem vysvětlí,“ domníval se. K té euforii řekl: „Já už jsem po kocovině, teď už jsem v reálu. Kampaň byla příprava na mejdan, v sobotu večer byl velký mejdan, v neděli jsem měl kocovinu, v pondělí ráno jsem vystřízlivěl a uvědomuji si, co všechno nás čeká,“ vysvětlil.

Snad o své ideály, se kterými vstupuje do Poslanecké sněmovny, brzy nepřijde. „Kdo mě zná, ví, že to se mnou není lehké. Moje osmaosmdesátiletá matka říká, že jsem těžko definovatelný, takový samorost. Věřím, že mě to nesemele. Dostal jsem spoustu krásných zpráv od lidi, kde psali: Hlavně zůstaň svůj! Říkal jsem jim, když začnu blbnout, tak mě včas zkorigujte. To mám od nich slíbené, tak věřím, že to bude v pořádku,“ doufal a ještě prozradil, že už měl pár telefonátů, kde ho oslovili pane poslanče. „Tak to ve mně hrklo. Zítra (v úterý) máme klub, já jim snad řeknu, ať mě oslovují starosto,“ doplnil. To, že se stane poslancem, však věštila televize Barrandov už před pár týdny. Byl tam v jednom diskusním pořadu a vždycky když mluvil, objevil se na obrazovce popisek – Vít Vomáčka – poslanec PS ČR.

