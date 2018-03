Většinová společnost se občas probere a začne demonstrovat. Ale spíše kvůli blbostem. Ekonomka Šichtařová varuje před mnohem většími hrozbami

Ekonomka Markéta Šichtařová se na blogu serveru iDnes.cz ještě jednou vrátila ke kauze jmenovaní Zdeňka Ondráčka (KSČM) do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS. Za to, co se dělo, prý můžeme poděkovat i filozofii glorifikovaného, prvního českého prezidenta Václava Havla. Současně má ekonomka za to, že se kolem nás dějí mnohem důležitější kauzy, než je ta Ondráčkova.

Zatímco Němci se dokázali vyrovnat s nacistickým režimem, my jsme se s tím naším komunistickým pořadně nevyrovnali. Oba režimy přitom napáchaly mnoho zla. Jistěže se nepodařilo bývalé nacisty odstranit ze všech úřadů, ale v německé společnosti bylo dosaženo toho, že když už někdo pokračoval v kariéře i po válce, tak se ke své nacistické minulosti nehlásil.

„Bývalý člen NSDAP, který zůstal zapomenut v politice, by si kvůli strachu z reakce veřejnosti nikdy netroufnul nahlas říct, že nacismus byl fajn. Že kupříkladu koncentráky a další věci, které se děly za války, byly vlastně v pořádku. Že svého členství v NSDAP nelituje. Jistě by si to myslel, to ano. Ale neodvážil by se to kvůli tlaku větší části veřejnosti ventilovat nahlas,“ napsala Šichtařová.

U nás se komunisté hrdě hlásí k tomu, že jsou komunisté. Dokonce se pořádně ani nepřejmenovali, jak se to stalo v jiných postkomunistických státech. Dočkali jsme se toho, že komunisté jsou pravidelně volenou stranou a Zdeněk Ondráček, který v lednu 1989 hájil komunistický režim s obuškem v ruce proti demonstrantům toužícím po svobodě, může vystupovat v Parlamentu a říkat, že se za svou minulost nestydí.

Komu za to můžeme poděkovat? Podle Šichtařové i prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi, tolik glorifikovanému, který razil heslo „nejsme jako oni“ a prakticky tím otevřel cestu k tomu, že exponenti minulého režimu mohli zůstat relativně v klidu.

„Většinová společnost se čas od času probere ze své letargie a začne demonstrovat, když má zrovna pocit, že tohle a tam to už bylo trochu přes čáru. Jenomže většinou se probere kvůli blbostem. Nechci říct, že by se mi komunista v čele jakéhokoliv parlamentního výboru líbil. Nechci dokonce ani říct, že by se mi jakýkoliv komunista líbil v Parlamentu. Jenomže my jsme si je tam demokraticky zvolili, takže pozdě brečet nad rozlitým mlékem. To jsou tu jiné věci, podstatnější, které ohrožují svobodu a demokracii nesrovnatelně víc, a které jsou, jemně řečeno, v ohromné kontroverzi k našemu ústavnímu pořádku,“ napsala Šichtařová.

„Tak třeba aktuálně probíhající pokus o prolomení mlčenlivosti advokátů, neboli zničení jednoho z atributů práva na spravedlivý proces. Nebo existence institutu zajišťovacích příkazů obracející presumpci neviny v presumpci viny. Nebo pokusy nejprve bagatelizovat, a pak odstranit demokratické pojistky, jako třeba Senát,“ pokračovala.

Jak z toho ven? Pravicové strany by měly odložit spory a spojit síly. Levicová ČSSD by se neměla radikalizovat, protože tím přichází o umírněné voliče. Všechny zavedené demokratické strany by měly voliče přesvědčovat, že demokracie není dokonalá, ale je rozhodně lepší než komunismus. A voliči by podle Šichtařové zase měli vědět, že zavedené pravicové a levicové demokratické strany nejsou dokonalé, mají své problémy, své korupčníky a tak podobně, ale přesto si zaslouží naši pozornost.

Díky jasně daným strukturám, pravidlům jsou zavedené strany podle Šichtařové lepší, než třeba komunisté, kteří už nám v 50. letech minulého století předvedli, co dovedou napáchat.

autor: mp