Vetchý pohrozil Čechům příchodem naštvaných Ukrajinců

V pořadu Fenomén doby na ČT promluvila celá řada odborníků a význačných osobností. Například vojenský historik Eduard Stehlík, politický geograf z UK Jan Kofroň, bývalý poslanec Ivan Gabal nebo i náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka.

A také herec Ondřej Vetchý, který stojí za iniciativou drony Nemesis jako předseda takzvané Skupiny D. V pořadu vykresloval neveselou budoucnost. „Když se bavíme konkrétně o té Ukrajině, tak jsem schopen dohlédnout to, že když Rusko vyhraje na Ukrajině, tak se stanou tři věci. Jedna z nich je, že ti nejstatečnější přeživší povedou partyzánskou válku proti Rusům. Ten mainstream, který tam zůstane, bude patrně pracovat ve vojenském průmyslu a v ukrajinských továrnách pro ruské zbrojařství. A sem třeba přijde milion Ukrajinců, frustrovaných chlapů, kteří mají v sobě tu postsovětskou pouliční brachialitu a bezpečnostní systém v téhleté zemi absolutně klekne. Když někdo říká, že nemáme podporovat Ukrajinu, tak vlastně urychluje tenhle progres, aby k tomu došlo, a děsí mě, že to většina lidí není schopna dohlédnout,“ uvedl.

Vetchého iniciativa je přitom pod drobnohledem kvůli údajně nedodrženým zákonům. Vojenská policie nahlásila sbírku Magistrátu hl. m. Praha kvůli nedodržení pravidel.

„Podle důvěryhodného zdroje Vojenská policie hlášením rozporuje smysl sbírky a její účel, tedy to, že drony, na které Skupina D pro Ukrajinu vybírá peníze, nejsou nesmrtící, ale jde o prostředky, které Ukrajinci údajně využívají k aktivnímu boji. Magistrát, který sbírky na území Prahy eviduje –a Spolek D má sídlo v Praze – tak vše musí prověřit,“ uvádějí Novinky.cz.

Herec Vetchý, který je předsedou Skupiny D, přitom podal policii oznámení na neznámého pachatele, protože chce zjistit, kdo o jeho skupině „rozšiřuje lži“. „Náš spolek přísně dodržuje zákony a jako předseda vím, že já i moji spolučlenové tyto aktivity provozujeme s čistým svědomím a ryzím srdcem, s plným vědomím, že tím chráníme především Českou republiku. Přesto se často dozvídám od novinářů a politiků, že se o nás šíří pomluvy, že jsme si koupili luxusní auta, přeprodáváme čínské drony kvůli vysoké marži a krademe (tedy i já jako oznamovatel) sbírkové peníze,“ stojí v trestním oznámení dle SeznamZpráv.

„Z osobní diskuse a z veřejně dostupných zdrojů vím, že ve smyslu narativu o údajné problematičnosti činnosti Skupiny D, a tedy i mé, opakovaně hovořila ministryně obrany ČR Jana Černochová, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Pavel Růžička, ředitel Vojenského zpravodajství Petr Bartovský,“ uvedl.

K prospektu milionu Ukrajinců „frustrovaných chlapů, kteří mají v sobě tu postsovětskou pouliční brachialitu“ se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil bezpečnostní expert Andor Šándor. „Nepochybně tato eventualita hrozí, ale nesouhlasil bych s počtem. Poslední číslo ozbrojených sil v uniformě na Ukrajině hovoří o 900 tisících mužích. Všichni určitě neodejdou a všichni z těch, co odejdou, nepůjdou do České republiky, protože jejich rodiny nejsou pouze zde. Počet mužů, kteří půjdou k nám, neumím odhadnout. Ve svých vystoupeních se snažím být prost zbytečného strachu, což ve větě, kterou říká Ondřej Vetchý, je snaha to celé emotivně zvednout. Počet tedy odhadnout neumím, ale nemusí být malý. I kdyby jich sem přišlo 100 tisíc, určitě nebudou všichni takoví, o kterých pan Vetchý mluví. Kromě toho jsem pochopil, že poté, co začne platit příměří, odebere Ministerstvo vnitra všem statut dočasné ochrany a je otázkou, jak se Česko postaví k problému slučování rodin,“ říká pro ParlamentníListy.cz bezpečnostní expert Andor Šándor.

Řešení této otázky ze strany českých bezpečnostních složek prý bude velmi složité. „Když se bavíte s letitými policisty, tak vám řeknou, že ruskojazyčné gangy včetně těch z Ukrajiny, které odsud vytlačili v 90. letech, se jim v mnohém teď navrátily zpátky. To může bezpečnostní situaci komplikovat. Do jaké míry si s tím umí poradit bezpečnostní systém nedovedu odhadnout. Jestliže však z úst policejního prezidenta slyšíme, že je policistů málo, že potřebují více lidí, tak si neumím představit, že po ukončení války na Ukrajině zvýšíme početní stav policistů o 10 tisíc mávnutím kouzelného proutku,“ říká.

Generál Šándor ale nevidí souvislost s tím, že by toto riziko hrozilo České republice v případě, že nebude nadále podporovat Ukrajinu. „Nejsme jediní, kdo pomoc poskytuje a je otázkou, co kromě dronů a dělostřelecké munice jsme teď schopni poskytnout. Vidíme ale dvě protichůdné tendence. Na jednu stranu snaha Donalda Trumpa zastavit válku téměř za každou cenu a naproti tomu Evropa vedená Velkou Británií a Francií chtějí pokračování válčení. Problém je, jestli si Ondřej Vetchý uvědomuje, že na straně Evropy skutečně není síla, aby se konflikt zvrátil do podoby, že Ukrajinci budou schopni osvobodit své území,“ zamýšlí se bývalý šéf vojenských zpravodajců.

„Alternativou k zastavení války je, že bude na Ukrajině mnohem více mrtvých a Ukrajina může přijít o mnohem více území. Nevidím v tuhle chvíli žádný silný nástroj na Rusko, aby změnilo k Ukrajině svůj postoj. V situaci, kdy se dá úspěšně předpovídat, že řada ukrajinských rodin se po skončení konfliktu domů nevrátí a podle odhadů OSN bude mít Ukrajina do konce století mít 10–15 milionů obyvatel a po rozpadu Sovětského svazu měla 52 milionů obyvatel, jde o trend, který nemá pouze společného jmenovatele, kterým je válka. Někteří chlapi sem přijdou a nepochybně budou trpět posttraumatickými stavy, jako to mají západní vojáci z různých misí a bude to představovat problém. I kdyby Ukrajina dobyla všechny čtyři oblasti včetně Krymu zpátky, neznamená to, že by se všichni ukrajinští občané vrátili domů,“ konstatuje Andor Šándor pro ParlamentníListy.cz.

K této problematice se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil také předseda Přísahy Robert Šlachta. „Na problém toho, co bude se všemi bojeschopnými muži po válce upozorňuji dlouhodobě. Moc dobře si pamatuji, jak po válce na Balkáně v devadesátých letech muži přicházeli za ženami s dětmi do České republiky, aby tady scelili rodiny. Pak následovala velká vlna kriminality a násilí v ulicích.

Bohužel policie a Ministerstvo vnitra je po čtyřech letech vlády Rakušana ve velice špatném stavu, kdy nám chybí 6000 policistů a ti, co zůstali, nezvládají ani stávající agendu. Obávám se, že Česko na to není bezpečnostně připraveno.“

