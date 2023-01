Virus unikl z laboratoře, shodli se hosté. Moravec se hodně divil

reklama

O tom, kde se onemocnění covid-19 vzalo, se dlouhodobě vedou debaty. První případy onemocnění se objevily v roce 2019 v Číně, následně se virus rozšířil do celého světa. „Máme už jasně zodpovězenou otázku a variantu, protože tady Roman Prymula mluvil o tom, že s největší pravděpodobností, pokud vás mám parafrázovat, mohlo dojít k úniku viru z laboratoře, ale vyšetřování Světové zdravotnické organizace kvůli neochotě čínských úřadů být transparentní a spolupracovat k takovému závěru nedošlo. Máme už zodpovězenou tu otázku, že to asi byl únik, nezáměrný únik viru z laboratoře?“ položil v této souvislosti otázku Václav Moravec ve svém pravidelném nedělním pořadu.

„Z mého hlediska je to taky nejpřijatelnější, ale je to hypotéza. Asi nebudeme mít konkrétní důkaz, že by se ukázalo v deníku: ježíš marjá, uniklo mi to, co mám dělat? To tam samozřejmě nebude, Čína to popírala. Já si myslím, že to, co se teď děje v Číně, je naprostá diskreditace toho čínského přístupu. Jednak vidíme, jak otočili tu svoji strategii, čili – čínským datům obecně, si myslím, že se nemůže věřit, třeba co oni reportovali počet úmrtí, nebo tak, byly naprosto absurdní. A v podstatě ta Světová zdravotnická organizace, když tam poslala tu delegaci, tak jednak Světová zdravotnická organizace byla ve vleku Číny a ty lidi, kteří způsobili částečně, nebo do toho ještě byly zapojené Spojené státy... Výzkum ve wuchanské laboratoři s největší pravděpodobností vedl k tomu, že se pracovalo na virech, které jsou adaptovány na replikaci v lidských třeba buňkách,“ sdělil v odpovědi Hostomský.

„Ale jsou to viry, které mají původ jako přírodní?“ optal se následně Moravec.

„Samozřejmě, ty viry jsou přírodního původu, pocházejí z netopýrů, konkrétně tento vir je z netopýrů 2 000 kilometrů vzdálených, z nějakých jeskyní. Ale v té laboratoři se pracovalo na projektu, co ten virus potřebuje, aby se mohl stát lidským patogenem. To je správná otázka, jenomže to se musí dělat, tam ten wuchanský institut virologie je jeden – nebo je to v podstatě jediný ústav v Číně, který dělá na té nejvyšší úrovni... A když se ale tam dělaly inspekce, tak ti Číňané s tím pracují velice ledabyle. Čili ta představa, že to vzniklo nahodilým únikem, je podle mě nejpravděpodobnější. Teď se to v USA propírá z mnoha stran, protože je změna v Kongresu a teď jsou různé komise,“ odvětil Hostomský.

„Důležitá věc, která oslabuje tu takzvanou přírodní hypotézu, je, že se za tři roky nenašel třeba mezihostitel, který by z toho netopýřího viru – většinou to tak v minulosti bylo – uvažoval se luskoun – ale nikdy se to nepotvrdilo, čili tato hypotéza byla oslabená, kdežto podle všech těch náznaků, co jsme slyšeli, a teď se ty archivy otevírají více zejména ve Spojených státech, tak z mého hlediska, ale myslím, že je to obecný konsenzus – že je to nejpřijatelnější vysvětlení,“ podotkl Hostomský.

„I pro vás?“ otázal se vzápětí Moravec a svou otázku tentokrát směřoval na Prymulu. „Samozřejmě, já si myslím, že tak jak v květnu byla publikována práce v poměrně prestižním časopise, což jsou vlastně sborník Akademie věd, tak tam dva profesoři volají po tom, aby se to exaktně prověřilo, protože z americké databáze vlastně zmizely sekvence na požádání jak amerických vědců, tak čínských vědců, které byly velmi obdobné těm sekvencím, které vlastně jsou u tohoto koronaviru, to je pro mě signál, že je to pravděpodobná varianta,“ dodal Prymula.

