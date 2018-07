Vinu za kauzu novičok II. svalují opět na Rusko. Jan Schneider ale vidí za děním v Británii něco jiného. Třeba laboratoř v Porton Down

„V britském městě Salisbury byli před čtyřmi měsíci vystaveni účinkům neznámé látky otec a dcera Skripalovi. Britská vláda okamžitě prohlásila viníkem Rusko. Nyní se ve městě Amesbury dostal do podobného kritického stavu další pár osob, které však s předchozím případem nemají žádnou zjevnou souvislost. Britské úřady se však opět snaží odpovědnost svalit na Rusko,“ zmínil Schneider a poukázal na to, že jihobritská města Amesbury a Salisbury tvoří téměř rovnostranný trojúhelník s Porton Down Danger Area. A tam je umístěna vojenská laboratoř pro tajný výzkum, vývoj a výrobu chemických zbraní.

Původní text ZDE.

„Britské zdůvodnění, že za útokem musejí být Rusové, protože nikdo jiný na světě novičok nevlastní, je zgruntu nesmyslné zejména proto, že Vil Mirzajanov, jeden z vědců, kteří vyvinuli novičok, se v roce 1992 i se svým laboratorním vybavením a dokumentací přestěhoval do USA. Toto zdůvodnění zcela odmítli též dva profesoři Sheffieldské univerzity Paul McKeigue a Piers Robinson. A co se týče novičoku na našem území, je komické, že odborníci (lidé, kteří vědí) jeho existenci potvrdili, kdežto politici (lidé, kteří vydávají svá přání za skutečnost) – s čestnou výjimkou prezidenta Zemana – ji zapřeli,“ dodal dále Schneider a poukázal i na to, že se také zkoumalo působení drog.