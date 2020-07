Virus v Karviné: Nechte si ty poznámky! Hlavní epidemiolog Maďar čelil lidu

reklama

„Množí se dotazy, proč se zavíraly v březnu Litovel a Uničov při menším počtu případů, než má teď Karviná. Proč tedy? Protože dobu, která uplynula, jsme využili na to, aby se mohlo postupovat bez tak velkého zásahu do života společnosti... Máme lépe zmapovanou situaci, nové testovací kapacity, dostatečné zásobení ochrannými pomůckami, postačující rezervu JIP, chytrou karanténu, mobilní týmy, propojené informační systémy a nastavené různé procesy a systémy, které v březnu prostě nebyly...“ poznamenal Maďar ve svých tweetech.

Následně se však dočkal reakce jednoho z uživatelů. „...v takovém stavu, že to hygiena v Karviné nestíhá. Což je vlastně otázka, proč to trasování musí stíhat Karviná? Chápu, že hygiena z Brna jim nemůže pomoci, protože ta je zvyklá makat na čtverečkovaných sešitech, zatímco Karviná používá linkované,“ napsal uživatel.

To však Maďara rozzlobilo. „Musím se kolegů z hyg. stanic zastat. Vzájemně si pomáhají a s úspěchem makají už měsíce na ochraně zdraví všech lidí. Zatímco vy se bavíte na sociálních sítích, oni skoro nevidí svou rodinu. Nechte si dehonestující poznámky na něco, čemu rozumíte. Oni si to fakt nezaslouží,“ uvedl.

2/2 Máme lépe zmapovanou situaci, nové testovací kapacity, dostatečné zásobení ochrannými pomůckami, postačující rezervu JIP, chytrou karanténu, mobilní týmy, propojené informační systémy a nastavené různé procesy a systémy, které v březnu prostě nebyly... — Rasti Madar (@RastiMadar) July 5, 2020

Situace kolem koronavirové nákazy na Karvinsku se podle hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka (ANO) zhoršuje, mezi nakaženými už nejsou jen horníci. Podle hygieniků ale není za současné situace nutné vyhlašovat v Moravskoslezském kraji nová plošná karanténní opatření. Počet případů už mírně klesá, karanténa pro Karvinsko by bylo zcela krajní řešení, sdělil včera ČTK ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Od přerušení těžby v dolech OKD očekává zlepšení situace, krajští hygienici podle něj mají situaci pod kontrolou.

„Karanténu v dané oblasti může nařídit místní hygienická stanice. Jedná se až o zcela krajní řešení,“ uvedl Vojtěch. Podle něj by to byl zásadní zásah do životů místních, kteří už dnes nemají lehkou situaci a jsou v rámci zbytku ČR stigmatizováni, dodal. Krajští hygienici dnes karanténu odmítli. „K návrhům, že je nutno vyhlásit pro okres Karviná plošná karanténní opatření, uvádíme, že situace na Karvinsku není nová,“ napsali hygienici. Z dat podle nich vyplývá, že onemocnění se mimo okres Karviná nešíří. V sousedících okresech Ostrava a Frýdek-Místek sice přibyly desítky nových případů, ty však zahrnují převážně rovněž horníky z OKD a jejich příbuzné. Pro ostatní okresy Moravskoslezského kraje ani jiné kraje podle hygieniků karvinské ohnisko nákazy nepředstavuje reálné epidemiologické riziko.

Pokud by se epidemiologická situace zhoršila, je podle Vojtěcha možné přistoupit k dalším opatřením, například k omezení počtu lidí na hromadných akcích na deset osob, nařízení povinnosti nosit roušky i venku nebo uzavření rizikových prostorů. Uvažovat o uzavření Karviné by se podle něj dalo až v případě, že by situace eskalovala a několik dní po sobě by přibývaly stovky případů.

Hejtman ráno upozornil na to, že mezi lidmi, u nichž se nově prokázala nákaza koronavirem, už nejsou jen horníci. „Když jsem se díval na ranní data, zcela určitě lze říct, že část ohniska OKD přepadá do komunity. Důkazem je, že z 94 nakažených, kteří byli v sobotu odhaleni, je 41 lidí do 30 let a většina z nich jsou ženy. Dochází k tomu, že už to nejsou horníci, ale další lidé. Situace se z tohoto pohledu určitě zhoršuje,“ řekl hejtman.

Na twitteru později uvedl, že předpokládá, že nově nakažení jsou především rodinní příslušníci nakažených horníků. „Zatím ale razantně nenarůstá počet hospitalizovaných a zemřelých. To je zpráva dobrá a hovoří proti uzavírání Karviné,“ napsal hejtman.

Podle hlavní hygieničky ČR Jarmily Rážové je ohnisko pod kontrolou. „Komunitní šíření rozhodně nenastalo a věřím, že nenastane. Opatření jsou v této oblasti účinná,“ řekla dnes Rážová Radiožurnálu. Počet nově nakažených podle ní v regionu postupně klesá, většina případů je navíc bezpříznakových. Podle Vojtěcha je pozitivní, že se koronavirus na Karvinsku nerozšířil mezi rizikovými skupinami a nezahltil nemocnice.

Současnou situaci v Karviné nelze podle Vojtěcha srovnávat s březnovým zavřením obcí Litovel a Uničov v Olomouckém kraji. „Máme propracovaný systém monitoringu, lepší testovací kapacity, dispečink akutní lůžkové péče, propojené informační systémy, chytrou karanténu, mobilní odběrové týmy a nastavené procesy, které v březnu nebyly,“ podotkl. Podobně se na twitteru vyjádřil epidemiolog a vedoucí resortní pracovní skupiny pro rozvolňování Rastislav Maďar.

Hejtman má ale dojem, že lidí v karanténě je málo. „Lidé by si měli uvědomit, že je třeba nosit roušky, i když to žádné nařízení nepožaduje. Dle mého názoru situace, kdy koupaliště jsou plná lidí bez roušek, to jsou všechno, řekněme, potenciálně nebezpečné situace,“ řekl Vondrák ČTK.

K situaci se včera vyjádřil také ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle něj vláda možná měla na epidemiologickou situaci na Karvinsku reagovat o týden nebo dva rychleji. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce ale upozornil na to, že vláda se dříve situací blíže nezabývala, protože ministři na jednání dostali ujištění, že se záležitosti věnují příslušné státní úřady, které situaci mají pod kontrolou. „Možná ta reakce mohla přijít rychleji, ale naším cílem taky je co nejméně zasahovat do společenského života. Já si nedovedu představit, že bychom plošně zavírali oblast se čtvrt milionem obyvatel,“ řekl Petříček v ČT. Vojtěch později kritiku odmítl, téma se podle něj trochu politizuje.

Europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) ve stejném pořadu obvinila kabinet ze zanedbání situace, podle ní navíc v oblasti nefunguje chytrá karanténa, která by omezila šíření koronaviru. Přímou odpovědnost za situaci musí podle Konečné nést státní podnik Prisko provozující OKD. Vyzvala, aby podnik zajistil to, že horníci v karanténě nezůstanou na 60 procentech platu.

